  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Дженоа - Емполі Дивитися онлайн
У тренді

Дженоа - Емполі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 02 грудня 2023, 16:00 - Луиджи Феррарис . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Джанлука Орелиано
Рейтинг матчу:
Дженоа
Генуя
0 - 0
Оновити
32'
Емполі
Эмполи
Дивитись трансляцію
Хід матчу
13' Ranocchia, Filippo
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
36%
Нічия
32%
Емполі
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Genoa CFC and Empoli FC is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Genoa CFC playing at home, Genoa CFC have won 4 times, there have been 4 draws while Empoli FC have won 3 times. The goal difference is 14-12 in favour of Genoa CFC.
  • During the last 25 meetings, Genoa CFC have won 8 times, there have been 10 draws while Empoli FC have won 7 times. The goal difference is 26-23 in favour of Genoa CFC.
  • Empoli FC's last away win against Genoa CFC was in 2008.
  • Did you know that Genoa CFC scores 38% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Genoa CFC have won 3 home matches in a row.
  • When playing at home, Genoa CFC have not lost to Empoli FC in their last 5 encounters.
  • Genoa CFC haven't scored in 1 of their 6 home matches in Serie A this season.
  • Empoli FC haven't scored in 3 of their 6 away matches in Serie A this season.
  • Albert Gudmundsson is Genoa CFC's top scorer with 5 goals. Francesco Caputo has scored 2 times for Empoli FC.
  • Mattia Bani has more yellow cards (5) than any other player at Genoa CFC. Youssef Maleh has collected 5 for Empoli FC.
  • Genoa CFC wins 1st half in 43% of their matches, Empoli FC in 33% of their matches.
  • Genoa CFC wins 43% of halftimes, Empoli FC wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Genoa CFC leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Empoli FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Empoli FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Serie A, Empoli FC has better performance than Genoa CFC.
  • Genoa CFC's performance of the last 5 matches is better than Empoli FC's.
  • Genoa CFC have lost just 0 of their last 5 games against Empoli FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Genoa CFC won 3, Empoli FC won 0, 2 draws.
  • Genoa CFC have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Empoli FC.
  • Empoli FC have won just 0 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC scores 1.8 goals in a match against Empoli FC and Empoli FC scores 0.8 goals against Genoa CFC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Genoa CFC and Empoli FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Genoa CFC and Empoli FC is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Genoa CFC scores 1.74 goals when playing at home and Empoli FC scores 0.84 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Дженоа
4
Перемог
10
Ігор
1
Перемог
Емполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.03.2022 - 13:30 Дженоа 0 - 0 Завершено Емполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
05.11.2021 - 21:45 Емполі 2 - 2 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2018
28.01.2019 - 21:30 Емполі 1 - 3 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2018/2019
26.08.2018 - 21:30 Дженоа 2 - 0 Завершено Емполі
Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Фрозіноне 2 - 1 Завершено Дженоа П
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.11.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.11.2023 - 16:00 Кальярі 2 - 1 Завершено Дженоа П
Кубок Італії 2023/2024
01.11.2023 - 16:00 Дженоа 2 - 1 Завершено Реджана В
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.10.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершено Салернітана В
Показати більше
Останні матчі - Емполі
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Емполі 3 - 4 Завершено Сассуоло П
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.11.2023 - 13:30 Наполі 0 - 1 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.11.2023 - 19:30 Фрозіноне 2 - 1 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.10.2023 - 19:30 Емполі 0 - 3 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2023/2024
23.10.2023 - 21:45 Фіорентина 0 - 2 Завершено Емполі В
Показати більше
Головні події
13'
Ranocchia, Filippo
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
36%
Нічия
32%
Емполі
32%
Склади команд
1
Martínez, Josep
5
Dragusin, Radu Matei
4
De Winter, Koni
14
Vogliacco, Alessandro
22
Хоан Васкес
17
Руслан Малиновський
47
Мілан Бадель
32
Frendrup, Morten
20
Sabelli, Stefano
19
Retegui, Mateo
10
Messias, Junior
99
Етріт Беріша
19
Бартош Берешиньскі
34
Ismajli, Ardian
33
Себастьяно Луперто
13
Cacace, Liberato
8
Fazzini, Jacopo
22
Ranocchia, Filippo
29
Maleh, Youssef
28
Cambiaghi, Nicolo
9
Caputo, Francesco
27
Maldini, Daniel
Стартовий склад
  • 19
    Retegui, Mateo
    Форвард
  • 10
    Messias, Junior
    Форвард
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 47
    Мілан Бадель
    Півзахисник
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 5
    Dragusin, Radu Matei
    Захисник
  • 4
    De Winter, Koni
    Захисник
  • 14
    Vogliacco, Alessandro
    Захисник
  • 1
    Martínez, Josep
  • 28
    Cambiaghi, Nicolo
    Півзахисник
  • 9
    Caputo, Francesco
  • 27
    Maldini, Daniel
    Форвард
  • 8
    Fazzini, Jacopo
    Півзахисник
  • 22
    Ranocchia, Filippo
    Півзахисник
    13
  • 29
    Maleh, Youssef
    Півзахисник
  • 19
    Бартош Берешиньскі
    Захисник
  • 34
    Ismajli, Ardian
    Захисник
  • 33
    Себастьяно Луперто
    Захисник
  • 13
    Cacace, Liberato
    Захисник
  • 99
    Етріт Беріша
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Алберто Жилардино
  • Andreazzoli, Aurelio
Статистика матчу
4
Удари повз
2
6
Штрафні
3
3
Фоли
6
ЖК
1
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу "Дженоа" - Емполі
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
30'
Інфо
У господарів шість ударів у напрямку воріт, а у гостей - 1. Проте, у площину воріт обидві команди поки що не пробивали.
27'
Футболісти "Емполі" більше контролюють м'яч, але помилки заважають їм швидко доходити до заключної третини поля.
24'
На жаль, поки що суперникам не вистачає конструктиву у заключній третині поля. Довести свої атаки до логічного завершення не вдається.
21'
Мальдіні потужно пробивав з-за меж штрафної, але влучити у площину воріт він не зміг.
19'
Господарі поля намагаються взяти м'яч під свій контроль, але без просування вперед. Руслан Маліновський поки що не помітний.
16'
Сабеллі наважився на удар з-за меж штрафної, але занадто неточно. Поки що ударів у площину воріт не було.
14'
Жовта картка
Попередження за фол у центрі поля отримує Раноккія.
11'
Занадто повільний темп на початку зустрічі. Поки що моментів немає, а голкіпери залишаються без роботи. Йде боротьба за ініціативу.
7'
Перехопили ініціативу гості, які зараз грають першим номером, але не ризикують. Поки що вся боротьба йде у центрі поля.
5'
Камб'ягі на швидкосі увірвався до штрафної і пробив вище воріт, але до того арбітр зафіксував гру рукою.
3'
Господарі активно розпочали гру. Сабеллі виграв боротьбу у захисника, але акцентовано пробити по воротам не зміг.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Емполі" (стартовий склад): Беріша - Берещинський, Ісмаїлі, Луперто, Какаче - Фацціні, Раноккія, Малех - Камб'ягі, Капуто, Мальдіні
Інфо
"Дженоа" (стартовий склад): Мартінес - Дрегушин, Де Вінтер, Вольякко - Васкес, Маліновський, Бадель, Сабеллі, Френдруп - Ретегі, Мессіас
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 14-го туру Серії А між "Дженоа" та "Емполі". Гра розпочнеться в 16:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Колос Колос 0 Оболонь Оболонь 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Вест Бромвіч Альбіон Вест Бромвіч Альбіон 1 Лестер Сіті Лестер Сіті 1 Завершено 14:00 - Сьогодні Kecskemeti TE Kecskemeti TE 1 MTK Budapest MTK Budapest 2 Завершено 12:30 - Сьогодні Аланияспор Аланияспор 2 Коньяспор Коньяспор 2 Завершено 22:30 - Вчора Chaves Chaves 2 Візела Візела 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Дженоа" - Емполі 02.12.2023, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою "Дженоа" (Генуя) та командою Емполі (Эмполи) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 02.12.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Дженоа" (Генуя) та командою Емполі (Эмполи):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Дженоа" та Емполі у попередньому футбольному матчі 06.03.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Andreazzoli, Aurelio розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Дженоа" - Емполі можна подивитися 02.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Дженоа" - Емполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Предыдущий поединок команди "Дженоа" був зіграний проти Фрозіноне - 26.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фрозіноне.

Команда гостей

Назва: Емполі (Эмполи)
Рік заснування Эмполи (Эмполи): 1920
Країна: Италия
Тренер: Аурелио Андреаццоли

Прошедший матч команди Емполі був зіграний проти Сассуоло - 26.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сассуоло.

Слідкуйте за результатами матчу "Дженоа" - Емполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.