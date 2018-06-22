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Сербія - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 02 грудня 2022, 21:00 - Stadium 974 . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Фернандо Рапаллини
Рейтинг матчу:
Сербія
0 - 0
Оновити
12'
Швейцарія
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Сербія
46%
Нічия
21%
Швейцарія
32%
Цікаві факти
  • Serbia wins 1st half in 54% of their matches, Switzerland in 27% of their matches.
  • Serbia wins 54% of halftimes, Switzerland wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Switzerland.
  • On their last meeting Switzerland won by 1 goals.
  • When Serbia leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Switzerland leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Serbia is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Switzerland is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Switzerland's performance of the last 5 matches is better than Serbia's.
  • Serbia scores 2.67 goals when playing at home and Switzerland scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • Serbia's performance of the last 5 matches is better than Switzerland's.
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
Особисті зустрічі
Сербія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Швейцарія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
22.06.2018 - 21:00 Сербія 1 - 2 Завершено Швейцарія
Останні матчі - Сербія
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 12:00 Камерун 3 - 3 Завершено Сербія Н
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 21:00 Бразилія 2 - 0 Завершено Сербія П
Міжнародні товариські матчі 2022
18.11.2022 - 17:30 Бахрейн 1 - 5 Завершено Сербія В
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Норвегія 0 - 2 Завершено Сербія В
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Сербія 4 - 1 Завершено Швеція В
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Останні матчі - Швейцарія
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 18:00 Бразилія 1 - 0 Завершено Швейцарія П
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 12:00 Швейцарія 1 - 0 Завершено Камерун В
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 12:00 Гана 2 - 0 Завершено Швейцарія П
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Швейцарія 2 - 1 Завершено Чехія В
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 2 Завершено Швейцарія В
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Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Сербія
46%
Нічия
21%
Швейцарія
32%
Склади команд
32
Milinkovic-Savic, Vanja
31
Pavlovic, Strahinja
13
Мілош Вельковіч
4
Нікола Міленковіч
17
Філіп Костіч
16
Lukic, Sasa
21
Сергей Мілінковіч-Савіч
14
Zivkovic, Andrija
10
Tadic, Dusan
9
Mitrovic, Aleksandar
18
Vlahovic, Dusan
21
Kobel, Gregor
30
Сільван Відмер
25
Мануель Аканджі
22
Schar, Fabian
13
Рікардо Родрігес
23
Freuler, Remo
15
Sow, Djibril
34
Ґраніт Джака
23
Shaqiri, Xherdan
36
Embolo, Breel
17
Vargas, Ruben
Стартовий склад
  • 9
    Mitrovic, Aleksandar
  • 18
    Vlahovic, Dusan
  • 10
    Tadic, Dusan
    Форвард
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 16
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 21
    Сергей Мілінковіч-Савіч
    Півзахисник
  • 14
    Zivkovic, Andrija
    Півзахисник
  • 31
    Pavlovic, Strahinja
    Захисник
  • 13
    Мілош Вельковіч
    Захисник
  • 4
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 32
    Milinkovic-Savic, Vanja
    Воротар
  • 23
    Shaqiri, Xherdan
  • 36
    Embolo, Breel
  • 17
    Vargas, Ruben
  • 15
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 30
    Сільван Відмер
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 22
    Schar, Fabian
  • 13
    Рікардо Родрігес
    Захисник
  • 21
    Kobel, Gregor
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Драган Стойкович
  • Мурат Якин
LIVE
Трансляція матчу Сербія - Швейцарія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
10'
Небезпечний момент
Живкович пробиває лонгшот з-за меж штрафного майданчика і влучає у штангу
7'
Варгас подає на голову Емболо з лівого флангу, але Мілінкович-Савіч забирає м'яч
4'
Костич подав навіс у штрафний майданчик Швейцарії, але захисники суперника встигають винести м'яч
1'
Небезпечний момент
Емболо та Варгас пробивали впритул зі штрафного по воротах Сербії, але Мілінкович-Савіч взяв обидва удари
Свисток
Матч розпочато!
Стартовий склад збірної Швейцарії: Кобель – Відмер, Аканджі, Шер, Родрігес – Фройлер, Соу, Джака – Шакірі, Емболо, Варгас
Стартовий склад збірної Сербії: Мілінковіч-Савіч – Міленковіч, Вельковіч, Павловіч – Живковіч, Мілінковіч-Савіч, Лукіч, Костіч – Тадіч – Влаховіч, Мітровіч
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! Це текстова трансляція матчу групового етапу ЧС-2022 у Катарі між збірними Сербії та Швейцарії.
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Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Південна Корея Південна Корея 2 Португалія Португалія 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Гана Гана 0 Уругвай Уругвай 2 Завершено 13:00 - Сьогодні Чорноморець Чорноморець 0 Кривбас Кривбас 1 Завершено 21:00 - Вчора Японія Японія 2 Іспанія Іспанія 1 Завершено 21:00 - Вчора Коста-Рика Коста-Рика 2 Німеччина Німеччина 4

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Анонс матчу Сербія - Швейцарія 02.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Сербія та командою Швейцарія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Stadium 974.

Дата проведення матчу: 02.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Сербія та командою Швейцарія:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Швейцарія, тоді як команда Сербія залишилася з поразкою . Зіткнення Сербія та Швейцарія у попередньому футбольному матчі 22.06.2018 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Драган Стойкович и Мурат Якин розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сербія - Швейцарія можна подивитися 02.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Сербія - Швейцарія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович

Прошедший поединок команди Сербія був зіграний проти Камерун - 28.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Мурат Якин

Предыдущий матч команди Швейцарія був зіграний проти Бразилія - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.

Слідкуйте за результатами матчу Сербія - Швейцарія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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