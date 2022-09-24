Іспанія - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Іспанія та командою Швейцарія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч состоится на стадіоні Бенито Вильямарин.
Дата проведення матчу: 24.09.2022
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Іспанія та командою Швейцарія:
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Іспанія, тоді як команда Швейцарія залишилася з поразкою . Зіткнення Швейцарія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 09.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Луис Энрике и Мурат Якин розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Предыдущий матч команди Іспанія був зіграний проти Чехія - 12.06.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Прошедший поединок команди Швейцарія був зіграний проти Іспанія - 09.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
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