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Емполі - Дженоа онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 03 лютого 2024, 16:00 - Карло Кастеллани . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Feliciani, Ermanno
Рейтинг матчу:
Емполі
Эмполи
До початку
00 : 00 : 00
Дженоа
Генуя
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Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Емполі
35%
Нічия
38%
Дженоа
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Empoli FC and Genoa CFC when Empoli FC is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Empoli FC and Genoa CFC is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Empoli FC playing at home, Empoli FC have won 4 times, there have been 6 draws while Genoa CFC have won 3 times.
  • During the last 26 meetings, Empoli FC have won 7 times, there have been 11 draws while Genoa CFC have won 8 times.
  • Empoli FC's last home win against Genoa CFC was in 2015.
  • Did you know that Empoli FC scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Genoa CFC scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • Genoa CFC haven't lost in their last 7 games.
  • Empoli FC haven't scored in 7 of their 11 home matches in Serie A this season.
  • Genoa CFC haven't scored in 4 of their 11 away matches in Serie A this season.
  • Szymon Zurkowski is Empoli FC's top scorer with 4 goals. Albert Gudmundsson has scored 9 times for Genoa CFC.
  • Empoli FC wins 1st half in 25% of their matches, Genoa CFC in 41% of their matches.
  • Empoli FC wins 25% of halftimes, Genoa CFC wins 41%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Empoli FC leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Genoa CFC leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When Empoli FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Serie A, Genoa CFC has better performance than Empoli FC.
  • Genoa CFC's performance of the last 5 matches is better than Empoli FC's.
  • Genoa CFC have lost just 0 of their last 5 games against Empoli FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Empoli FC won 0, Genoa CFC won 2, 3 draws.
  • Genoa CFC have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Empoli FC.
  • Empoli FC have won just 0 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Empoli FC scores 1 goals in a match against Genoa CFC and Genoa CFC scores 1.6 goals against Empoli FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Empoli FC and Genoa CFC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Empoli FC and Genoa CFC is 1.
  • Empoli FC scores 1.04 goals when playing at home and Genoa CFC scores 1 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Empoli FC scores 33% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • A year ago, Empoli FC were number 14 in the table with 27 points. Now they are number 19 with 17 points.
Особисті зустрічі
Емполі
1
Перемог
11
Ігор
4
Перемог
Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
02.12.2023 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершено Емполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.03.2022 - 13:30 Дженоа 0 - 0 Завершено Емполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
05.11.2021 - 21:45 Емполі 2 - 2 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2018
28.01.2019 - 21:30 Емполі 1 - 3 Завершено Дженоа
Останні матчі - Емполі
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.01.2024 - 19:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Емполі Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
21.01.2024 - 16:00 Емполі 3 - 0 Завершено Монца В
Чемпіонат Італії 2023/2024
13.01.2024 - 19:00 Еллас Верона 2 - 1 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.01.2024 - 13:30 Емполі 0 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.12.2023 - 16:00 Кальярі 0 - 0 Завершено Емполі Н
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Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.01.2024 - 13:30 Дженоа 2 - 1 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2023/2024
21.01.2024 - 19:00 Салернітана 1 - 2 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2023/2024
13.01.2024 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершено Торіно Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.01.2024 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершено Інтер Н
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Емполі
35%
Нічия
38%
Дженоа
27%
Склади команд
25
Caprile, Elia
33
Себастьяно Луперто
4
Walukiewicz, Sebastian
34
Ismajli, Ardian
11
Gyasi, Emmanuel
29
Maleh, Youssef
5
Альберто Грассі
19
Бартош Берешиньскі
28
Cambiaghi, Nicolo
27
Zurkowski, Szymon
17
Cerri, Alberto
1
Martínez, Josep
4
De Winter, Koni
13
Bani, Mattia
22
Хоан Васкес
20
Sabelli, Stefano
32
Frendrup, Morten
47
Мілан Бадель
17
Руслан Малиновський
90
Spence, Djed
19
Retegui, Mateo
11
Gudmundsson, Albert
Стартовий склад
  • 17
    Cerri, Alberto
  • 28
    Cambiaghi, Nicolo
    Півзахисник
  • 27
    Zurkowski, Szymon
    Півзахисник
  • 11
    Gyasi, Emmanuel
    Форвард
  • 29
    Maleh, Youssef
    Півзахисник
  • 5
    Альберто Грассі
    Півзахисник
  • 19
    Бартош Берешиньскі
    Захисник
  • 33
    Себастьяно Луперто
    Захисник
  • 4
    Walukiewicz, Sebastian
    Захисник
  • 34
    Ismajli, Ardian
    Захисник
  • 25
    Caprile, Elia
    Воротар
  • 19
    Retegui, Mateo
    Форвард
  • 11
    Gudmundsson, Albert
    Форвард
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 47
    Мілан Бадель
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 90
    Spence, Djed
    Захисник
  • 4
    De Winter, Koni
    Захисник
  • 13
    Bani, Mattia
    Захисник
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 1
    Martínez, Josep
Запасні гравці
Тренери
  • Давиде Никола
  • Алберто Жилардино
LIVE
Трансляція матчу Емполі - "Дженоа"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Ерманно Фелічані
Головний тренер Дженоа: Альберто Джилардіно
На лаві запасних: Бохінен, Вітінья, Вольякко, Екубан, Куавіта, Леалі, Мартін, Піттіно, Соммаріва, Стротман, Торсбю, Чіттадіні
Інфо
Стартовий склад Дженоа (3-5-2): Мартінес - Васкес, Бані, Де Вінтер - Спенс, Маліновський, Бадель, Френдруп, Сабеллі - Гудмундссон, Ретегі
Головний тренер Емполі: Давіде Нікола
На лаві запасних: Гоглічідзе, Беріша, Дестро, Какаче, Канчелльєрі, Коваленко, Н'янг, Перісан, Пеццелла, Фацціні, Шпенді
Інфо
Стартовий склад Емполі (3-4-2-1): Капріле - Луперто, Валукєвич, Ісмаїлі - Г'ясі, Малех, Грассі, Берешинський - Камб'ягі, Журковський - Черрі
Перед початком матчу Емполі займає передостанню сходинку турнірної таблиці, а щоб вийти з зони вильоту команді не вистачає усього одного балу. У Дженоа ситуація краще і "грифони" займають одинадцяте місце, а від зони єврокубків їх відділяє усього сім очок
Матч пройде в Емполі на "Стадіо Карло Кастеллані" та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 23-го туру італійської Серії А, в якому Емполі прийме у гостях Дженоа
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Анонс матчу Емполі - "Дженоа" 03.02.2024, Чемпіонат Італії

між командою Емполі (Эмполи) та командою "Дженоа" (Генуя) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч на стадіоні Карло Кастеллани.

Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Емполі (Эмполи) та командою "Дженоа" (Генуя):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Дженоа" та Емполі у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Емполі - "Дженоа" можна подивитися 03.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Емполі - "Дженоа", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Емполі (Эмполи)
Рік заснування Емполі (Эмполи): 1920
Країна: Италия
Тренер: Давиде Никола

команди Емполі був зіграний проти Ювентус - 27.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

команди "Дженоа" був зіграний проти Лечче - 28.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Дженоа".

Слідкуйте за результатами матчу Емполі - "Дженоа" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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