  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Іспанія - Швейцарія Дивитися онлайн
У тренді

Іспанія - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 24 вересня 2022, 21:45 - Бенито Вильямарин
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Іспанія
0 - 1
Оновити
30'
Швейцарія
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
35%
Нічия
32%
Швейцарія
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Spain and Switzerland is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, Spain have won 4 times, there have been 3 draws while Switzerland have won 1 times. The goal difference is 10-5 in favour of Spain.
  • Spain haven't lost in their last 8 games.
  • Spain haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Switzerland have lost 3 away matches in a row.
  • Spain have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Spain wins 1st half in 60% of their matches, Switzerland in 30% of their matches.
  • Spain wins 60% of halftimes, Switzerland wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Spain.
  • On their last meeting Spain won by 1 goals.
  • When Spain leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Switzerland leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Switzerland is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Spain has better performance than Switzerland.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than Switzerland's.
  • Spain have lost just 0 of their last 5 games against Switzerland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Spain won 3, Switzerland won 0, 2 draws.
  • Spain scores 1 goals in a match against Switzerland and Switzerland scores 0.6 goals against Spain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Spain and Switzerland is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Spain and Switzerland is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Spain scores 2 goals when playing at home and Switzerland scores 1.4 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Іспанія
3
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Швейцарія
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцарія 0 - 1 Завершено Іспанія
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 19:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Іспанія
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Швейцарія 1 - 1 Завершено Іспанія
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Іспанія 1 - 0 Завершено Швейцарія
Останні матчі - Іспанія
Лига Наций 2022-2024
12.06.2022 - 21:45 Іспанія 2 - 0 Завершено Чехія В
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцарія 0 - 1 Завершено Іспанія В
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Чехія 2 - 2 Завершено Іспанія Н
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 1 Завершено Португалія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 21:45 Іспанія 5 - 0 Завершено Ісландія В
Показати більше
Останні матчі - Швейцарія
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Швейцарія 0 - 1 Завершено Іспанія П
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Португалія 4 - 0 Завершено Швейцарія П
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Чехія 2 - 1 Завершено Швейцарія П
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 19:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Косово Н
Міжнародні товариські матчі 2022
26.03.2022 - 19:30 Англія 2 - 1 Завершено Швейцарія П
Показати більше
Новини команд
Іспанія навчатиме українських військових використанню танків та зенітних систем 18.09.2022 в 12:12 Іспанія навчатиме українських військових використанню танків та зенітних систем Перші солдати незабаром вирушать на навчання
Гаві, Педрі, Родрі, Морато та інші. Заявка Іспанії на матчі Ліги націй 16.09.2022 в 14:23 Гаві, Педрі, Родрі, Морато та інші. Заявка Іспанії на матчі Ліги націй Всього у списку 25 футболістів
Легендарний момент. Рівно 16 років тому Україна перемогла Швейцарію і пройшла до 1/4 ЧС 26.06.2022 в 14:46 Легендарний момент. Рівно 16 років тому Україна перемогла Швейцарію і пройшла до 1/4 ЧС Шовковський тоді встановив рекорд
Немає Роналду – немає перемоги. Відео голу та огляд матчу Швейцарія - Португалія 1:0 13.06.2022 в 11:55 Немає Роналду – немає перемоги. Відео голу та огляд матчу Швейцарія - Португалія 1:0 Португальці вперше оступаються у нинішньому розіграші Ліги націй
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
35%
Нічия
32%
Швейцарія
32%
Склади команд
23
Simon, Unai
18
Alba, Jordi
4
Torres, Pau
24
Garcia, Eric
28
Сезар Аспiлiкуета
21
Pedri
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
22
Пабло Сарабiя
11
Asensio, Marco
11
Torres, Ferran
1
Sommer, Yann
30
Сільван Відмер
25
Мануель Аканджі
30
Elvedi, Nico
13
Рікардо Родрігес
23
Freuler, Remo
34
Ґраніт Джака
15
Sow, Djibril
23
Shaqiri, Xherdan
17
Vargas, Ruben
36
Embolo, Breel
Стартовий склад
  • 22
    Пабло Сарабiя
    Півзахисник
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 21
    Pedri
    Форвард
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 30
    Gavi
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 4
    Torres, Pau
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 23
    Simon, Unai
    Воротар
  • 36
    Embolo, Breel
  • 15
    Sow, Djibril
    Півзахисник
  • 23
    Shaqiri, Xherdan
  • 17
    Vargas, Ruben
  • 23
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 30
    Сільван Відмер
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 30
    Elvedi, Nico
    Захисник
  • 13
    Рікардо Родрігес
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Луис Энрике
  • Мурат Якин
Статистика матчу
6
Штрафні
2
1
Офсайди
4
1
Фоли
2
75%
Володіння м'ячем
25%
Удари в отвір
2
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
1
Сейви
Трансляція
25'
Іспанці намагаються відновити рівність на табло, зав'язується боротьба в центрі поля. Захист гостей грає дуже якісно.
21'
Гоооол!!!
А тепер вже результативно!! Варгас виконав ювелірну подачу з кутового в центр воротарського, а Аканджі вискочив вище всіх та пробив чітко в правий кут, та ще й з відскоком від газону!
17'
Гостьова команда намагається загострити, атакуючи по черзі обома флангами. Поки що безрезультатно.
13'
Мората розігнав атаку центром поля та віддав на фланг Торресу. Той змістився та спробував пробити в ближній кут, але Аканджі блокує.
9'
Нічого визначного не демонструють команди на полі в ці хвилини. Родрігес намагався започаткувати атаку своїм флангом, віддавши довгий пас, але адресата не знайшлося.
5'
Іспанці з перших хвилин сідають в захист, тому що в атаці особливих варіантів немає. Швейцарці високо пресингують.
1'
Свисток
Лунає стартовий свиток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Вже відомі стартові склади команд. Іспанія: Сімон, Альба, Торрес, Гарсія, Аспілікуета, Педрі, Бускетс, Гаві, Сарабія, Асенсіо, Торрес. Швейцарія: Зоммер, Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес, Джака, Фройлер, Варгас, Шакірі, Соу, Емболо.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги Націй Іспанія - Швейцарія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Сенегал Сенегал 2 Uzbekistan Uzbekistan 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Північна Ірландія Північна Ірландія 2 Косово Косово 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Словенія Словенія 2 Норвегія Норвегія 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Шрусбері Таун Шрусбері Таун 2 Бертон Альбіон Бертон Альбіон 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Іспанія - Швейцарія 24.09.2022, Лига Наций

Поединок між командою Іспанія та командою Швейцарія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч состоится на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 24.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Іспанія та командою Швейцарія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Іспанія, тоді як команда Швейцарія залишилася з поразкою . Зіткнення Швейцарія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 09.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Мурат Якин розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Швейцарія можна подивитися 24.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Швейцарія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий матч команди Іспанія був зіграний проти Чехія - 12.06.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Прошедший поединок команди Швейцарія був зіграний проти Іспанія - 09.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Швейцарія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Лига Наций та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден