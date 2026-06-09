От судьбы не уйдешь. Левый берег – Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола
Киевский клуб возвращается в элиту
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Левый берег" принимал "Александрию".
Команды подходили к этому матчу при ничейном результате. Но в концовке первого тайма "аисты" всё же вышли вперёд. После углового голом отметился бывший игрок "Александрии" Евгений Банада.
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Примечательно, что "Александрия" в конце второго тайма могла сравнять счёт, но глупое недоразумение сыграло против команды.
Такая вот ирония судьбы: вылет, шанс, бывший игрок и всё равно вылет. "Левый берег" вышел в УПЛ.
Украинская Премьер-Лига. Второй матч плей-офф УПЛ. Киев
Левый берег – Александрия 1:0
Гол: Банада (45)
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