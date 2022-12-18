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Аргентина - Франція онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 18 грудня 2022, 17:00 - Lusail Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Аргентина
До початку
00 : 00 : 00
Франція
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
33%
Нічия
31%
Франція
36%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Аргентина
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Франція
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
30.06.2018 - 17:00 Франція 4 - 3 Завершено Аргентина
Останні матчі - Аргентина
Чемпіонат світу 2022
13.12.2022 - 21:00 Аргентина 3 - 0 Завершено Хорватія В
Чемпіонат світу 2022
09.12.2022 - 21:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Аргентина В
Чемпіонат світу 2022
03.12.2022 - 21:00 Аргентина 2 - 1 Завершено Австралія В
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 21:00 Польща 0 - 2 Завершено Аргентина В
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 21:00 Аргентина 2 - 0 Завершено Мексика В
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Останні матчі - Франція
Чемпіонат світу 2022
14.12.2022 - 21:00 Франція 2 - 0 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 21:00 Англія 1 - 2 Завершено Франція В
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 17:00 Франція 3 - 1 Завершено Польща В
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 17:00 Туніс 1 - 0 Завершено Франція П
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 18:00 Франція 2 - 1 Завершено Данія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
Аргентина
33%
Нічия
31%
Франція
36%
LIVE
Трансляція матчу Аргентина - Франція
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Манданда, Ареола, Павар, Конате, Фофана, Дісасі, Гендузі, Коло Муані, Верету, Саліба, Коман, Камавінга, Тюрам.
Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн, Чуамені, Рабьо — Дембеле, Жиру, Мбаппе.
Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Тальяфіко, Тальяфіко, Гомес, Монтьєль, Паредес, Пеццелья, Паласіос, Корреа, Алмада, Паредес, Родрігес, Дібала, Лаутаро Мартінес.
Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья — Ді Марія, Де Пауль, Фернандес, Мак Аллістер — Мессі, Альварес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Аргентина — чинний володар Копа Америка.
Інфо
Франція — чинний чемпіон світу.
Інфо
Обидві збірні мають на своєму рахунку по два Кубки світу.
Інфо
Аргентина в плей-оф пройшла Австралію, Нідерланди та Хорватію.
Інфо
Франція в плей-оф пройшла Польщу, Англію та Марокко.
Інфо
Аргентина виграла групу С із шістьма очками після матчів проти Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.
Інфо
Франція виграла групу D із шістьма очками після матчів проти Австралії, Данія та Тунісу.
Шимон Марциняк (Плоцьк, Польща) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку чемпіонату світу. На полі стадіону Лусаїл Айконік (Лусаїл, Катар) зіграють Аргентина та Франція.
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Останні матчі
Завершено 19:30 - Вчора Алжир Алжир 2 Сенегал Сенегал 2 Завершено 19:30 - Вчора Норвіч Сіті Норвіч Сіті 0 Блекберн Роверс Блекберн Роверс 2 Завершено 17:00 - Вчора Хорватія Хорватія 2 Марокко Марокко 1 Завершено 17:00 - Вчора Росс Каунти Росс Каунти 1 St. Johnstone St. Johnstone 2 Завершено 17:00 - Вчора Portsmouth Portsmouth 0 Мілтон Кінс Донс Мілтон Кінс Донс 2

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Анонс матчу Аргентина - Франція 18.12.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Аргентина та командою Франція проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Lusail Stadium.

Дата проведення матчу: 18.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Аргентина та командою Франція:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Аргентина залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Аргентина у попередньому футбольному матчі 30.06.2018 закінчилось с такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Аргентина - Франція можна подивитися 18.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Аргентина - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони

Прошедший поединок команди Аргентина був зіграний проти Хорватія - 13.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий матч команди Франція був зіграний проти Марокко - 14.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

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