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Швейцарія - Камерун онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 24 листопада 2022, 12:00 - Al Janoub Stadium
Головний суддя: Tello, Facundo
Рейтинг матчу:
Швейцарія
1 - 0
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63'
Камерун
Хід матчу
36' Fai, Collins
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Швейцарія
41%
Нічия
32%
Камерун
27%
Цікаві факти
  • Switzerland have a winning streak of 3 matches.
  • Switzerland wins 1st half in 33% of their matches, Cameroon in 35% of their matches.
  • Switzerland wins 33% of halftimes, Cameroon wins 35%.
  • When Switzerland leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Cameroon leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Switzerland is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Cameroon is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Switzerland's performance of the last 5 matches is better than Cameroon's.
  • Switzerland scores 1 goals when playing at home and Cameroon scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Cameroon haven't won in their last 4 games.
Останні матчі - Швейцарія
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 12:00 Гана 2 - 0 Завершено Швейцарія П
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Швейцарія 2 - 1 Завершено Чехія В
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 2 Завершено Швейцарія В
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцарія 0 - 1 Завершено Іспанія П
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Португалія 4 - 0 Завершено Швейцарія П
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Останні матчі - Камерун
Міжнародні товариські матчі 2022
09.11.2022 - 19:00 Камерун 1 - 1 Завершено Jamaica Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 0 Завершено Камерун П
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 09:00 Камерун 0 - 2 Завершено Узбекистан П
Кубок Африки 2022
05.02.2022 - 21:00 Буркина-Фасо 3 - 4 Завершено Камерун В
Кубок Африки 2022
03.02.2022 - 21:00 Камерун 0 - 1 Завершено Єгипет П
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Новини команд
Головні події
36'
Fai, Collins
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Швейцарія
41%
Нічия
32%
Камерун
27%
Склади команд
1
Sommer, Yann
13
Рікардо Родрігес
30
Elvedi, Nico
25
Мануель Аканджі
30
Сільван Відмер
34
Ґраніт Джака
23
Freuler, Remo
17
Vargas, Ruben
15
Sow, Djibril
23
Shaqiri, Xherdan
36
Embolo, Breel
24
Андре Онана
19
Fai, Collins
21
Castelletto, Jean-Charles
3
N`Koulou, Nicolas
25
Tolo, Nouhou
17
Oum Gouet, Samuel
18
Hongla, Martin
99
Zambo Anguissa, Andre
20
Mbeumo, Bryan
13
Choupo-Moting, Eric Maxim
12
Карл Токо Екамбі
Стартовий склад
  • 36
    Embolo, Breel
  • 17
    Vargas, Ruben
  • 15
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 23
    Shaqiri, Xherdan
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 13
    Рікардо Родрігес
    Захисник
  • 30
    Elvedi, Nico
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 30
    Сільван Відмер
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 20
    Mbeumo, Bryan
  • 13
    Choupo-Moting, Eric Maxim
    Форвард
  • 12
    Карл Токо Екамбі
    Форвард
  • 18
    Hongla, Martin
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 17
    Oum Gouet, Samuel
  • 19
    Fai, Collins
    Захисник
    36
  • 21
    Castelletto, Jean-Charles
    Захисник
  • 3
    N`Koulou, Nicolas
    Захисник
  • 25
    Tolo, Nouhou
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мурат Якин
  • Song, Rigobert
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари в отвір
2
3
Удари повз
2
8
Штрафні
6
4
Кутові
3
1
Офсайди
2
2
Сейви
5
Фоли
6
ЖК
1
Блоковано ударів
1
Трансляція
57'
Небезпечний момент
Шупо-Мотинг обіграв двох швейцарських захисників у чужому штрафному майданчику та пробив з гострого кута. Зоммер рятує
54'
Варгас фолить на Мбемо на своїй половині поля. Штрафний для Камеруну
51'
Джака отримав по ногах під час спроби віддати пас. Його збив Кастеллетто, але арбітр не відреагував
48'
Гоооол!!!
Емболо в дотик забиває з центру штрафного майданчика Камеруна після прострілу від Шакірі
46'
Свисток
Другий тайм розпочато!
Камерун обігравав швейцарців у першому таймі, постійно погрожуючи швидкісними контратаками. Особливо сильно зіграли нападники Мбемо та Токо-Екамбі. У Швейцарії найкращий голкіпер Ян Зоммер
Свисток
Перший тайм завершено!
45+3'
Токо-Екамбі пробиває по воротах зі штрафного. Але Зоммер без проблем ловить м'яч
45+2'
Небезпечний момент
Аканджі пробиває головою після розіграшу кутового. М'яч пролітає у лічених сантиметрах від воріт
45'
Арбітр додає дві хвилини
42'
Небезпечний момент
Шупо-Мотинг підбирає м'яч після слабкого винесення Ельведі та пробиває по воротах Швейцарії. Але Зоммер знову рятує
40'
Кастеллетто в чистому підкаті відбирає м'яч у Емболо у своєму штрафному майданчику
37'
Жовта картка
Фе врізався у корпус Ельведі. Попередження для камерунця
36'
Токо-Екамбі був близьким до удару після прострілу від партнера. Але Відмер рятує ворота виносом
33'
Відмер прострілює у штрафний майданчик суперника, але Соу не дотягується до м'яча
30'
Небезпечний момент
Мбемо пробиває із штрафного майданчика, Зоммер відбиває, але криво. Токо-Екамбі мало не добив у порожні
28'
Варгас лежить на газоні після підніжки від захисника Камеруну
24'
Толо спробував прострілити до центру штрафної збірної Швейцарії, але його пас заблокували. Кутовий для Камеруну
19'
Джака спробував закинути на хід партнеру у штрафний майданчик суперника. М'яч вилітає за межі поля
16'
Небезпечний момент
Шупо-Мотинг відібрав м'яч у захисника Швейцарії та пробив із центру штрафного майданчика. Зоммер холоднокровно забирає м'яч
13'
Офсайд
Емболо увірвався до штрафного майданчика і мало не встиг пробити впритул по воротах. На жаль, із офсайду
10'
Небезпечний момент
Мбемо вдарив із гострого кута після того, як випередив захисників Швейцарії. Зоммер відбив м'яч
8'
Варгас обіграв захисника суперника на лівому фланзі та подав навіс у штрафний майданчик. Але, його пас заблокували
5'
Шакірі збиває з ніг захисник Камеруну. Суддя дозволяє грати далі
2'
Швейцарці завдають удару впритул після розіграшу кутового. Онана виносить м'яч
Матч розпочато!
Стартовий склад збірної Камеруну: Онана - Фе, Кастеллетто, Нкулу, Толо - Замбо-Ангісса, Онгла, Гвет - Мбемо, Шупо-Мотінг, Токо-Екамбі
Стартовий склад збірної Швейцарії: Зоммер – Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Фройлер, Джака, Соу – Шакірі, Емболо, Варгас
Доброго дня, шановні читачі UA-Футбол! До вашої уваги текстова трансляція матчу групового етапу ЧС-2022 у Катарі між збірними Швейцарії та Камеруну.
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Анонс матчу Швейцарія - Камерун 24.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Швейцарія та командою Камерун проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al Janoub Stadium.

Дата проведення матчу: 24.11.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд Мурат Якин и Song, Rigobert розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Швейцарія - Камерун можна подивитися 24.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Швейцарія - Камерун, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Мурат Якин

Прошедший матч команди Швейцарія був зіграний проти Гана - 17.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Гана.

Команда гостей

Назва: Камерун
Країна: Камерун
Тренер: Ригобер Сонг

Предыдущий матч команди Камерун був зіграний проти - 09.11.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Швейцарія - Камерун онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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