Салернітана - Дженоа онлайн трансляція матчу

між командою "Салернітана" (Салерно) та командою "Дженоа" (Генуя) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч на стадіоні Аречи.
Дата проведення матчу: 21.01.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь "Салернітана" (Салерно) та командою "Дженоа" (Генуя):
між командами закінчився перемогою на користь "Дженоа", тоді як команда "Салернітана" залишилася з поразкою . Зіткнення "Дженоа" та "Салернітана" у попередньому футбольному матчі 27.10.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Филиппо Индзаги и Алберто Жилардино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Салернітана" (Салерно)
Рік заснування "Салернітана" (Салерно): 1919
Країна: Италия
Тренер: Филиппо Индзаги
команди "Салернітана" був зіграний проти Наполі - 13.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Наполі.
Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
команди "Дженоа" був зіграний проти Торіно - 13.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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