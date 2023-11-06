Порту - Ройял Антверпен онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Порту (Порту) та командою Ройял Антверпен проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Эштадиу до Драгау.
Дата проведення матчу: 07.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Порту (Порту) та командою Ройял Антверпен:
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Порту, тоді як команда Ройял Антверпен залишилася з поразкою . Зіткнення Ройял Антверпен та Порту у попередньому футбольному матчі 25.10.2023 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и ван Боммель, Марк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий поединок команди Порту був зіграний проти Візела - 29.10.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту.
Назва: Ройял Антверпен
Країна: Бельгия
Прошедший поединок команди Ройял Антверпен був зіграний проти Генк - 04.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Бельгії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ройял Антверпен.
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