  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Японія - Costa Rica Дивитися онлайн
У тренді

Японія - Costa Rica онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 27 листопада 2022, 12:00 - Стадион Ахмед бин Али
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Японія
0 - 0
Оновити
22'
Costa Rica
Хід матчу
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Японія
47%
Нічия
25%
Costa Rica
28%
Цікаві факти
  • Costa Rica haven't lost in their last 5 games.
  • Costa Rica have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Japan wins 1st half in 40% of their matches, Costa Rica in 38% of their matches.
  • Japan wins 40% of halftimes, Costa Rica wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Japan.
  • On their last meeting Japan won by 3 goals.
  • When Japan leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Costa Rica leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Japan is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Costa Rica is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In World Cup, Costa Rica has better performance than Japan.
  • Costa Rica's performance of the last 5 matches is better than Japan's.
  • Japan scores 1.92 goals when playing at home and Costa Rica scores 1 goals when playing away (on average).
  • In World Cup, Japan has better performance than Costa Rica.
Прогноз на матч
Останні матчі - Японія
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 15:00 Німеччина 1 - 2 Завершено Японія В
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 15:40 Японія 1 - 2 Завершено Канада П
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:55 Японія 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 15:25 Японія 2 - 0 Завершено США В
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 13:20 Японія 0 - 0 Завершено Бразилія Н
Показати більше
Останні матчі - Costa Rica
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 18:00 Іспанія 7 - 0 Завершено Costa Rica П
Міжнародні товариські матчі 2022
10.11.2022 - 04:00 Costa Rica 2 - 0 Завершено Нігерія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 09:00 Узбекистан 1 - 2 Завершено Costa Rica В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 14:00 Південна Корея 2 - 2 Завершено Costa Rica Н
Чемпіонат світу 2022
31.03.2022 - 04:05 Costa Rica 2 - 0 Завершено США В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Японія
47%
Нічия
25%
Costa Rica
28%
Склади команд
21
Gonda, Shuichi
5
Nagatomo, Yuto
22
Yoshida, Maya
4
Itakura, Ko
13
Yamane, Miki
13
Morita, Hidemasa
3
Ватару Ендо
24
Soma, Yuki
15
Kamada, Daichi
42
Doan, Ritsu
36
Ueda, Ayase
1
Кейлор Навас
19
Waston, Kendall
6
Duarte, Oscar
15
Франсіско Кальво
36
Брайан Ов'єдо
37
Fuller Spence, Keysher
5
Сельсо Борхес
17
Єльцин Техеда
13
Torres, Gerson
12
Жоель Кемпбелл
97
Contreras, Anthony
Стартовий склад
  • 36
    Ueda, Ayase
    Форвард
  • 24
    Soma, Yuki
    Півзахисник
  • 15
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 42
    Doan, Ritsu
    Півзахисник
  • 13
    Morita, Hidemasa
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 5
    Nagatomo, Yuto
    Захисник
  • 22
    Yoshida, Maya
    Захисник
  • 4
    Itakura, Ko
  • 13
    Yamane, Miki
    Захисник
  • 21
    Gonda, Shuichi
    Воротар
  • 12
    Жоель Кемпбелл
    Форвард
  • 97
    Contreras, Anthony
    Форвард
  • 37
    Fuller Spence, Keysher
    Захисник
  • 5
    Сельсо Борхес
    Півзахисник
  • 17
    Єльцин Техеда
    Півзахисник
  • 13
    Torres, Gerson
    Півзахисник
  • 19
    Waston, Kendall
    Захисник
  • 6
    Duarte, Oscar
    Захисник
  • 15
    Франсіско Кальво
    Захисник
  • 36
    Брайан Ов'єдо
    Захисник
  • 1
    Кейлор Навас
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хаджим Мориясу
  • Луис Фернандо Суарез
Статистика матчу
1
Удари повз
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
6
1
Кутові
6
Фоли
1
57%
Володіння м'ячем
43%
Трансляція
21'
А український прапор також є на трибунах. Приємно
19'
Японці пробують закидати у штрафну Коста-Ріки, але три центрбеки американців поки справляються
18'
Навас також не поспішає під час введення м'яча у гру. Ну, час поки що є
17'
Володіють ініціативою зараз японці. Але без загострень все поки що
15'
Проте японці часом вмикають й високий пресинг. Костариканцям не так і просто виходити в атаку
13'
Мабуть, Японія, з погляду турнірної стратегії, готова на нічию. Але перемога буде впевненішою перед останнім туром проти Іспанії
11'
Японські вболівальники на трибунах, як завжди, креативні. У якихось чудових костюмах цікавих
10'
Загалом поки що спокійний старт у нас матчу. Таких гострих моментів поки немає
7'
Японці намагаються грати в контроль. Катають поперек у центрі поля
5'
І ще два штрафні на фланзі для латиноамериканців. Нічого небезпечного, але на лівому фланзі Коста-Ріка активна поки що
4'
Костариканці заробили штрафний на фланзі. Навіс на лінію штрафної - остров'яни відбиваються
2'
Кутовий
І перший кутовий у матчі – для Японії. Пішов непоганий навіс, але костаріканці відбилися
1'
Японці відразу ж зганяли в атаку – Сома прорвався флангом, але навісив не туди, куди потрібно
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад збірної Коста-Ріки: Кейлор Навас, Кендаль Вастон, Оскар Дуарте, Франсіско Кальво, Браян Ов'єдо, Кейшер Фуллер, Сельсо Борхес, Єльцин Техеда, Херсон Торрес, Хоель Кемпбелл, Антоні Контрерас
Інфо
Стартовий склад збірної Японії: Сюїті Гонда, Мікі Ямане, Коу Ітакура, Майя Йосіда, Юто Нагатомо, Ватару Ендо, Хідемаса Моріта, Даїті Камада, Ріцу Доан, Юкі Сома, Аясе Уеда
У першому турі японці сенсаційно обіграли Німеччину 2:1. Ну а костариканці були розгромлені Іспанією (0:7)
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 12:00, судитиме гру англієць Майкл Олівер
Добридень! ЧС-2022 на марші! І UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 2-го туру групи Е, в якому зійдуться Японія та Коста-Ріка!
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:00 - Вчора Аргентина Аргентина 2 Мексика Мексика 0 Завершено 18:00 - Вчора Франція Франція 2 Данія Данія 1 Завершено 17:00 - Вчора Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 4 Эксетер Сити Эксетер Сити 1 Завершено 17:00 - Вчора Шрусбері Таун Шрусбері Таун 3 Пітерборо Пітерборо 1 Завершено 17:00 - Вчора Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 Мансфілд Таун Мансфілд Таун 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 300 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 3000 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Японія - 27.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Японія та командою проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведення матчу: 27.11.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд Хаджим Мориясу и Луис Фернандо Суарез розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Японія - можна подивитися 27.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Японія - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Японія
Країна: Япония
Тренер: Хадзиме Мориясу

Предыдущий матч команди Японія був зіграний проти Німеччина - 23.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Японія.

Команда гостей

Назва:
Країна: Коста-Рика
Тренер: Луис Фернандо Суарес

Прошедший матч команди був зіграний проти Іспанія - 23.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Японія - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат світу та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден