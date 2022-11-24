Уругвай - Південна Корея онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Уругвай та командою Південна Корея проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Education City Stadium.
Дата проведення матчу: 24.11.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Уругвай та командою Південна Корея:
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Південна Корея, тоді як команда Уругвай залишилася з поразкою . Зіткнення Південна Корея та Уругвай у попередньому футбольному матчі 12.10.2018 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Диего Алонсо и Паулу Бенту розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Уругвай
Країна: Уругвай
Тренер: Диего Алонсо
Предыдущий поединок команди Уругвай був зіграний проти Канада - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Уругвай.
Назва: Південна Корея
Країна: Южная Корея
Тренер: Пауло Бенту
Прошедший матч команди Південна Корея був зіграний проти Ісландія - 11.11.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Південна Корея.
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