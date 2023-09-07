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Ірландія - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 10 вересня 2023, 21:45 - Авива Стэдиум . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Ирфан Пельто
Рейтинг матчу:
Ірландія
1 - 1
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55'
Нідерланди
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Хід матчу
4' Idah, Adam 16' Wieffer, Mats 18' Bazunu, Gavin 19' Gakpo, Cody 42' Ogbene, Chiedozie
46' Wieffer, Mats Вийшов: Reijnders, Tijani 46' Blind, Daley Вийшов: Weghorst, Wout
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Ірландія
33%
Нічия
33%
Нідерланди
33%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Ireland have won 1 times, there have been 2 draws while Netherlands have won 6 times. The goal difference is 16-6 in favour of Netherlands.
  • James McClean has assisted the most goals for Ireland with 2. Denzel Dumfries is Netherlands's biggest assister (5).
  • Ireland wins 1st half in 22% of their matches, Netherlands in 58% of their matches.
  • Ireland wins 22% of halftimes, Netherlands wins 58%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Ireland leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Netherlands leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Ireland is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Netherlands is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Netherlands has better performance than Ireland.
  • Ireland's performance of the last 5 matches is better than Netherlands's.
  • Netherlands have lost just 1 of their last 5 games against Ireland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ireland won 1, Netherlands won 3, 1 draws.
  • Ireland scores 0.4 goals in a match against Netherlands and Netherlands scores 1.8 goals against Ireland (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ireland and Netherlands is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ireland and Netherlands is 1.4.
  • Ireland scores 2 goals when playing at home and Netherlands scores 1.33 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Ірландія
Евро 2024 2024
07.09.2023 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Ірландія П
Евро 2024 2024
19.06.2023 - 21:45 Ірландія 3 - 0 Завершено Гібралтар В
Евро 2024 2024
16.06.2023 - 21:45 Греція 2 - 1 Завершено Ірландія П
Евро 2024 2024
27.03.2023 - 21:45 Ірландія 0 - 1 Завершено Франція П
Міжнародні товариські матчі 2023
22.03.2023 - 21:45 Ірландія 3 - 2 Завершено Латвія В
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Останні матчі - Нідерланди
Новини команд
Головні події
46'
Wieffer, Mats
Вийшов: Reijnders, Tijani
46'
Blind, Daley
Вийшов: Weghorst, Wout
Ogbene, Chiedozie
42'
19'
Gakpo, Cody ГООЛ!
Bazunu, Gavin
18'
16'
Wieffer, Mats
ГООЛ! Idah, Adam
4'
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Ірландія
33%
Нічия
33%
Нідерланди
33%
Склади команд
1
Bazunu, Gavin
5
Egan, John
4
Шейн Даффі
22
Collins, Nathan
11
Джеймс Макклін
24
Cullen, Joshua
8
Browne, Alan
2
Doherty, Matt
20
Ogbene, Chiedozie
17
Knight, Jason
9
Idah, Adam
1
Flekken, Mark
4
De Ligt, Matthijs
4
Вірджил ван Дейк
5
Натан Аке
2
Dumfries, Denzel
20
Wieffer, Mats
21
De Jong, Frenkie
17
Blind, Daley
20
Simons, Xavi
21
Malen, Donyell
8
Gakpo, Cody
Стартовий склад
  • 9
    Idah, Adam
    4
  • 20
    Ogbene, Chiedozie
    42
  • 17
    Knight, Jason
    Півзахисник
  • 11
    Джеймс Макклін
    Півзахисник
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
  • 8
    Browne, Alan
    Півзахисник
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 5
    Egan, John
    Захисник
  • 4
    Шейн Даффі
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 1
    Bazunu, Gavin
    Воротар
    18
  • 20
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 21
    Malen, Donyell
    Форвард
  • 8
    Gakpo, Cody
    Форвард
    19
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 20
    Wieffer, Mats
    Півзахисник
    46 16
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
    46
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Натан Аке
    Захисник
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Стефен Кенни
  • Рональд Куман
Статистика матчу
4
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
11
10
Фоли
4
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари в отвір
3
4
Кутові
2
2
ЖК
1
2
Сейви
1
Удари повз
2
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Ірландія - Нідерланди
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Ірландці почали краще, однак нідерландці згодом відновили паритет. Господарі щільно грали в обороні, окрім того випадку з пенальті. Натомість гості не були готові до таких дій в атаці від суперника. Наразі рахунок віповідає подіям на полі.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+2'
Сімонс передачею в дотик намагався знайти у чужій штрафній Малена, однак той не встиг за рішенням партнера. Трохи загальмував нападник.
45'
Інфо
Ще три хвилини зіграють команди.
43'
Коллінз головою вибив подачу Блінда зі стандарту.
42'
Жовта картка
Огбене отримав жовту картку.
42'
Небезпечний момент
А ось тепер Мален після передачі партнера зумів пробити з меж штрафного - Базуну парирував удар ногою.
39'
Сімонс віддав пас на хід Малену у чужу штрафну, але все-таки голкіпер Базуну був першим на м'ячі.
36'
Сімонс непогано втік на правому фланзі і готувався до подачі, але суперники встигли накрити можливість передачі.
34'
Де Йонг втратив м'яч у своїй штрафній, після чого контратака швидко дійшла до удару господарів - Аке заблокував.
33'
Небезпечний момент
Прямим ударом зі стандарту Браун пробив повз стійку. Було доволі близько.
30'
Ван Дейк поблизу власного штрафного втратив м'яч, однак суперник зробив це з порушенням правил.
29'
Кутовий
Знову після подачі господарів з кутового було заблоковано два удари.
26'
Небезпечний момент
Мален увірвався у штрафну на хорошу ударну позицію, але пробив в Базуну.
22'
Огбене розвивав атаку флангом, але не зміг загострити з-під Аке. До них приєднався ще й де Йонг - у підсумку господарі втратили м'яч.
18'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Угадав Базуну напрямок польоту м'яча після удару Гакпо, але парирувати не зміг.
18'
Жовта картка
Ще один ПЕНАЛЬТІ! Тепер у ворота господарів! Гакпо передачею вивів Дюмфріса на побачення з голкіпером, однак страж воріт збив суперника. Жовта для Базуну.
16'
Жовта картка
Грубо зіграв Віффер. Жовта для нідерландця.
14'
Кутовий
Кутовий господарів призвів до двох ударів по воротах Флеккена - обидва були заблоковані.
11'
Іган закинув вперед надто сильно - м'яч вийшов за лицьову. Поки господарі більше контролюють гру.
8'
Ривок правим флангом від Сімонса завершився неточною подачею.
4'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Іда реалізовує удар з точки. Розвів м'яч і голкіпера по кутах.
3'
Небезпечний момент
Гостро почали нідерландці! Після створеного моменту у чужому штрафного вдалося заробити пенальті! М'яч влучив у руки ван Дейку.
Свисток
Матч розпочався!
Нідерланди: Флеккен - де Лігт, ван Дейк, Аке - Думфріс, Віффер, де Йонг, Блінд - Сімонс, Мален, Гакпо.
Ірландія: Базуну - Коллінз, Даффі, Іган - Догерті, Браун, Каллен, Макклін - Найт, Огбене - Іда.
Стали відомі склади команд:
Інфо
Команди представляють групу B відбору на Євро-2024. Наразі нідерландці ідуть другими у цьому квінтеті, а ірландці посідають четверте місце. Між командами розрив в три очки.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу кваліфікації на Євро-2024 Ірландія - Нідерланди.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Чорногорія Чорногорія 1 Болгарія Болгарія 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Фарерські острови Фарерські острови 0 Молдова Молдова 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Фінляндія Фінляндія 0 Данія Данія 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Угорщина Угорщина 1 Чехія Чехія 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Казахстан Казахстан 1 Північна Ірландія Північна Ірландія 0

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Анонс матчу Ірландія - Нідерланди 10.09.2023, Евро 2024

Противостояние між командою Ірландія та командою Нідерланди проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Авива Стэдиум.

Дата проведення матчу: 10.09.2023
Час початку матчу: 21:45

Для здобуття перемоги тренери команд Стефен Кенни и Рональд Куман розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ірландія - Нідерланди можна подивитися 10.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Ірландія - Нідерланди, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ірландія
Країна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони

Прошедший матч команди Ірландія був зіграний проти Франція - 07.09.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Предыдущий матч команди Нідерланди був зіграний проти Греція - 07.09.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Слідкуйте за результатами матчу Ірландія - Нідерланди онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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