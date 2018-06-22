Сербія - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Сербія - Швейцарія 02.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Сербія та командою Швейцарія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Stadium 974.

Дата проведення матчу: 02.12.2022

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Сербія та командою Швейцарія:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Швейцарія, тоді як команда Сербія залишилася з поразкою . Зіткнення Сербія та Швейцарія у попередньому футбольному матчі 22.06.2018 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Драган Стойкович и Мурат Якин розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сербія

Країна: Сербия

Тренер: Драган Стойкович



Прошедший поединок команди Сербія був зіграний проти Камерун - 28.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Швейцарія

Країна: Швейцария

Тренер: Мурат Якин



Предыдущий матч команди Швейцарія був зіграний проти Бразилія - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.

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