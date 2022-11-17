Швейцарія - Камерун онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Швейцарія та командою Камерун проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al Janoub Stadium.
Дата проведення матчу: 24.11.2022
Час початку матчу: 12:00
Для здобуття перемоги тренери команд Мурат Якин и Song, Rigobert розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Мурат Якин
Прошедший матч команди Швейцарія був зіграний проти Гана - 17.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Гана.
Назва: Камерун
Країна: Камерун
Тренер: Ригобер Сонг
Предыдущий матч команди Камерун був зіграний проти - 09.11.2022, у рамках чемпионата Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився нічиєю.
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