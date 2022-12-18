Аргентина - Франція онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Аргентина та командою Франція проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Lusail Stadium.
Дата проведення матчу: 18.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами Аргентина та командою Франція:
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Аргентина залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Аргентина у попередньому футбольному матчі 30.06.2018 закінчилось с такими результатами: 4:3 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Аргентина
Країна: Аргентина
Тренер: Лионель Скалони
Прошедший поединок команди Аргентина був зіграний проти Хорватія - 13.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.
Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Предыдущий матч команди Франція був зіграний проти Марокко - 14.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.
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