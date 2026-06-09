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От судьбы не уйдешь. Левый берег – Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола

Видео

Киевский клуб возвращается в элиту

От судьбы не уйдешь. Левый берег – Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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"Левый берег" принимал "Александрию".

Команды подходили к этому матчу при ничейном результате. Но в концовке первого тайма "аисты" всё же вышли вперёд. После углового голом отметился бывший игрок "Александрии" Евгений Банада.

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Примечательно, что "Александрия" в конце второго тайма могла сравнять счёт, но глупое недоразумение сыграло против команды.

Такая вот ирония судьбы: вылет, шанс, бывший игрок и всё равно вылет. "Левый берег" вышел в УПЛ.

Украинская Премьер-Лига. Второй матч плей-офф УПЛ. Киев

Левый берег – Александрия 1:0

Гол: Банада (45)

Видеообзор матча:

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ФК Александрия Украинская Премьер-лига Левый берег (Киев)
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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