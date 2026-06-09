  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Всю интригу оставили на второй матч. Агробизнес – Кудровка 2:2 (2:3 по пен). Обзор матча и видео голов
В тренде

Всю интригу оставили на второй матч. Агробизнес – Кудровка 2:2 (2:3 по пен). Обзор матча и видео голов

Видео
Обновлено

Победитель определился в серии пенальти

Всю интригу оставили на второй матч. Агробизнес – Кудровка 2:2 (2:3 по пен). Обзор матча и видео голов

upl.ua

Новина українською

"Агробизнес" принимал "Кудровку".

Матч проходил в Тернополе. "Кудровке" удалось выйти вперёд в концовке первого тайма. Но после перерыва команды забили 3 гола и этого оказалось мало для выявления победителя.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Экстра-таймы также сильнейшего не определили и матч перешёл к серии пенальти. Даже там команды сумели заинтриговать – то выше ворот, то сейвы вратарей.

В результате "Кудровка" одержала победу и осталась в УПЛ.

Украинская Премьер-Лига. Второй матч плей-офф УПЛ. Тернополь

Агробизнес - Кудровка 2:2 (2:3 по пен)

Голы: Козак (69), Толочко (90+1) – Мачелюк (39), Легостаев (81)

Видеообзор матча:

Серия пенальти:

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Англия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на женский ЧМ-2027
yellow-arrow
От судьбы не уйдешь. Левый берег – Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Левый Берег - Александрия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за УПЛ
Украинская Премьер-лига Агробизнес (Волочиск) Кудровка (Кудровка)
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости