Порту U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Порту U19 - Шахтар U19 13.12.2023, Юнацька Ліга УЄФА

Поединок між командою Порту U19 (Порту) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 13.12.2023

Час початку матчу: 16:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Порту U19 (Порту) та командою Шахтар U19 (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Порту U19, тоді як команда Шахтар U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар U19 та Порту U19 у попередньому футбольному матчі 19.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту U19 (Порту)

Країна: Португалия



Предыдущий матч команди Порту U19 був зіграний проти Барселона U19 - 28.11.2023, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту U19.

Команда гостей

Назва: Шахтар U19 (Донецк)

Країна: Украина



Предыдущий поединок команди Шахтар U19 був зіграний проти Ройял Антверпен U19 - 28.11.2023, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2025 та закінчився перемогою команди Шахтар U19.

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