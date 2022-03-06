Дженоа - Емполі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Дженоа" (Генуя) та командою Емполі (Эмполи) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Луиджи Феррарис.
Дата проведення матчу: 02.12.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между командами "Дженоа" (Генуя) та командою Емполі (Эмполи):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Дженоа" та Емполі у попередньому футбольному матчі 06.03.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Andreazzoli, Aurelio розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Предыдущий поединок команди "Дженоа" був зіграний проти Фрозіноне - 26.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фрозіноне.
Назва: Емполі (Эмполи)
Рік заснування Эмполи (Эмполи): 1920
Країна: Италия
Тренер: Аурелио Андреаццоли
Прошедший матч команди Емполі був зіграний проти Сассуоло - 26.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сассуоло.
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