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USA - Уельс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 21 листопада 2022, 21:00 - Стадион Ахмед бин Али . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Al-Jassim, Abdulrahman Ibrahim
Рейтинг матчу:
USA
0 - 0
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7'
Уельс
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Хід матчу
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
USA
40%
Нічия
30%
Уельс
30%
Цікаві факти
  • Wales have lost 3 matches in a row.
  • Wales haven't won in their last 5 games.
  • Wales have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • USA wins 1st half in 30% of their matches, Wales in 22% of their matches.
  • USA wins 30% of halftimes, Wales wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When USA leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Wales leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Wales is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • USA's performance of the last 5 matches is better than Wales's.
  • USA has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • USA scores 2.57 goals when playing at home and Wales scores 1.33 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - USA
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:00 Саудівська Аравія 0 - 0 Завершено USA Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 15:25 Японія 2 - 0 Завершено USA П
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 00:00 USA 0 - 0 Завершено Uruguay Н
Міжнародні товариські матчі 2022
02.06.2022 - 02:30 USA 3 - 0 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
31.03.2022 - 04:05 Costa Rica 2 - 0 Завершено USA П
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Останні матчі - Уельс
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Уельс 0 - 1 Завершено Польща П
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Бельгія 2 - 1 Завершено Уельс П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Нідерланди 3 - 2 Завершено Уельс П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Уельс 1 - 1 Завершено Бельгія Н
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Уельс 1 - 2 Завершено Нідерланди П
Показати більше
Хто переможе?
43 Користувачів зробило свій вибір
USA
40%
Нічия
30%
Уельс
30%
Склади команд
30
Turner, Matt
33
Robinson, Antonee
25
Zimmerman, Walker
13
Ream, Tim
21
Dest, Sergino
6
Musah, Yunus
12
Adams, Tyler
8
McKennie, Weston
24
Sargent, Josh
22
Weah, Tim
10
Крістіан Пулішич
13
Hennessey, Wayne
6
Mepham, Chris
6
Rodon, Joe
33
Бен Девіс
14
Конор Робертс
15
Ampadu, Ethan
16
Ramsey, Aaron
7
Williams, Neco
8
Wilson, Harry
11
Bale, Gareth
21
James, Daniel
Стартовий склад
  • 24
    Sargent, Josh
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 6
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 12
    Adams, Tyler
  • 8
    McKennie, Weston
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 25
    Zimmerman, Walker
    Захисник
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 21
    Dest, Sergino
    Захисник
  • 30
    Turner, Matt
  • 8
    Wilson, Harry
  • 11
    Bale, Gareth
    Форвард
  • 21
    James, Daniel
    Півзахисник
  • 14
    Конор Робертс
    Захисник
  • 15
    Ampadu, Ethan
    Захисник
  • 16
    Ramsey, Aaron
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
  • 6
    Mepham, Chris
    Захисник
  • 6
    Rodon, Joe
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 13
    Hennessey, Wayne
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Грегг Берхалтер
  • Роберт Пейдж
Статистика матчу
64%
Володіння м'ячем
36%
1
Штрафні
1
Кутові
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу - Уельс
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
4'
Захисники зупинили дриблінг Пулішича на лівому фланзі атаки. Кутовий.
2'
Родон на лівому фланзі захисту сфолив проти Пулішича.
1'
Тримає м'яч на чужій половині США.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому матчі групи Англія розгромила Іран із рахунком 6:2.
Запасні: Ворд, А. Девіс, Гюнтер, Аллен, Джонсон, Мур, Моррелл, Лок’єр, Дж. Вілліамс, Гарріс, Томас, Левітт, Кабанго, Колвілл, Сміт.
Вельс: Геннесси - Мефам, Родон, Б. Дэвис - Робертс, Ампаду, Рэмзи, Н. Уиллиамс - Уилсон, Бэйл, Джеймс.
Запасні: Хорват, Джонсон, Рейна, Феррейра, Ааронсон, де ла Торре, Лонг, Морріс, Ролдан, Мур, Райт, Картер-Вікерс, Єдлін, Перрі-Акоста, Скаллі.
США: Тернер — Дест, Рім, Циммерман, Робінсон — Маккенні, Адамс, Муса — Пулішич, Веа, Саргент.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Абдулрахман Аль-Джасім (Катар) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи B. На полі стадіону Ахмед бін Алі (Ер-Раян, Катар) зіграють США та Вельс.
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Анонс матчу - Уельс 21.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою та командою Уельс проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведення матчу: 21.11.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу - Уельс можна подивитися 21.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу - Уельс, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва:
Країна: США

Предыдущий матч команди був зіграний проти Саудівська Аравія - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Уельс
Країна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Прошедший матч команди Уельс був зіграний проти Польща - 25.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Польща.

Слідкуйте за результатами матчу - Уельс онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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