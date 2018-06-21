Австралія - Данія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Австралія - Данія 30.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Австралія та командою Данія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Al Janoub Stadium.

Дата проведення матчу: 30.11.2022

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Австралія та командою Данія:

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Данія та Австралія у попередньому футбольному матчі 21.06.2018 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Австралія

Країна: Австралия

Тренер: Грэм Арнольд



Прошедший поединок команди Австралія був зіграний проти Туніс - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Австралія.

Команда гостей

Назва: Данія

Країна: Дания

Тренер: Каспер Хьюмланд



Предыдущий поединок команди Данія був зіграний проти Франція - 26.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

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