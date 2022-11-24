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Камерун - Сербія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 28 листопада 2022, 12:00 - Al Janoub Stadium
Головний суддя: Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед
Рейтинг матчу:
Камерун
До початку
00 : 00 : 00
Сербія
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Камерун
35%
Нічия
30%
Сербія
35%
Цікаві факти
  • Cameroon haven't won in their last 5 games.
  • Serbia have a winning streak of 3 matches.
  • Serbia haven't lost in their last 6 games.
  • Serbia have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Cameroon wins 1st half in 33% of their matches, Serbia in 50% of their matches.
  • Cameroon wins 33% of halftimes, Serbia wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Serbia.
  • On their last meeting Serbia won by 1 goals.
  • When Cameroon leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When Serbia leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Cameroon is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Serbia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Serbia's performance of the last 5 matches is better than Cameroon's.
  • Cameroon scores 1.25 goals when playing at home and Serbia scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • Cameroon have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Останні матчі - Камерун
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 12:00 Швейцарія 1 - 0 Завершено Камерун П
Міжнародні товариські матчі 2022
09.11.2022 - 19:00 Камерун 1 - 1 Завершено Jamaica Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 0 Завершено Камерун П
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 09:00 Камерун 0 - 2 Завершено Узбекистан П
Кубок Африки 2022
05.02.2022 - 21:00 Буркина-Фасо 3 - 4 Завершено Камерун В
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Останні матчі - Сербія
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 21:00 Бразилія 2 - 0 Завершено Сербія П
Міжнародні товариські матчі 2022
18.11.2022 - 17:30 Бахрейн 1 - 5 Завершено Сербія В
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Норвегія 0 - 2 Завершено Сербія В
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Сербія 4 - 1 Завершено Швеція В
Лига Наций 2022-2024
12.06.2022 - 21:45 Словенія 2 - 2 Завершено Сербія Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Камерун
35%
Нічия
30%
Сербія
35%
Трансляція
Інфо
Ви можете звернути увагу, що у стартовому складі Камеруну резервний голкіпер. Перед матчем з'явилася інформація, що у Андре Онани конфлікт із головним тренером через свій стиль гри, і тепер воротар має залишити розташування збірної.
Інфо
Сербія (старт): Ваня Мілінковіч-Савіч - Павлович, Велькович, Міленкович - Костич, Максимович, Лукич, Живкович - Сергєй Мілінковіч-Савіч, Мітровіч, Тадіч.
Інфо
Камерун (старт): Епассі - Толо, Н'Кулу, Кастеллетто, Фаї - Кюнде - Онгла, Ангісса - Токо Екамбі, Чупо-Мотінг, Мбемо.
Інфо
Обидві команди у першому турі зазнали поразки. Камерун з рахунком 0:1 поступився Швейцарії, а серби з рахунком 0:2 програли Бразилії
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 12.00. Головний суддя матчу – Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед з ОАЕ!
Добрий день всім! ЧС-2022. Ігровий день №9. І UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу групи G Камерун - Сербія!
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Останні матчі
Завершено 21:00 - Вчора Іспанія Іспанія 1 Німеччина Німеччина 1 Завершено 18:00 - Вчора Хорватія Хорватія 4 Канада Канада 1 Завершено 17:15 - Вчора Ньюпорт Каунті Ньюпорт Каунті 1 Derby County Derby County 2 Завершено 15:00 - Вчора Бельгія Бельгія 0 Марокко Марокко 2 Завершено 14:00 - Вчора Зоря Зоря 1 ФК Минай ФК Минай 1

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Анонс матчу Камерун - Сербія 28.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Камерун та командою Сербія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al Janoub Stadium.

Дата проведення матчу: 28.11.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Камерун - Сербія можна подивитися 28.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Камерун - Сербія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Камерун
Країна: Камерун
Тренер: Ригобер Сонг

Предыдущий поединок команди Камерун був зіграний проти Швейцарія - 24.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Команда гостей

Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович

Предыдущий поединок команди Сербія був зіграний проти Бразилія - 24.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.

Слідкуйте за результатами матчу Камерун - Сербія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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