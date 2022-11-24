Камерун - Сербія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Камерун - Сербія 28.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Камерун та командою Сербія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al Janoub Stadium.

Дата проведення матчу: 28.11.2022

Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Камерун

Країна: Камерун

Тренер: Ригобер Сонг



Предыдущий поединок команди Камерун був зіграний проти Швейцарія - 24.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Команда гостей

Назва: Сербія

Країна: Сербия

Тренер: Драган Стойкович



Предыдущий поединок команди Сербія був зіграний проти Бразилія - 24.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.

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