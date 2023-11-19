Шотландія - Норвегія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шотландія - Норвегія 19.11.2023, Євро 2024

Поединок між командою Шотландія та командою Норвегія проходитиме в рамках турнира по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Хэмпден Парк.

Дата проведення матчу: 19.11.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шотландія та командою Норвегія:

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шотландія та Норвегія у попередньому футбольному матчі 19.11.2023 закінчилось с таким счетом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Стив Кларк и Стаале Солбаккен розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шотландія

Країна: Шотландия

Тренер: Стив Кларк



Предыдущий поединок команди Шотландія був зіграний проти Норвегія - 19.11.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Норвегія

Країна: Норвегия



Предыдущий матч команди Норвегія був зіграний проти Шотландія - 19.11.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

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