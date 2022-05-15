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Дженоа - Наполі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 16 вересня 2023, 21:45 - Луиджи Феррарис . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Микаэль Фаббри
Рейтинг матчу:
Дженоа
Генуя
1 - 0
Оновити
перерыв
Наполі
Неаполь
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Хід матчу
1' Elmas, Eljif 32' De Winter, Koni 33' Retegui, Mateo 40' Bani, Mattia
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
35%
Нічия
30%
Наполі
35%
Цікаві факти
  • During the last 23 meetings with Genoa CFC playing at home, Genoa CFC have won 6 times, there have been 7 draws while SSC Napoli have won 10 times. The goal difference is 34-31 in favour of SSC Napoli.
  • During the last 46 meetings, Genoa CFC have won 9 times, there have been 15 draws while SSC Napoli have won 22 times. The goal difference is 73-48 in favour of SSC Napoli.
  • A year ago, SSC Napoli were number 1 in the table with 7 points. Now they are number 6 with 6 points.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Genoa CFC wins 1st half in 46% of their matches, SSC Napoli in 48% of their matches.
  • Genoa CFC wins 46% of halftimes, SSC Napoli wins 48%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 3 goals.
  • When Genoa CFC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than Genoa CFC.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Genoa CFC's.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 games against Genoa CFC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Genoa CFC won 1, SSC Napoli won 4, 0 draws.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC have won just 1 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • Genoa CFC scores 0.8 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 2.8 goals against Genoa CFC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Genoa CFC and SSC Napoli is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Genoa CFC and SSC Napoli is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams lost their last match.
  • Genoa CFC scores 1.55 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.17 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Дженоа
3
Перемог
24
Ігор
14
Перемог
Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Наполі 3 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Дженоа 1 - 2 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2020/2021
06.02.2021 - 21:45 Дженоа 2 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2019/2020
27.09.2020 - 18:45 Наполі 6 - 0 Завершено Дженоа
Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.09.2023 - 19:30 Торіно 1 - 0 Завершено Дженоа П
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.08.2023 - 21:45 Лаціо 0 - 1 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.08.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 4 Завершено Фіорентина П
Кубок Італії 2023/2024
11.08.2023 - 22:00 Дженоа 4 - 3 Завершено Модена В
Кубок Італії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа П
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2023/2024
02.09.2023 - 21:45 Наполі 1 - 2 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.08.2023 - 21:45 Наполі 2 - 0 Завершено Сассуоло В
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Фрозіноне 1 - 3 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Наполі 2 - 0 Завершено Сампдорія В
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.05.2023 - 16:00 Болонья 2 - 2 Завершено Наполі Н
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Головні події
ГООЛ! Bani, Mattia
40'
Retegui, Mateo
33'
De Winter, Koni
32'
1'
Elmas, Eljif
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
35%
Нічия
30%
Наполі
35%
Склади команд
1
Martínez, Josep
3
Martin, Aaron
5
Dragusin, Radu Matei
13
Bani, Mattia
4
De Winter, Koni
32
Frendrup, Morten
8
Strootman, Kevin
47
Мілан Бадель
20
Sabelli, Stefano
19
Retegui, Mateo
11
Gudmundsson, Albert
1
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
55
Ostigard, Leo
5
Jesus, Juan
6
Rui, Mario
99
Zambo Anguissa, Andre
68
Lobotka, Stanislav
20
Пьотр Зеліньский
7
Elmas, Eljif
9
Osimhen, Victor
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 19
    Retegui, Mateo
    Форвард
    33
  • 11
    Gudmundsson, Albert
    Форвард
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 8
    Strootman, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Мілан Бадель
    Півзахисник
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 3
    Martin, Aaron
  • 5
    Dragusin, Radu Matei
    Захисник
  • 13
    Bani, Mattia
    Захисник
    40
  • 4
    De Winter, Koni
    Захисник
    32
  • 1
    Martínez, Josep
  • 7
    Elmas, Eljif
    Півзахисник
    1
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 55
    Ostigard, Leo
  • 5
    Jesus, Juan
    Захисник
  • 6
    Rui, Mario
    Захисник
  • 1
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Алберто Жилардино
  • Руди Гарсия
Статистика матчу
2
ЖК
1
5
Штрафні
8
7
Фоли
4
39%
Володіння м'ячем
61%
Блоковано ударів
3
1
Офсайди
1
1
Удари повз
2
2
Удари в отвір
1
Кутові
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Дженоа - Наполі
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Дуже квола гра в першому таймі від безбарвного Наполі. Дженоа створила два гольових моменти — забила один гол, тому закономірно перемагає за підсумками першого тайму.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 2 хв.
43'
Хвіча відверто не встигав за закидання до лівого флангу штрафного з глибини поля.
41'
Небезпечний момент
Гол залишили чиним.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Де Вінтер відкрився на ближньому куті воротарського під подачу кутового з правого флангу від Гудмундссона та перевів потилицею на порожні для Бані!
39'
Небезпечний момент
Мерет перевів на кутовий дальній удар від Ретегі з центральної зони перед штрафним у правий кут.
38'
Офсайд
Осімген затягнув із передачею на правий фланг штрафного для Хвічі й той потрапив до офсайду.
35'
Жахливе виконання штрафного удару з лівого флангу від Хвічі.
34'
Жовта картка
Хвіча обіграв на лівому фланзі атаки Ретегі, після чого суперник проти нього сфолив.
33'
Руї виконав подачі з штрафного з лівого флангу, але Мартінес перехопив кулаками на виході.
31'
Жовта картка
Закидання на хід до лівого флангу штрафного для Хвічі завершилось фолом проти нього від Де Вінтера.
29'
Дрібний фол від Френдрупа біля центральної лінії проти Ельмаса.
27'
Зелінські з відскоку на вході до лівого флангу штрафного поцілив ударом у захисника.
26'
Жезус вибив до ауту м'яч, який Сабеллі закинув із правого флангу до штрафного.
24'
Дрегушина на правому фланзі атаки відштовхнув від м'яча руками Ельмас.
21'
Ретегі сфолив проти Жезуса в центрі чужого штрафного під час подачі з лівого флангу.
19'
Ангісса виконав закидання з глибини правого флангу до ближнього кута воротарського, де на виході зіграв Мартінес.
17'
Боротьба за участі Ретегі та двох захисників на правому фланзі штрафного завершилась аутом на користь Дженоа.
16'
Ангісса зняв над штрафним подачу від Сабеллі з правого флангу.
13'
Наполі в позиційній атаці розігрує м'яч на чужій половині поля.
11'
Пас на лівий фланг атаки не пішов у ноги статичного Хвічі.
8'
Стротман запустив передачу до правого флангу атаки за бокову.
5'
Небезпечний момент
Сабеллі з правого флангу прострілював на ближній кут воротарського, звідки Гудмундссон пробив у дотик над воротами.
3'
Дрегушин спокійно виграв ривок під передачу на хід до правого флангу штрафного в Осімгена.
2'
Дрегушин прочитав передачу на лівий фланг власного штрафного на хід Зелінські.
1'
Жовта картка
Ельмас уже полетів у підкат на правому фланзі оборони в ноги Гудмундссону. Куди ти летиш?
Свисток
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Наполі до цього переміг Фрозіноне (3:1) та Сассуоло (2:0), але програв Лаціо (1:2).
Інфо
Дженоа до цього програв Фіорентині (1:4) та Торіно (0:1), але обіграв Лаціо (1:0).
Запасні: Контіні, Ідасяк, Натан, Олівера, Дзанолі, Каюсте, Гаетано, Ліндстрьом, Політано, Распадорі, Сімеоне.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Ельмас, Осімген, Кварацхелія.
Запасні: Леалі, Соммаріва, Хефті, Гапс, Маттуро, Васкес, Торсбі, Ягєлло, Кутлу, Маліновський, Екубан, Пушкаш.
Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Дрегушин, Сабеллі — Мартін, Бадель, Стротман, Френдруп — Гудмундссон, Ретегі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мікаель Фаббрі (Фаенца, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Луїджі Ферраріс (Генуя, Італія) зіграють генуезька Дженоа та неаполітанський Наполі.
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Анонс матчу Дженоа - Наполі 16.09.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою Дженоа (Генуя) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 16.09.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Дженоа (Генуя) та командою Наполі (Неаполь):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Наполі, тоді як команда Дженоа залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Дженоа у попередньому футбольному матчі 15.05.2022 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Руди Гарсия розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Дженоа - Наполі можна подивитися 16.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Дженоа - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Дженоа (Генуя)
Рік заснування Дженоа (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший матч команди Дженоа був зіграний проти Торіно - 03.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Торіно.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший матч команди Наполі був зіграний проти Лаціо - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лаціо.

Слідкуйте за результатами матчу Дженоа - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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