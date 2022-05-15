Дженоа - Наполі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Дженоа (Генуя) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Луиджи Феррарис.
Дата проведення матчу: 16.09.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Дженоа (Генуя) та командою Наполі (Неаполь):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда Дженоа залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Дженоа у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Руди Гарсия розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Дженоа - Наполі можна подивитися 16.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Дженоа - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Дженоа (Генуя)
Рік заснування Дженоа (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко
Прошедший матч команди Дженоа був зіграний проти Торіно - 03.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Торіно.
Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти Лаціо - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лаціо.
Слідкуйте за результатами матчу Дженоа - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.