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Порту U19 - Шахтар U19 онлайн трансляція матчу

Юнацька Ліга УЄФА - 13 грудня 2023, 16:30
Рейтинг матчу:
Порту U19
Порту
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар U19
Донецк
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Порту U19
33%
Нічия
33%
Шахтар U19
33%
Цікаві факти
  • FC Porto have a winning streak of 3 matches in UEFA Youth League.
  • Did you know that FC Porto scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Porto have a winning streak of 4 matches.
  • FC Porto haven't lost in their last 9 games.
  • FC Porto have won 4 home matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Porto have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Porto wins 1st half in 11% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 58% of their matches.
  • FC Porto wins 11% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 58%.
  • The winner of their last meeting was FC Porto.
  • On their last meeting FC Porto won by 3 goals.
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Youth League, FC Porto has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Porto's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Porto have lost just 0 of their last 3 games against FC Shakhtar Donetsk (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Porto won 1, FC Shakhtar Donetsk won 0, 2 draws.
  • FC Porto scores 2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1 goals against FC Porto (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Porto and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Porto and FC Shakhtar Donetsk is 1.67.
  • FC Porto scores 2.52 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.64 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Порту U19
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 14:00 Шахтар U19 1 - 4 Завершено Порту U19
Останні матчі - Порту U19
Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024
28.11.2023 - 17:00 Барселона U19 0 - 4 Завершено Порту U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 17:00 Порту U19 0 - 2 Завершено Барселона U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 14:00 Шахтар U19 1 - 4 Завершено Порту U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
01.03.2023 - 19:30 Ливерпуль U19 1 - 1 Завершено Порту U19 Н
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
08.02.2023 - 19:00 Панатінаїкос U19 0 - 1 Завершено Порту U19 В
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Останні матчі - Шахтар U19
Юнацька Ліга УЄФА 2025
28.11.2023 - 13:00 Шахтар U19 3 - 1 Завершено Ройял Антверпен U19 В
Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 13:00 Шахтар U19 0 - 3 Завершено Барселона U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Барселона U19 2 - 0 Завершено Шахтар U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024
19.09.2023 - 14:00 Шахтар U19 1 - 4 Завершено Порту U19 П
Юнацька Ліга УЄФА 2022/2023
08.02.2023 - 19:00 Хайдук U19 1 - 0 Завершено Шахтар U19 П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Порту U19
33%
Нічия
33%
Шахтар U19
33%
Трансляція
Інфо
"Шахтар" (запасні): Кравець, Шелекета, Галонський, Костріца, Янович, Трифаненко, Демченко
Інфо
"Шахтар" (стартовий склад): Барченко - Огарков, Данковський, Башмарін, Дрозд, Лосенко, Ломага, Цуканов, Сметана, Ющенко, Савін
Інфо
"Порту" (стартовий склад): Рібейру - Фернандеш, Браш, Гомеш, Родрігеш, Тейшейра, Олівейра, Мора, Соуза, Конде, Мейрелеш
До гри з Порту U19 оранжево-чорні підходять на 3-му місці (6 очок, 2 перемоги). Українці втратили шанси на вихід у плей-оф, а результат матчу не вплине на турнірне становище.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу останнього туру Юнацької Ліги УЄФА між Порту та Шахтарем. Гра розпочнеться о 16:30.
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Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні РБ Лейпциг U19 РБ Лейпциг U19 0 Янг Бойз (19) Янг Бойз (19) 0 Завершено 22:00 - Вчора Reading Reading 1 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 1 Завершено 22:00 - Вчора Сандерленд Сандерленд 1 Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 0 Завершено 22:00 - Вчора Уніон Уніон 2 Реал Реал 3 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0 Баварія Баварія 1

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Анонс матчу Порту U19 - Шахтар U19 13.12.2023, Юнацька Ліга УЄФА

Поединок між командою Порту U19 (Порту) та командою Шахтар U19 (Донецк) проходитиме в рамках турнира по футболу: Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 13.12.2023
Час початку матчу: 16:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Порту U19 (Порту) та командою Шахтар U19 (Донецк):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Порту U19, тоді як команда Шахтар U19 залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар U19 та Порту U19 у попередньому футбольному матчі 19.09.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту U19 - Шахтар U19 можна подивитися 13.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Юнацька Ліга УЄФА. Текстову трансляцію матчу Порту U19 - Шахтар U19, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту U19 (Порту)
Країна: Португалия

Предыдущий матч команди Порту U19 був зіграний проти Барселона U19 - 28.11.2023, у рамках турнира Юнацька Ліга УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Порту U19.

Команда гостей

Назва: Шахтар U19 (Донецк)
Країна: Украина

Предыдущий поединок команди Шахтар U19 був зіграний проти Ройял Антверпен U19 - 28.11.2023, у рамках чемпионата Юнацька Ліга УЄФА 2025 та закінчився перемогою команди Шахтар U19.

Слідкуйте за результатами матчу Порту U19 - Шахтар U19 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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