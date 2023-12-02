Емполі - Дженоа онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Емполі - "Дженоа" 03.02.2024, Чемпіонат Італії

між командою Емполі (Эмполи) та командою "Дженоа" (Генуя) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч на стадіоні Карло Кастеллани.

Дата проведення матчу: 03.02.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Емполі (Эмполи) та командою "Дженоа" (Генуя):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Дженоа" та Емполі у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Емполі (Эмполи)

Рік заснування Емполі (Эмполи): 1920

Країна: Италия

Тренер: Давиде Никола



команди Емполі був зіграний проти Ювентус - 27.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Дженоа" (Генуя)

Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893

Країна: Италия

Тренер: Альберто Джилардино



команди "Дженоа" був зіграний проти Лечче - 28.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Дженоа".

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