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Хорватія - Туреччина онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 12 жовтня 2023, 21:45 - Opus Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Хорватія
0 - 1
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89'
Туреччина
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Хід матчу
12' Brozovic, Marcelo 16' Yilmaz, Baris 30' Yilmaz, Baris 34' Barisic, Borna
63' Маріо Пашаліч Вийшов: Majer, Lovro 63' Musa, Petar Вийшов: Бруно Петковіч 63' Йосіп Брекало Вийшов: Vlasic, Nikola 65' Kahveci, Irfan Вийшов: Akgun, Yunus 67' Cakir, Ugurcan 75' Yilmaz, Baris Вийшов: Yildirim, Bertug Ozgur 80' Barisic, Borna Вийшов: Sosa, Borna 80' Матео Ковачіч Вийшов: Drena Beljo, Dion
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
33%
Нічия
33%
Туреччина
33%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Croatia have won 4 times, there have been 5 draws while Turkiye have won 1 times.
  • Croatia have a winning streak of 3 matches in UEFA EURO, Qualification.
  • When playing at home, Croatia have not lost to Turkiye in their last 3 encounters.
  • Josko Gvardiol has more yellow cards (2) than any other player at Croatia. Merih Demiral has collected 3 for Turkiye.
  • Croatia have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Croatia wins 1st half in 42% of their matches, Turkiye in 37% of their matches.
  • Croatia wins 42% of halftimes, Turkiye wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Croatia.
  • On their last meeting Croatia won by 2 goals.
  • When Croatia leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Turkiye leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Croatia is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Turkiye is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Croatia has better performance than Turkiye.
  • Croatia's performance of the last 5 matches is better than Turkiye's.
  • Croatia have lost just 1 of their last 5 games against Turkiye (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Croatia won 2, Turkiye won 1, 2 draws.
  • Croatia scores 1.4 goals in a match against Turkiye and Turkiye scores 1 goals against Croatia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Croatia and Turkiye is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Croatia and Turkiye is 1.6.
  • Croatia scores 1.86 goals when playing at home and Turkiye scores 2.33 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хорватія
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Туреччина
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Туреччина 0 - 2 Завершено Хорватія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
05.09.2017 - 21:45 Туреччина 1 - 0 Завершено Хорватія
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
05.09.2016 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Туреччина
Евро 2015/2016
12.06.2016 - 16:00 Туреччина 0 - 1 Завершено Хорватія
Останні матчі - Хорватія
Евро 2024 2024
11.09.2023 - 19:00 Вірменія 0 - 1 Завершено Хорватія В
Евро 2024 2024
08.09.2023 - 21:45 Хорватія 5 - 0 Завершено Латвія В
Лига Наций 2022-2024
18.06.2023 - 21:45 Хорватія 0 - 1 Завершено Іспанія П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2023 - 21:45 Нідерланди 2 - 4 Завершено Хорватія В
Міжнародні товариські матчі 2023
08.06.2023 - 19:00 Катар 0 - 1 Завершено Хорватія В
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Останні матчі - Туреччина
Міжнародні товариські матчі 2023
12.09.2023 - 15:20 Японія 4 - 2 Завершено Туреччина П
Евро 2024 2024
08.09.2023 - 21:45 Туреччина 1 - 1 Завершено Вірменія Н
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 21:45 Туреччина 2 - 0 Завершено Уельс В
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Латвія 2 - 3 Завершено Туреччина В
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Туреччина 0 - 2 Завершено Хорватія П
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Головні події
Barisic, Borna
Вийшов: Sosa, Borna
80'
Матео Ковачіч
Вийшов: Drena Beljo, Dion
80'
75'
Yilmaz, Baris
Вийшов: Yildirim, Bertug Ozgur
67'
Cakir, Ugurcan
65'
Kahveci, Irfan
Вийшов: Akgun, Yunus
Маріо Пашаліч
Вийшов: Majer, Lovro
63'
Musa, Petar
Вийшов: Бруно Петковіч
63'
Йосіп Брекало
Вийшов: Vlasic, Nikola
63'
Barisic, Borna
34'
30'
Yilmaz, Baris ГООЛ!
16'
Yilmaz, Baris
Brozovic, Marcelo
12'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
33%
Нічия
33%
Туреччина
33%
Склади команд
40
Домінік Ліваковіч
31
Barisic, Borna
4
Gvardiol, Josko
37
Sutalo, Josip
2
Stanisic, Josip
8
Матео Ковачіч
77
Brozovic, Marcelo
10
Лука Модрiч
77
Йосіп Брекало
33
Musa, Petar
8
Маріо Пашаліч
1
Cakir, Ugurcan
7
Kadioglu, Ferdi
3
Akaydin, Samet
42
Bardakci, Abdulkerim
15
Ozkacar, Cenk
5
Yuksek, Ismail
17
Kahveci, Irfan
20
Хакан Чалханоглу
6
Ozcan, Salih
7
Akturkoglu, Kerem
53
Yilmaz, Baris
Стартовий склад
  • 77
    Йосіп Брекало
    Форвард
    63
  • 33
    Musa, Petar
    63
  • 8
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
    63
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
    12
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 31
    Barisic, Borna
    Півзахисник
    34
  • 4
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 2
    Stanisic, Josip
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
  • 53
    Yilmaz, Baris
    Півзахисник
    75 30 16
  • 17
    Kahveci, Irfan
    Півзахисник
    65
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 6
    Ozcan, Salih
    Півзахисник
  • 7
    Akturkoglu, Kerem
    Півзахисник
  • 5
    Yuksek, Ismail
    Півзахисник
  • 7
    Kadioglu, Ferdi
  • 3
    Akaydin, Samet
    Захисник
  • 42
    Bardakci, Abdulkerim
    Захисник
  • 15
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 1
    Cakir, Ugurcan
    Воротар
    70
Запасні гравці
Тренери
  • Златко Далич
  • Винченцо Монтелла
Статистика матчу
2
Удари в отвір
5
11
Штрафні
10
4
Кутові
4
4
Сейви
2
5
Фоли
9
4
Удари повз
4
5
Офсайди
2
2
ЖК
2
6
Блоковано ударів
3
62%
Володіння м'ячем
38%
LIVE
Трансляція матчу Хорватія - Туреччина
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
82'
Небезпечний момент
80'
Заміна
Соса та Бельйо на полі, Барішич і Ковачич пішли відпочивати.
79'
Небезпечний момент
Турки дивом рятуються від пропущеного мʼяча! Маєр вже обіграв голкіпера та покотив у порожні ворота, але Акайдин встиг підстрахувати Чакира. Відзначимо також дії Кадиоглу в цьому епізоді.
74'
Заміна
Їлдирим замінив автора забитого мʼяча Їлмаза.
70'
Модрич геніальним прихованим пасом виводив Петковича на удар, але той не відчув момент і далеко відпустив мʼяч.
68'
Маєр одразу ж оживив атаку Хорватії, створивши кілька напівмоментів. А от Петкович поки не вкотився у гру.
65'
Небезпечну атаку в декілька хвиль провели хорвати, найгострішим був момент Ковачича. Захиснику довелося виносити мʼяч з лінії після удару Матео.
65'
Заміна
Кахведжі поступився місцем на полі Акгюну.
63'
Заміна
Потрійна заміна у складі збірної Хорватії. Маєр, Петкович і Влашич вийшли на поле замість Пашалича, Муси та Брекало.
62'
Чалханоглу виступив у незвичній для себе ролі, завершивши атаку ударом головою. Лівакович легко забрав мʼяч до рук.
58'
Пашалич відклеївся від захисника й одразу ж пробив на виконання у дальню дев’ятку. Мʼяч звалився з ноги та полетів на трибуни.
56'
Дуже щільно захисники зіграли з Модричем, не дали завдати удару з близької відстані.
54'
Відмінна позиція для удару була в Їлмаза, але форвард збірної Туреччини запустив мʼяч над воротами.
52'
Актюркоглу увійшов до карного та мав варіант справа, але діяв надто передбачувано й Шутало його зʼїв.
50'
У позиційних атаках господарі намагаються розкривати захист суперника, але безуспішно. Майже всім складом за лінією мʼяча турки, щільність максимальна.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Хорватія, схоже, вийшла грати на нічию, незважаючи на те, що матч проходить на їхньому полі. Даличу варто жорстко поговорити зі своїми гравцями, тому що в даний момент Туреччина виходить у лідери групи.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+3'
Муса записав на себе перший удар хорватів у площину. Жодних проблем із ним Чакир не мав.
45+1'
Інфо
Додано три хвилини.
44'
Чакир продемонстрував своє вміння грати на стрічці після удару Брекало, хоч епізод і не мав значення через офсайд.
39'
Кадиоглу знайшов у карному Актюркоглу, а той завершив атаку ударом. Не влучив по воротах.
34'
Жовта картка
Барішич двома руками прихопив Кадиоглу, який уже прокинув мʼяч собі на хід.
30'
Гоооол!!!
Туреччина відкриває рахунок! Лівакович незрозуміло навіщо вискочив із воріт і був покараний Їлмазом перекиданням у дотик.
21'
Модрич задумав класну розрізну передачу на Мусу, але трохи не розрахував по силі і мʼяч діставався воротарю.
20'
Початок був повністю за Туреччиною, однак зараз Хорватія потроху забирає ініціативу собі.
16'
Жовта картка
Їлмаз пішов у грубий підкат і був попереджений.
13'
Небезпечний момент
Знову змушений рятувати свою команду Лівакович! Чакир пасом від воріт вивів віч-на-віч Актюркоглу, але той не зміг забити через своєчасний вихід голкіпера з воріт.
12'
Жовта картка
Брозович у боротьбі за мʼяч влетів у коліно Актюркоглу.
9'
Актюркоглу з лінії карного щільно пробив у ближній кут. Ліваковичу знову довелося вступити в гру.
8'
Шутало після подачі Модрича з кутового виграв боротьбу на ближній стійці та завдав удару. Не влучив у площину.
5'
Небезпечна передача на хід Їлмазу могла пройти, але Гвардіол у підкаті перехопив її.
2'
Класний сейв від Ліваковича вже на другій хвилині! Витягнув мʼяч із кута після обвідного удару Їлмаза.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ентоні Тейлор (Англія).
Запасні: Івушич (в), Лабрович (в), Бельйо, Віда, Влашич, Ерлич, Маєр, Моро, Петкович, Соса, Юранович.
Інфо
Стартовий склад Хорватії: Лівакович — Барішич, Гвардіол, Шутало, Станішич — Ковачич, Брозович, Модрич (к) — Брекало, Муса, Пашалич. Головний тренер — Златко Далич.
Запасні: Баїндир (в), Озбір (в), Елмали, Їлдирим, Айхан, Акбаба, Акгюн, Їлдиз, Кокджу, Кутлу, Тосун, Челік.
Інфо
Стартовий склад Туреччини: Чакир — Озкачар, Бардакчі, Акайдин, Кадиоглу — Актюркоглу, Озкан, Юксек, Чалханоглу (к), Кахведжі — Їлмаз. Головний тренер — Вінченцо Монтелла.
Хорватія йде першою в групі D, завдяки кращій різниці забитих і пропущених випереджаючи саме Туреччину. До того ж, в «картатих» є матч в запасі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 7-го раунду кваліфікації Євро 2024 між Хорватією і Туреччиною.
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Анонс матчу Хорватія - Туреччина 12.10.2023, Евро 2024

Противостояние між командою Хорватія та командою Туреччина проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Opus Arena.

Дата проведення матчу: 12.10.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Хорватія та командою Туреччина:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Хорватія, тоді як команда Туреччина залишилася з поразкою . Зіткнення Туреччина та Хорватія у попередньому футбольному матчі 28.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Винченцо Монтелла розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хорватія - Туреччина можна подивитися 12.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Хорватія - Туреччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Прошедший матч команди Хорватія був зіграний проти Вірменія - 11.09.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Туреччина
Країна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Прошедший поединок команди Туреччина був зіграний проти Японія - 12.09.2023, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Японія.

Слідкуйте за результатами матчу Хорватія - Туреччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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