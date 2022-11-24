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Уругвай - Південна Корея онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 24 листопада 2022, 15:00 - Education City Stadium
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Уругвай
0 - 0
Оновити
11'
Південна Корея
Хід матчу
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Уругвай
30%
Нічия
36%
Південна Корея
34%
Цікаві факти
  • Republic of Korea have previously won 5 of 6 matches against Uruguay.
  • During the last 6 meetings, Uruguay have won 5 times, there have been 0 draws while Republic of Korea have won 1 times.
  • Uruguay wins 1st half in 55% of their matches, Republic of Korea in 62% of their matches.
  • Uruguay wins 55% of halftimes, Republic of Korea wins 62%.
  • The winner of their last meeting was Republic of Korea.
  • On their last meeting Republic of Korea won by 1 goals.
  • When Uruguay leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Republic of Korea leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Republic of Korea is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In World Cup, Uruguay has better performance than Republic of Korea.
  • Uruguay have lost just 1 of their last 5 games against Republic of Korea (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Uruguay won 4, Republic of Korea won 1, 0 draws.
  • Uruguay scores 1.6 goals in a match against Republic of Korea and Republic of Korea scores 0.6 goals against Uruguay (on average).
  • Average number of goals in meetings between Uruguay and Republic of Korea is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Uruguay and Republic of Korea is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Uruguay scores 3.33 goals when playing at home and Republic of Korea scores 1.83 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Уругвай
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Південна Корея
Міжнародні товариські матчі 2018
12.10.2018 - 14:00 Південна Корея 2 - 1 Завершено Уругвай
Останні матчі - Уругвай
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 19:00 Канада 0 - 2 Завершено Уругвай В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 19:00 Іран 1 - 0 Завершено Уругвай П
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 00:00 США 0 - 0 Завершено Уругвай Н
Міжнародні товариські матчі 2022
03.06.2022 - 05:00 Мексика 0 - 3 Завершено Уругвай В
Копа Америка 2021
04.07.2021 - 01:00 Уругвай 0 - 0 Завершено Colombia Н
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Останні матчі - Південна Корея
Міжнародні товариські матчі 2022
11.11.2022 - 13:00 Південна Корея 1 - 0 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 0 Завершено Камерун В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 14:00 Південна Корея 2 - 2 Завершено Costa Rica Н
Міжнародні товариські матчі 2022
02.06.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 4 Завершено Brazil П
Міжнародні товариські матчі 2022
21.01.2022 - 13:00 Молдова 4 - 0 Завершено Південна Корея П
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Новини команд
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Уругвай
30%
Нічия
36%
Південна Корея
34%
Склади команд
23
Rochet, Sergio
17
Olivera, Mathias
3
Дiєго Годiн
2
Хосе Марiя Хiменес
22
Мартін Касерес
30
Родріго Бентанкур
5
Матіас Весіно
15
Федеріко Вальверде
27
Nunez, Darwin
9
Луїс Суарес
28
Pellistri, Facundo
1
Seung Gyu, Kim
95
Moon-hwan, Kim
4
Kim, Min-jae
19
Кім
23
Кім Джін Су
33
Hwang, In-beom
5
Woo-young, Jung
7
Heung-min, Son
10
Lee, Jae-sung
17
Sang-ho, Na
18
Hwang, Ui-jo
Стартовий склад
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 9
    Луїс Суарес
    Форвард
  • 28
    Pellistri, Facundo
    Форвард
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 5
    Матіас Весіно
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 3
    Дiєго Годiн
    Захисник
  • 2
    Хосе Марiя Хiменес
    Захисник
  • 22
    Мартін Касерес
    Захисник
  • 23
    Rochet, Sergio
  • 18
    Hwang, Ui-jo
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Lee, Jae-sung
    Півзахисник
  • 17
    Sang-ho, Na
    Півзахисник
  • 33
    Hwang, In-beom
    Півзахисник
  • 5
    Woo-young, Jung
    Півзахисник
  • 95
    Moon-hwan, Kim
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 19
    Кім
    Воротар
  • 23
    Кім Джін Су
    Захисник
  • 1
    Seung Gyu, Kim
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Алонсо
  • Паулу Бенту
Трансляція
11'
Футболісти Південної Кореї на початку зустрічі намагаються грати вертикально, але високі захисники Уругваю переграють своїх суперників у верховій боротьбі.
9'
Кутовий
Лідер збірної Кореї Сон подавав з кутового, але м'яч пролетів повз всіх гравців.
7'
В Уругвая поки що м'яч взагалі не тримається, але у захисті грають надійно.
5'
Вессіно намагався дістати м'яч, але вдарив по ногах суперника. Поки що у нас без попередження.
5'
На початку зустрічі багато боротьби у центрі поля. Корейці більше контролюють м'яч, але поки що без просуванян вперед.
2'
Кутовий
Перший стандарт подали корейці, але до удару по воротам справа не дійшла.
Свисток
Матч розпочався!
Команди вже вийшли на поле. Скоро розпочинаємо!
Південна Корея (запасні): Чо Хьон, Кім Те Хван, Лі Кан Ін, Пек Син, Сон Мін, Сон Пом, Сон Чун, Хван Хі, Чон Чхол, Чо Ки Син, Чон У Йон, Чо Хьон, Чо Ю Мін, Юн Чон Гю
Інфо
Уругвай (запасні): Муслера, Соса, Вінья, Коатес, Гомес, Де Ла Крус, Арраскаета, Кавані, Каннобіо, Родрігес, Торрес, Торрейра, Угарте
Інфо
Південна Корея (стартовий склад): Кім Син - Кім Джин, Кім Мун, Кім Мін, Кім Йон, Хван, Чон, Сон, Лі, На, Хван
Інфо
Уругвай (стартовий склад): Рочет - Олівера, Годін, Хіменес, Касерес, Весіно, Вальверде, Бентанкур, Нуньєс, Суарес, Пельїстрі
Інфо
Головна зірка Південною Кореї - 30-річний нападник "Тоттенхема" Сон Хин Мін. Зараз Сон тренується без обмежень, і спеціальна маска для обличчя не завадить йому показати свої найкращі ігрові якості.Під керівництвом Паулу Бенту форвард Південної Кореї Сон Хин Мін забив 12 і голів і віддав дев'ять асистів
Інфо
Едінсону Кавані, Луїсу Суаресу і Дієго Годіну разом 106 років, але лідери збірної Уругваю здатні провести цей чемпіонат на високому рівні.
Інфо
На цей ЧС Уругвай приїхав без свого багаторічного тренера Оскара Табареса. Цікаво буде постежити за командою під керівництвом Дієго Алонсо.
Добрий день! Запрошуємо вас на текстовому трансляцію матчу першого туру ЧС групи Н між Уругваєм та Південною Кореєю. Гра розпочнеться о 15:00.
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Анонс матчу Уругвай - Південна Корея 24.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Уругвай та командою Південна Корея проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 24.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Уругвай та командою Південна Корея:

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Південна Корея, тоді як команда Уругвай залишилася з поразкою . Зіткнення Південна Корея та Уругвай у попередньому футбольному матчі 12.10.2018 закінчилось с таким счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Алонсо и Паулу Бенту розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Уругвай - Південна Корея можна подивитися 24.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Уругвай - Південна Корея, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Уругвай
Країна: Уругвай
Тренер: Диего Алонсо

Предыдущий поединок команди Уругвай був зіграний проти Канада - 27.09.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Уругвай.

Команда гостей

Назва: Південна Корея
Країна: Южная Корея
Тренер: Пауло Бенту

Прошедший матч команди Південна Корея був зіграний проти Ісландія - 11.11.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Південна Корея.

Слідкуйте за результатами матчу Уругвай - Південна Корея онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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