Нідерланди - Ірландія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Нідерланди та командою Ірландія проходитиме в рамках турнира по футболу: Євро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Йохан Кройф Арена.
Дата проведення матчу: 18.11.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Нідерланди та командою Ірландія:
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Нідерланди, тоді як команда Ірландія залишилася з поразкою . Зіткнення Ірландія та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 10.09.2023 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Стефен Кенни розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Прошедший матч команди Нідерланди був зіграний проти Греція - 16.10.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.
Назва: Ірландія
Країна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони
Прошедший матч команди Ірландія був зіграний проти Гібралтар - 16.10.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Ірландія.
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