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Австралія - Данія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 30 листопада 2022, 17:00 - Al Janoub Stadium
Головний суддя: Ghorbal, Mustapha
Рейтинг матчу:
Австралія
До початку
00 : 00 : 00
Данія
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Австралія
35%
Нічия
39%
Данія
26%
Цікаві факти
  • Australia wins 1st half in 36% of their matches, Denmark in 40% of their matches.
  • Australia wins 36% of halftimes, Denmark wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Australia leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Denmark leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Australia is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Denmark is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Australia's performance of the last 5 matches is better than Denmark's.
  • Denmark have lost just 1 of their last 4 games against Australia (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Australia won 1, Denmark won 2, 1 draws.
  • Australia scores 0.75 goals in a match against Denmark and Denmark scores 1.5 goals against Australia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Australia and Denmark is 2.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Australia and Denmark is 1.5.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Australia scores 1.4 goals when playing at home and Denmark scores 1.6 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Австралія
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Данія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
21.06.2018 - 15:00 Данія 1 - 1 Завершено Австралія
Останні матчі - Австралія
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 12:00 Туніс 0 - 1 Завершено Австралія В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 21:00 Франція 4 - 1 Завершено Австралія П
Міжнародні товариські матчі 2022
25.09.2022 - 06:00 Нова Зеландія 0 - 2 Завершено Австралія В
Міжнародні товариські матчі 2022
22.09.2022 - 13:00 Австралія 1 - 0 Завершено Нова Зеландія В
Міжнародні товариські матчі 2019
05.09.2019 - 16:30 Грузія 0 - 0 Завершено Австралія Н
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Останні матчі - Данія
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 18:00 Франція 2 - 1 Завершено Данія П
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 15:00 Данія 0 - 0 Завершено Туніс Н
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Франція В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Хорватія 2 - 1 Завершено Данія П
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Австрія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Австралія
35%
Нічия
39%
Данія
26%
Трансляція
Інфо
Данії потрібна перемога. Австралію влаштує нічия, якщо Туніс не обіграє Францію.
Інфо
У Австралії -2 за різницею м'ячів, у Данії — -1.
Інфо
Данія з один балом розташовується на третьому місці.
Інфо
Австралія з трьома очками йде другою.
Запасні: О. Крістенсен, Роннов, Нельссон, К’єр, Дольберг, Дамсгор, Нергор, Стрігер Ларсен, Васс, Вінд, Поульсен, Корнеліус, Сков, Ба.
Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен, Андерсен, А. Крістенсен, Меле —Гейб’єрг, Єнсен — Сков Ольсен, Еріксен, Ліндстрьом — Брайтвейт.
Запасні: Редмейн, Вукович, Аткінсон, Карачич, Тіліо, Райт, Макларен, Хрустич, Мабіл, Девлін, Денг, Куол, Кінг, Каммінгс, Баккус.
Австралія: Раян — Дегенек, Суттар, Роулз, Бегич — Лекі, Ірвін, Муй, Гудвін — Дюк, Макгрі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мустафа Горбаль (Оран, Алжир) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи D. На полі стадіону Ель-Джануб (Ель Вакра, Катар) зіграють Австралія та Данія.
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Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Динамо Динамо 3 Металіст Металіст 0 Завершено 21:00 - Вчора Уельс Уельс 0 Англія Англія 3 Завершено 21:00 - Вчора Іран Іран 0 США США 1 Завершено 17:00 - Вчора Еквадор Еквадор 1 Сенегал Сенегал 2 Завершено 17:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 2 Катар Катар 0

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Анонс матчу Австралія - Данія 30.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Австралія та командою Данія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al Janoub Stadium.

Дата проведення матчу: 30.11.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Австралія та командою Данія:

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Данія та Австралія у попередньому футбольному матчі 21.06.2018 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Австралія - Данія можна подивитися 30.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Австралія - Данія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Австралія
Країна: Австралия
Тренер: Грэм Арнольд

Прошедший поединок команди Австралія був зіграний проти Туніс - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Австралія.

Команда гостей

Назва: Данія
Країна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Предыдущий поединок команди Данія був зіграний проти Франція - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Австралія - Данія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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