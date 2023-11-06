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Порту - Ройял Антверпен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 07 листопада 2023, 22:00 - Эштадиу до Драгау . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Порту
Порту
1 - 0
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44'
Ройял Антверпен
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Хід матчу
20' Yusuf, Alhassan 32' Evanilson
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Порту
31%
Нічия
31%
Ройял Антверпен
38%
Цікаві факти
  • Royal Antwerp FC have a losing streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • FC Porto have a winning streak of 4 matches.
  • Royal Antwerp FC have lost 3 matches in a row.
  • Mehdi Taremi has assisted the most goals for FC Porto with 2. Arthur Vermeeren is Royal Antwerp FC's biggest assister (2).
  • David Carmo has more yellow cards (2) than any other player at FC Porto. Toby Alderweireld has collected 2 for Royal Antwerp FC.
  • Royal Antwerp FC have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Royal Antwerp FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Porto wins 1st half in 43% of their matches, Royal Antwerp FC in 45% of their matches.
  • FC Porto wins 43% of halftimes, Royal Antwerp FC wins 45%.
  • The winner of their last meeting was FC Porto.
  • On their last meeting FC Porto won by 3 goals.
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Royal Antwerp FC leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Royal Antwerp FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Porto has better performance than Royal Antwerp FC.
  • FC Porto's performance of the last 5 matches is better than Royal Antwerp FC's.
  • FC Porto scores 2 goals when playing at home and Royal Antwerp FC scores 1.52 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Порту
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ройял Антверпен
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 1 - 4 Завершено Порту
Останні матчі - Порту
Чемпіонат Португалії 2023/2024
29.10.2023 - 22:30 Візела 0 - 2 Завершено Порту В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 1 - 4 Завершено Порту В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
08.10.2023 - 20:00 Порту 1 - 0 Завершено Портимоненсе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Порту 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
29.09.2023 - 22:15 Бенфіка 1 - 0 Завершено Порту П
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Останні матчі - Ройял Антверпен
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
04.11.2023 - 21:45 Ройял Антверпен 3 - 2 Завершено Генк В
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
29.10.2023 - 14:30 Брюгге 2 - 1 Завершено Ройял Антверпен П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 1 - 4 Завершено Порту П
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
21.10.2023 - 21:45 Шарлеруа 3 - 2 Завершено Ройял Антверпен П
Чемпіонат Бельгії 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Ройял Антверпен 4 - 1 Завершено Ейпен В
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Головні події
ГООЛ! Evanilson
32'
20'
Yusuf, Alhassan
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Порту
31%
Нічия
31%
Ройял Антверпен
38%
Склади команд
99
Costa, Diogo
12
Sanusi, Zaidu
4
Carmo, David
3
Пепе
23
Mario, Joao
11
Aquino Cossa, Pepe
6
Eustaquio, Stephen
22
Varela, Alan
20
Franco, Andre
9
Taremi, Mehdi
30
Evanilson
91
Lammens, Senne
2
De Laet, Ritchie
33
Van Den Bosch, Zeno
44
Coulibaly, Soumaila
5
Wijndal, Owen
8
Yusuf, Alhassan
48
Vermeeren, Arthur
7
Гірано Керк
24
Ekkelenkamp, Jurgen
10
Balikwisha, Michel-Ange
9
Ilenikhena, George
Стартовий склад
  • 9
    Taremi, Mehdi
    Форвард
  • 30
    Evanilson
    32
  • 11
    Aquino Cossa, Pepe
  • 6
    Eustaquio, Stephen
    Півзахисник
  • 22
    Varela, Alan
    Півзахисник
  • 20
    Franco, Andre
    Півзахисник
  • 12
    Sanusi, Zaidu
    Захисник
  • 4
    Carmo, David
    Захисник
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 23
    Mario, Joao
    Форвард
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 9
    Ilenikhena, George
    Форвард
  • 7
    Гірано Керк
    Форвард
  • 24
    Ekkelenkamp, Jurgen
  • 10
    Balikwisha, Michel-Ange
  • 8
    Yusuf, Alhassan
    Півзахисник
    20
  • 48
    Vermeeren, Arthur
    Півзахисник
  • 2
    De Laet, Ritchie
    Захисник
  • 33
    Van Den Bosch, Zeno
  • 44
    Coulibaly, Soumaila
    Захисник
  • 5
    Wijndal, Owen
    Захисник
  • 91
    Lammens, Senne
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сержиу Консейсау
  • ван Боммель, Марк
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
2
Штрафні
6
3
Фоли
2
2
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
ЖК
1
3
Офсайди
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Порту - Ройял Антверпен
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
40'
Порушення правил збивають і без того повільний темп матчу. Боротьби багато, але конструктиву обмаль.
36'
Гості після пропущеного голу намагаються грати першим номером, але з просуванням м'яча вперед у них проблеми.
33'
Гоооол!!!
Одинадцятиметровий впевнено реалізував Еванілсон - 1:0.
31'
Небезпечний момент
Пенальті призначають у ворота гостей. Порушував правила Керк.
30'
Офсайд
Таремі зіграв не уважно і опинився поза грою. Перспективна атака португальців завершилася нічим.
27'
Після подачі з лівого флангу головою пробивав Таремі, але без проблем голкіпер забрав м'яч до рук.
24'
Інфо
Господарі поля більше володіють м'ячем - 59% на 41%, але поки що не було жодного удару у площину воріт.
21'
Жовта картка
Перше попередження у нашому матчі отримує Юсуф, який грубо зіграв проти Еванілсона.
19'
Намагаються все ж заволодіти ініціативою португальці, але з просуванням м'яча вперед у них поки що не все так добре.
16'
Небезпечний момент
Після помилки голкіпера шикарну можливість вивести господарів поля вперед мав Еванілсон, але він у площину воріт не влучив.
15'
Чимало помиляються футболісти обох команд у перехідних фазах. З конструктивом покищо проблеми.
12'
Зараз навіть більше тримається м'яч у гостей. У португальців поки що проблеми з комбінаційним футболом.
9'
Небезпечний момент
А ось і перший момент у нашому матчі. Баліквіша з меж штрафної пробивав у дальній кут, але повз ворота.
8'
Варто віддати належне бельгійцям, які досить впевнено грають на початку зустрічі. Гості при першій можливості намагаються доставити м'яч до заключної третини поля.
6'
Темп матчу у нас досить повільний. Суперники приглядуються один до одного.
3'
Господарі прогнозовано з перших хвилин взяли м'яч під контроль. Проте, поки що без ударів по воротам гостей.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Антверпен" (стартовий склад): Ламменс - де Лат, ван ден Бош, Кулібалі, Вейндал, Юсуф, Еккеленкамп, Баліквіша, Вермелен, Керк, Джордж
Інфо
"Порту" (стартовий склад): Кошта - Зайду, Кармо, Пепе,Жуан, Варела, Франко, Еустакіо, Пепе, Еванілсон, Таремі
"Дракони" набрали шість очок у трьох матчах і посідають другу сходинку в групі, тоді як "Антверпен" перебуває на "дні" таблиці, програвши всі три матчі групового етапу цього сезону.
Запрошуємо вас на тектову трансляцію матчу четвертого туру ЛЧ між "Порту" та "Антверпеном". Гра суперників донецького "Шахтаря" розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Порту - Ройял Антверпен 07.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Порту (Порту) та командою Ройял Антверпен проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 07.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Порту (Порту) та командою Ройял Антверпен:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Порту, тоді як команда Ройял Антверпен залишилася з поразкою . Зіткнення Ройял Антверпен та Порту у попередньому футбольному матчі 25.10.2023 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и ван Боммель, Марк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - Ройял Антверпен можна подивитися 07.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту - Ройял Антверпен, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий поединок команди Порту був зіграний проти Візела - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.

Команда гостей

Назва: Ройял Антверпен
Країна: Бельгия

Прошедший поединок команди Ройял Антверпен був зіграний проти Генк - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ройял Антверпен.

Слідкуйте за результатами матчу Порту - Ройял Антверпен онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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