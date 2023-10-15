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Норвегія - Іспанія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 15 жовтня 2023, 21:45 - Уллевол . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тобиас Штилер
Рейтинг матчу:
Норвегія
0 - 1
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56'
Іспанія
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Хід матчу
30' Le Normand, Robin 31' Bobb, Oscar 40' Ryerson, Julian
46' Le Normand, Robin Вийшов: Garcia, David 46' Fati, Ansu Вийшов: Oyarzabal, Mikel
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Норвегія
31%
Нічия
34%
Іспанія
34%
Цікаві факти
  • Spain have previously won 4 of 6 matches against Norway.
  • During the last 6 meetings, Norway have won 1 times, there have been 1 draws while Spain have won 4 times. The goal difference is 11-4 in favour of Spain.
  • Did you know that Spain scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Norway have a winning streak of 4 matches.
  • Norway have won 3 home matches in a row.
  • Spain have a winning streak of 5 matches.
  • Norway haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • Antonio Nusa has assisted the most goals for Norway with 3. Nico Williams is Spain's biggest assister (3).
  • Norway have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Norway wins 1st half in 66% of their matches, Spain in 50% of their matches.
  • Norway wins 66% of halftimes, Spain wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Spain.
  • On their last meeting Spain won by 3 goals.
  • When Norway leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Spain leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Norway is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Spain is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Spain has better performance than Norway.
  • Spain's performance of the last 5 matches is better than Norway's.
  • Spain have lost just 0 of their last 5 games against Norway (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Norway won 0, Spain won 4, 1 draws.
  • Norway scores 0.6 goals in a match against Spain and Spain scores 2.2 goals against Norway (on average).
  • Average number of goals in meetings between Norway and Spain is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Norway and Spain is 1.
  • Norway scores 2.6 goals when playing at home and Spain scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • Norway have a winning streak of 3 matches in UEFA EURO, Qualification.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Spain have a winning streak of 3 matches in UEFA EURO, Qualification.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Норвегія
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Іспанія
Евро 2024 2024
25.03.2023 - 21:45 Іспанія 3 - 0 Завершено Норвегія
Евро 2024 2020
12.10.2019 - 21:45 Норвегія 1 - 1 Завершено Іспанія
Евро 2024 2020
23.03.2019 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Норвегія
Чемпіонат Австралії 2012/2013
15.06.2013 - 18:30 Іспанія 3 - 0 Завершено Норвегія
Останні матчі - Норвегія
Евро 2024 2024
12.10.2023 - 21:45 Кіпр 0 - 4 Завершено Норвегія В
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Норвегія 2 - 1 Завершено Грузія В
Міжнародні товариські матчі 2023
07.09.2023 - 20:00 Норвегія 6 - 0 Завершено Йорданія В
Евро 2024 2024
20.06.2023 - 21:45 Норвегія 3 - 1 Завершено Кіпр В
Евро 2024 2024
17.06.2023 - 19:00 Норвегія 1 - 2 Завершено Шотландія П
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Останні матчі - Іспанія
Евро 2024 2024
12.10.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 0 Завершено Шотландія В
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Іспанія 6 - 0 Завершено Кіпр В
Евро 2024 2024
08.09.2023 - 19:00 Грузія 1 - 7 Завершено Іспанія В
Лига Наций 2022-2024
18.06.2023 - 21:45 Хорватія 0 - 1 Завершено Іспанія В
Лига Наций 2022-2024
15.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Італія В
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Новини команд
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Головні події
46'
Le Normand, Robin
Вийшов: Garcia, David
46'
Fati, Ansu
Вийшов: Oyarzabal, Mikel
Ryerson, Julian
40'
Bobb, Oscar
31'
30'
Le Normand, Robin
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Норвегія
31%
Нічия
34%
Іспанія
34%
Склади команд
13
Nyland, Orjan
24
Meling, Birger
55
Ostigard, Leo
4
Strandberg, Stefan
26
Ryerson, Julian
8
Aursnes, Fredrik
16
Berge, Sander
77
Berg, Patrick
10
Bobb, Oscar
9
Haaland, Erling
10
Odegaard, Martin
1
Simon, Unai
2
Данiель Карвахаль
24
Le Normand, Robin
27
Laporte, Aymeric
20
Garcia, Francisco
6
Gavi
16
Родрi
8
Ruiz, Fabian
7
Torres, Ferran
19
Альваро Мората
17
Fati, Ansu
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 77
    Berg, Patrick
  • 10
    Bobb, Oscar
    Півзахисник
    31
  • 24
    Meling, Birger
    Захисник
  • 55
    Ostigard, Leo
  • 4
    Strandberg, Stefan
    Захисник
  • 26
    Ryerson, Julian
    40
  • 13
    Nyland, Orjan
    Воротар
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 17
    Fati, Ansu
    Форвард
    46
  • 6
    Gavi
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
    46 30
  • 27
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стаале Солбаккен
  • De La Fuente, Luis
Статистика матчу
3
Кутові
1
1
Удари повз
5
30%
Володіння м'ячем
70%
Удари в отвір
1
4
Штрафні
6
6
Фоли
2
2
ЖК
1
Офсайди
2
1
Блоковано ударів
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Норвегія - Іспанія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
49'
Гоооол!!!
Тричі в рамках однієї атаки пробивали по воротах іспанці і в підсумку Гаві відправив мʼяч у сітку! Зараз буде перевірка на VAR цього епізоду.
46'
Заміна
У перерві Давід Гарсія та Оярсабаль замінили Ле Норманна та Фаті.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Захист в обох команд поки сильніший ніж напад. Оскільки ні Норвегію, ні Іспанію не влаштовує нічия, чекаємо на пожвавлення гри в другому таймі.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+1'
Голанд намагався протиснути Ляпорта та вискочити на ударну позицію, але не вийшло. Хоча був близьким норвежець.
45+1'
Інфо
Додано три хвилини.
44'
Знову загроза воротам Норвегії надходить саме після дальніх ударів. Родрі непогано пристрілюється, але поки неточно.
42'
Фран Гарсія своїм необережним виносом ледь не привіз небезпечний момент на свої ворота. На щастя для іспанців, Ляпорт заблокував удар Голанда.
41'
Мората потилицею пробивав по воротах після подачі зі штрафного. Мʼяч опустився на сітку, змусивши при цьому Нюланда понервувати.
40'
Жовта картка
Рюерсон стрибнув у підкат, але у мʼяч не зіграв. Заслужене попередження.
35'
Картина гри зберігається. Іспанія досі не створила жодного якісного моменту після своїх позиційних атак, а значить тактика норвежців працює.
31'
Жовта картка
Бобб хапав руками Руїса, що вже набрав швидкість. Фол дуже схожий на попередній.
30'
Жовта картка
Відкладена жовта для Ле Норманна, який безуспішно намагався зірвати атаку суперника.
28'
Небезпечний момент
Карвахаль дуже небезпечно пробив шведою з-за меж карного майданчика! Нюланд не встигав зреагувати, але мʼяч пройшов повз стійку.
26'
Кілька кутових поспіль виконав Едегор, жодної загрози воротам Сімона створити не вдалося.
22'
Офсайд
Чекайте! Гол буде скасовано. В момент передачі з глибини, яку і перехоплював Страндберг, Фаті знаходився в положенні поза грою.
20'
Небезпечний момент
Іспанія відкриває рахунок! Ніщо не віщувало біди, але Страндберг зрізав мʼяч у напрямку власних воріт, що дозволило Мораті відзначитись.
13'
Карвахаль підключився до карного суперника та готував простріл, але мʼяч зрізався з ноги.
9'
Перша повноцінна контратака господарів не завершилася небезпекою. Закидання на Голанда не пройшло.
5'
Повна перевага іспанців на перших хвилинах. Норвегія всім складом за лінією мʼяча.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина).
Запасні: Селвік (в), Дюнгелан (в), Грегерсен, Нуса, Аєр, Ветлесен, Ларсен, Педерсен, Серлот, Сольбаккен, Торсбю, Торстведт.
Інфо
Стартовий склад Норвегії: Нюланд — Мелінг, Естігор, Страндберг, Рюерсон — Аурснес, Берге, Берг, Бобб — Голанд, Едегор (к). Головний тренер — Столе Сольбаккен.
Запасні: Кепа (в), Рая (в), Давід Гарсія, Меріно, Навас, Оярсабаль, Педраса, Сансет, Сарагоса, Субіменді, Пау Торрес, Хоселу.
Інфо
Стартовий склад Іспанії: Сімон — Фран Гарсія, Ляпорт, Ле Норманн, Карвахаль — Руїс, Родрі, Гаві — Фаті, Мората (к), Ферран Торрес. Головний тренер — Луїс де ла Фуенте.
Норвегія йде третьою з 10 очками в 6 матчах. У іспанців 12 балів у 5 іграх і друга позиція. Очолює групу А Шотландія з 15 очками з 18 можливих.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 8-го туру відбору на Євро 2024 Норвегія – Іспанія.
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Анонс матчу Норвегія - Іспанія 15.10.2023, Евро 2024

Противостояние між командою Норвегія та командою Іспанія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Уллевол.

Дата проведення матчу: 15.10.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Норвегія та командою Іспанія:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Іспанія, тоді як команда Норвегія залишилася з поразкою . Зіткнення Іспанія та Норвегія у попередньому футбольному матчі 25.03.2023 закінчилось с такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Стаале Солбаккен и De La Fuente, Luis розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Норвегія - Іспанія можна подивитися 15.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Норвегія - Іспанія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Норвегія
Країна: Норвегия

Прошедший поединок команди Норвегія був зіграний проти Кіпр - 12.10.2023, у рамках турнира Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Норвегія.

Команда гостей

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий матч команди Іспанія був зіграний проти Шотландія - 12.10.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Слідкуйте за результатами матчу Норвегія - Іспанія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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