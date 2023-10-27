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Салернітана - Дженоа онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 21 січня 2024, 19:00 - Аречи . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Салернітана
Салерно
1 - 1
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34'
Дженоа
Генуя
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Хід матчу
2' Martegani, Agustin 13' Retegui, Mateo
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Салернітана
33%
Нічия
30%
Дженоа
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between US Salernitana and Genoa CFC when US Salernitana is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between US Salernitana and Genoa CFC is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with US Salernitana playing at home, US Salernitana have won 5 times, there have been 2 draws while Genoa CFC have won 3 times. The goal difference is 12-7 in favour of US Salernitana.
  • During the last 22 meetings, US Salernitana have won 7 times, there have been 5 draws while Genoa CFC have won 10 times. The goal difference is 32-21 in favour of Genoa CFC.
  • Genoa CFC's last away win against US Salernitana was in 2003.
  • Did you know that US Salernitana scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Genoa CFC scores 40% of their goals between the minutes 31-45?
  • US Salernitana have lost 3 matches in a row.
  • Genoa CFC haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, US Salernitana have not lost to Genoa CFC in their last 4 encounters.
  • US Salernitana haven't scored in 3 of their 10 home matches in Serie A this season.
  • Genoa CFC haven't scored in 4 of their 10 away matches in Serie A this season.
  • US Salernitana's home record this season: 1-4-5.
  • Antonio Candreva is US Salernitana's top scorer with 5 goals. Albert Gudmundsson has scored 8 times for Genoa CFC.
  • Antonio Candreva has assisted the most goals for US Salernitana with 5. Morten Frendrup is Genoa CFC's biggest assister (3).
  • Norbert Gyomber has more yellow cards (9) than any other player at US Salernitana. Ruslan Malinovskyi has collected 7 for Genoa CFC.
  • A year ago, US Salernitana were number 15 in the table with 21 points. Now they are number 20 with 12 points.
  • US Salernitana have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • US Salernitana wins 1st half in 23% of their matches, Genoa CFC in 42% of their matches.
  • US Salernitana wins 23% of halftimes, Genoa CFC wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Genoa CFC.
  • On their last meeting Genoa CFC won by 1 goals.
  • When US Salernitana leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Genoa CFC leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When US Salernitana is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Serie A, Genoa CFC has better performance than US Salernitana.
  • Genoa CFC's performance of the last 5 matches is better than US Salernitana's.
  • Genoa CFC have lost just 1 of their last 5 games against US Salernitana (in all competitions).
  • In the last 5 meetings US Salernitana won 1, Genoa CFC won 3, 1 draws.
  • US Salernitana scores 0.6 goals in a match against Genoa CFC and Genoa CFC scores 1 goals against US Salernitana (on average).
  • Average number of goals in meetings between US Salernitana and Genoa CFC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between US Salernitana and Genoa CFC is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • US Salernitana scores 1.48 goals when playing at home and Genoa CFC scores 0.95 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Салернітана
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.10.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершено Салернітана
Чемпіонат Італії 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершено Салернітана
Кубок Італії 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершено Салернітана
Останні матчі - Салернітана
Чемпіонат Італії 2023/2024
13.01.2024 - 16:00 Наполі 2 - 1 Завершено Салернітана П
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.01.2024 - 19:00 Салернітана 1 - 2 Завершено Ювентус П
Кубок Італії 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Ювентус 6 - 1 Завершено Салернітана П
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.12.2023 - 19:00 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Салернітана В
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.12.2023 - 21:45 Салернітана 2 - 2 Завершено Мілан Н
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Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
13.01.2024 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершено Торіно Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.01.2024 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.12.2023 - 19:30 Сассуоло 1 - 2 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2023/2024
15.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершено Ювентус Н
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Головні події
13'
Retegui, Mateo ГООЛ!
ГООЛ! Martegani, Agustin
2'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Салернітана
33%
Нічия
30%
Дженоа
37%
Склади команд
13
Гiльермо Очоа
3
Bradaric, Domagoj
66
Lovato, Matteo
23
Норберт Дьйомбер
27
Pierozzi, Niccolo
26
Тома Башич
25
Maggiore, Giulio
7
Martegani, Agustin
33
Tchaouna, Loum
87
Антоніо Кандрева
9
Simy
1
Martínez, Josep
14
Vogliacco, Alessandro
13
Bani, Mattia
22
Хоан Васкес
90
Spence, Djed
17
Руслан Малиновський
47
Мілан Бадель
8
Strootman, Kevin
32
Frendrup, Morten
19
Retegui, Mateo
11
Gudmundsson, Albert
Стартовий склад
  • 9
    Simy
  • 33
    Tchaouna, Loum
    Форвард
  • 87
    Антоніо Кандрева
    Півзахисник
  • 26
    Тома Башич
    Півзахисник
  • 25
    Maggiore, Giulio
    Півзахисник
  • 7
    Martegani, Agustin
    Півзахисник
    2
  • 3
    Bradaric, Domagoj
  • 66
    Lovato, Matteo
    Захисник
  • 23
    Норберт Дьйомбер
    Захисник
  • 27
    Pierozzi, Niccolo
    Півзахисник
  • 13
    Гiльермо Очоа
    Воротар
  • 19
    Retegui, Mateo
    Форвард
    13
  • 11
    Gudmundsson, Albert
    Форвард
  • 90
    Spence, Djed
    Захисник
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 47
    Мілан Бадель
    Півзахисник
  • 8
    Strootman, Kevin
    Півзахисник
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 14
    Vogliacco, Alessandro
    Захисник
  • 13
    Bani, Mattia
    Захисник
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 1
    Martínez, Josep
Запасні гравці
Тренери
  • Филиппо Индзаги
  • Алберто Жилардино
Статистика матчу
1
Удари в отвір
3
5
Штрафні
4
2
Фоли
5
Кутові
2
2
Офсайди
2
Сейви
54%
Володіння м'ячем
46%
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Салернітана" - "Дженоа"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
33'
Відзначимо активну гру Кандреви, який у свої 36 років є лідером "Салернітани". Через нього будують свою гру господарі поля.
30'
Жовта картка
Перше попередження у нашому матчі за грубу гру отримує Френдруп. Цей гравець "Дженоа" наступний матч пропускатиме.
27'
У ці хвилини досить непросто оборонятися господарям поля, адже футболісти "Дженоа" намагаються активно грати за рахунок флангів.
24'
Інфо
Відсоток володіння м'ячем - 46% проти 54%. У гостей два удари по воротам, а у футболістів "Салернітани" - один.
20'
Почали більше грати першим номером гості, але без просування вперед. Захисники "Салернітани" грають досить уважно.
17'
Зараз складно віддати комусь перевагу. Обидві команди по черзі володіють м'ячем, але окрім голів поки що моментів не було.
14'
Гоооол!!!
Перша небезпечна атака у гостей і відразу гол. Після передачі Баделя потужно у ближній кут пробив Ретегі - 1:1.
12'
Попри рахунок футболісти "Дженоа" поки що не намагаються високо пресингувати своїх суперників. Темп гри комфортний для господарів поля.
9'
Після розіграшу стандарту пробивав з-за меж штрафної Маліновський, але прямо в руки голкіперу. Проблем для Очоа не було.
8'
На перших хвилинах домінують господарі поля, але окрім результативного удару Мартегані поки що немає що згадати.
5'
Гості не можуть поки що спокійно вийти в атаку. Відзначимо високий пресинг футболістів "Салернітани".
2'
Гоооол!!!
Шикарний початок зустрічі для господарів. Після прострілу з флангу розстріляв ворота Мартегані - 1:0. Для нього це дебютний гол у сезоні.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Салернітана" (стартовий склад): Очоа - Брадарич, Ловато, Дьомбер, П'єроцці, Башич, Маджоре, Мартегані, Чауна, Кандрева, Сімі
Інфо
"Дженоа" (стартовий склад): Мартінес - Васкес, Бані, Спенс, Маліновський, Стротман, Вольякко, Френдруп, Альберт, Ретегі, Бадель
"Салернітана" програла три матчі поспіль, але варто звертати увагу на суперників. Остання команда Серії А двічі поступилася "Ювентусу", а також "Наполі". "Дженоа" не може виграти три матчі поспіль - три нічиї.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 21 туру Серії А, в якому "Салернітана" прийматиме "Дженоа". Гра розпочнеться о 19:00.
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Анонс матчу "Салернітана" - "Дженоа" 21.01.2024, Чемпіонат Італії

між командою "Салернітана" (Салерно) та командою "Дженоа" (Генуя) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч на стадіоні Аречи.

Дата проведення матчу: 21.01.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Салернітана" (Салерно) та командою "Дженоа" (Генуя):

між командами закінчився перемогою на користь "Дженоа", тоді як команда "Салернітана" залишилася з поразкою . Зіткнення "Дженоа" та "Салернітана" у попередньому футбольному матчі 27.10.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Филиппо Индзаги и Алберто Жилардино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Салернітана" - "Дженоа" можна подивитися 21.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Салернітана" - "Дженоа", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Салернітана" (Салерно)
Рік заснування "Салернітана" (Салерно): 1919
Країна: Италия
Тренер: Филиппо Индзаги

команди "Салернітана" був зіграний проти Наполі - 13.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

команди "Дженоа" був зіграний проти Торіно - 13.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Салернітана" - "Дженоа" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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