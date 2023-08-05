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Команда Шевченка - Команда Зінченка онлайн трансляція матчу

Game4Ukraine - 05 серпня 2023, 20:00 . Трансляція: Setanta Sports
Рейтинг матчу:
Команда Шевченка
1 - 1
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перерыв
Команда Зінченка
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Хід матчу
Хто переможе?
146 Користувачів зробило свій вибір
Команда Шевченка
45%
Нічия
26%
Команда Зінченка
29%
Хто переможе?
146 Користувачів зробило свій вибір
Команда Шевченка
45%
Нічия
26%
Команда Зінченка
29%
LIVE
Трансляція матчу Команда Шевченка - Команда Зінченка
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Другий тайм розпочнеться лише за 40 хвилин.
Інфо
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Небезпечний момент
Штанга! Піке в центрі штрафного в дотик завершував подачу Оддо з правого флангу, але Леманн перевів м'яч у каркас воріт.
44'
"Жовті" знову засіли на чужій половині.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зеедорф піймав Піреса на розвороті під передачу з правого флангу перед чужим штрафним, після чого пробив у дальню дев'ятку. Що це за удар?!
40'
Небезпечний момент
Дефо на швидкості зайшов до правого флангу штрафного, після чого з-під Ріісе пробив у дальній, але Леманн витягнув.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Чеха нарешті розкатали, і з передачі з лівого флангу штрафного Нобл переграв воротаря перед воротарським.
37'
Небезпечний момент
Коул ударом низом із правого флангу штрафного потурбував Леманна.
37'
Небезпечний момент
Якубу з гострого кута на лівому фланзі штрафного пробив у Чеха.
36'
Небезпечний момент
Дефо отримав передачу за спини захисникам до лівого флангу штрафного, але перекинув разом із Леманном і ворота.
34'
Небезпечний момент
Гассельбайна удар із центральної зони перед штрафним потянув на кутовий Леманн.
34'
Коул затягнув м'яч до штрафного, де пробив у корпус Ріісе.
33'
Ріісе зупинив просування Коула правим флангом контратаки.
33'
Заміна
Сержиньйо також замінили.
32'
Офсайд
М'яке закидання з лівого флангу з глибини від Якубу завершив повз Чеха Вілшир, але в нього побачили помилковий офсайд.
30'
Небезпечний момент
Якубу завів м'яч до лівого флангу штрафного, після чого з носка пробив до рук Чеха в ближній кут.
29'
Заміна
Шевченко набігався. Дефо замість нього.
29'
Коул із правого флангу прострілив до центру, однак Шевченко в центрі не зачепився.
28'
Зеедорф пустив передачу на хід Рафферті на лівий фланг, але та не стартувала.
26'
Офсайд
Санья вже з офсайду виконував простріл із правого флангу штрафного.
24'
Інфо
Хвилина оплесків на честь Наших Захисників.
23'
Небезпечний момент
Ето'о в стінку зіграв на центральному вході до штрафного із Зеедорфом та пробив у Леманна. Той ледь потягнув, а Морган не дав добити Шевченку.
21'
Шевченко переводив м'яч на Рефферті ліворуч, але та не встигала.
20'
Небезпечний момент
Нобл пустив постріл низом із правого флангу повз дальню стійку.
19'
Небезпечний момент
Якубу отримав передачу на лівому фланзі, після чого закрутив до рук Чеху.
19'
Ето'о закрутив дальній постріл із лівого флангу над воротами.
18'
Не пройшло закидання Нобла на правий фланг атаки на Вілшира.
17'
Небезпечний момент
Якубу вистрілив здалеку зі входу до лівого флангу штрафного в ближній кут, але Чех потягнув і це.
15'
Керманич команди Шевченка визнала Чеха гравцем матчу. Станом на завершення 15 хвилин.
13'
Пас від Санья з правого флангу на Вілшира перехопили захисники.
12'
Заміна
Поміняли й Зінченка. На Рейчел Янкі.
12'
Заміна
Лескотта випустили замість Каннаваро.
11'
Заміна
Рефферті вийшла замість Дзоли.
10'
Небезпечний момент
Зінченка запустили до швидкої атаки на правий фланг штрафного, звідки він крутив у дальній кут, однак пошкодував Чеха.
10'
Небезпечний момент
Передачу Зінченка з правого флангу штрафного Нобл скинув під удар Вілширу, а той крутив у дальній кут, що прочитав Чех.
9'
Небезпечний момент
Ето'о просувався правим флангом швидкої атаки, після чого вирішив здалеку пробити низом, однак для Леманна це був жарт.
8'
Високу подачу з лівого флангу від Піреса на Чеха скинув Каннаваро.
7'
Небезпечний момент
Сілва в дотик у центрі штрафного завершував подачу з правого флангу від Санья, але Чех спокійно забрав на лінії.
6'
Шевченко не прийняв, а потім і не наздогнав передачу на лівий фланг.
5'
Чех забрав до рук простріл із правого флангу штрафного від Санья.
4'
Леманн забрав до рук подачу з правого флангу від Оддо.
3'
Небезпечний момент
Від лівого кута штрафного закручував Якубу в дальній кут, але просто не влучив.
2'
Брак техніки від Зеедорфа на лівому фланзі захисту під невеличким тиском.
1'
Команда Зінченка втримує м'яч на власній половині. Вона в нас "жовта".
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Джамала виконувала Державний Гімн України.
Команда Зінченка: Леманн — Санья, Морган, Ріісе, Кліши — Пірес, Жилберто Сілва, Вілшир, Зінченко — Якубу, Нобл.
Команда Шевченка: Чех — Оддо, Каннаваро, Піке, Серджіньйо — Зеедорф, Макелеле — Коул, Дзола, Шевченко — Ето'о.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вітаємо, шановні шанувальники футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського поєдинку. На полі стадіону Стемфорд Брідж (Лондон, Англія) зіграють команда Олександра Зінченка та команда Андрія Шевченка.
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
05.08.2023 о 14:41
будет ничья --договорились
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Анонс матчу Команда Шевченка - Команда Зінченка 05.08.2023, Game4Ukraine

між командою Команда Шевченка та командою Команда Зінченка проходитиме в рамках по футболу: Game4Ukraine 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 05.08.2023
Час початку матчу: 20:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Команда Шевченка - Команда Зінченка можна подивитися 05.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Game4Ukraine. Текстову трансляцію матчу Команда Шевченка - Команда Зінченка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Команда Шевченка
Країна: Украина

Команда гостей

Назва: Команда Зінченка
Країна: Украина

Слідкуйте за результатами матчу Команда Шевченка - Команда Зінченка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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