Японія - Costa Rica онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Японія та командою проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.
Дата проведення матчу: 27.11.2022
Час початку матчу: 12:00
Для здобуття перемоги тренери команд Хаджим Мориясу и Луис Фернандо Суарез розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Японія
Країна: Япония
Тренер: Хадзиме Мориясу
Предыдущий матч команди Японія був зіграний проти Німеччина - 23.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Японія.
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Країна: Коста-Рика
Тренер: Луис Фернандо Суарес
Прошедший матч команди був зіграний проти Іспанія - 23.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Іспанія.
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