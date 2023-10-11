Хорватія - Туреччина онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Хорватія - Туреччина 12.10.2023, Евро 2024

Противостояние між командою Хорватія та командою Туреччина проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Opus Arena.

Дата проведення матчу: 12.10.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Хорватія та командою Туреччина:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Хорватія, тоді як команда Туреччина залишилася з поразкою . Зіткнення Туреччина та Хорватія у попередньому футбольному матчі 28.03.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Винченцо Монтелла розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія

Країна: Хорватия

Тренер: Златко Далич



Прошедший матч команди Хорватія був зіграний проти Вірменія - 11.09.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Туреччина

Країна: Турция

Тренер: Шенол Гюнеш



Прошедший поединок команди Туреччина був зіграний проти Японія - 12.09.2023, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Японія.

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