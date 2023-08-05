Команда Шевченка - Команда Зінченка онлайн трансляція матчу

між командою Команда Шевченка та командою Команда Зінченка проходитиме в рамках по футболу: Game4Ukraine 2023/2024 .
Дата проведення матчу: 05.08.2023
Час початку матчу: 20:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Команда Шевченка
Країна: Украина
Назва: Команда Зінченка
Країна: Украина
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