USA - Уельс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу - Уельс 21.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою та командою Уельс проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведення матчу: 21.11.2022

Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва:

Країна: США



Предыдущий матч команди був зіграний проти Саудівська Аравія - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Уельс

Країна: Уэльс

Тренер: Роберт Пейдж



Прошедший матч команди Уельс був зіграний проти Польща - 25.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Польща.

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