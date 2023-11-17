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Нідерланди - Ірландія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 18 листопада 2023, 21:45 - Йохан Кройф Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марко Ди Белло
Рейтинг матчу:
Нідерланди
1 - 0
Оновити
29'
Ірландія
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Хід матчу
12' Weghorst, Wout
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
35%
Нічия
32%
Ірландія
32%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Netherlands have won 7 times, there have been 2 draws while Ireland have won 1 times.
  • Did you know that Netherlands scores 30% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Ireland have lost 3 away matches in a row.
  • Ireland haven't won any of their last 5 away matches.
  • Netherlands haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • Denzel Dumfries has assisted the most goals for Netherlands with 6. Jamie McGrath is Ireland's biggest assister (2).
  • Lutsharel Geertruida has more yellow cards (2) than any other player at Netherlands. Matt Doherty has collected 2 for Ireland.
  • Netherlands have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Netherlands wins 1st half in 46% of their matches, Ireland in 11% of their matches.
  • Netherlands wins 46% of halftimes, Ireland wins 11%.
  • The winner of their last meeting was Netherlands.
  • On their last meeting Netherlands won by 1 goals.
  • When Netherlands leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Ireland leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Netherlands is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ireland is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Netherlands has better performance than Ireland.
  • Netherlands's performance of the last 5 matches is better than Ireland's.
  • Netherlands have lost just 1 of their last 5 games against Ireland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Netherlands won 3, Ireland won 1, 1 draws.
  • Netherlands scores 1.8 goals in a match against Ireland and Ireland scores 0.6 goals against Netherlands (on average).
  • Average number of goals in meetings between Netherlands and Ireland is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Netherlands and Ireland is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Netherlands scores 2.11 goals when playing at home and Ireland scores 1.5 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Нідерланди
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Ірландія
Євро 2024 2024
10.09.2023 - 21:45 Ірландія 1 - 2 Завершено Нідерланди
Останні матчі - Нідерланди
Останні матчі - Ірландія
Новини команд
Головні події
ГООЛ! Weghorst, Wout
12'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
35%
Нічия
32%
Ірландія
32%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
17
Blind, Daley
4
Вірджил ван Дейк
6
De Vrij, Stefan
5
Hartman, Quilindschy
22
Schouten, Jerdy
14
Reijnders, Tijani
2
Dumfries, Denzel
8
Gakpo, Cody
10
Weghorst, Wout
20
Simons, Xavi
1
Bazunu, Gavin
22
Collins, Nathan
2
O'Shea, Dara
15
Scales, Liam
2
Doherty, Matt
8
Browne, Alan
24
Cullen, Joshua
3
Manning, Ryan
47
Robinson, Callum
9
Ferguson, Evan
17
Knight, Jason
Стартовий склад
  • 8
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 10
    Weghorst, Wout
    Форвард
    12
  • 20
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 5
    Hartman, Quilindschy
    Захисник
  • 22
    Schouten, Jerdy
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 17
    Blind, Daley
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 47
    Robinson, Callum
    Півзахисник
  • 9
    Ferguson, Evan
    Форвард
  • 17
    Knight, Jason
    Півзахисник
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 8
    Browne, Alan
    Півзахисник
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
  • 3
    Manning, Ryan
    Півзахисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 2
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 15
    Scales, Liam
    Захисник
  • 1
    Bazunu, Gavin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рональд Куман
  • Стефен Кенни
Статистика матчу
Штрафні
3
3
Фоли
1
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
1
Сейви
Кутові
1
49%
Володіння м'ячем
51%
LIVE
Трансляція матчу Нідерланди - Ірландія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
21'
Штрафной удар - (Ірландія)
16'
Кутовий
Угловой удар - (Ірландія)
15'
Штрафной удар - (Ірландія)
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! - (Нідерланди)
7'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ірландія)
5'
Сейв - (Нідерланди)
5'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Ірландія)
3'
Штрафной удар - (Ірландія)
1'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Нідерланди)
Свисток
Матч начался
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Останні матчі
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Анонс матчу Нідерланди - Ірландія 18.11.2023, Євро 2024

Противостояние між командою Нідерланди та командою Ірландія проходитиме в рамках турнира по футболу: Євро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 18.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Нідерланди та командою Ірландія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Нідерланди, тоді як команда Ірландія залишилася з поразкою . Зіткнення Ірландія та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 10.09.2023 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Стефен Кенни розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Прошедший матч команди Нідерланди був зіграний проти Греція - 16.10.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Ірландія
Країна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони

Прошедший матч команди Ірландія був зіграний проти Гібралтар - 16.10.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Ірландія.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Ірландія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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