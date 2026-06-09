Всю интригу оставили на второй матч. Агробизнес – Кудровка 2:2 (2:3 по пен). Обзор матча и видео голов
Победитель определился в серии пенальти
upl.ua
"Агробизнес" принимал "Кудровку".
Матч проходил в Тернополе. "Кудровке" удалось выйти вперёд в концовке первого тайма. Но после перерыва команды забили 3 гола и этого оказалось мало для выявления победителя.
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Экстра-таймы также сильнейшего не определили и матч перешёл к серии пенальти. Даже там команды сумели заинтриговать – то выше ворот, то сейвы вратарей.
В результате "Кудровка" одержала победу и осталась в УПЛ.
Украинская Премьер-Лига. Второй матч плей-офф УПЛ. Тернополь
Агробизнес - Кудровка 2:2 (2:3 по пен)
Голы: Козак (69), Толочко (90+1) – Мачелюк (39), Легостаев (81)
Видеообзор матча:
Серия пенальти:Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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