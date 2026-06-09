Всю интригу оставили на второй матч. Агробизнес – Кудровка 2:2 (2:3 по пен). Обзор матча и видео голов

"Агробизнес" принимал "Кудровку".

Матч проходил в Тернополе. "Кудровке" удалось выйти вперёд в концовке первого тайма. Но после перерыва команды забили 3 гола и этого оказалось мало для выявления победителя.

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Экстра-таймы также сильнейшего не определили и матч перешёл к серии пенальти. Даже там команды сумели заинтриговать – то выше ворот, то сейвы вратарей.

В результате "Кудровка" одержала победу и осталась в УПЛ.

Украинская Премьер-Лига. Второй матч плей-офф УПЛ. Тернополь

Агробизнес - Кудровка 2:2 (2:3 по пен)

Голы: Козак (69), Толочко (90+1) – Мачелюк (39), Легостаев (81)

Видеообзор матча:

Серия пенальти: