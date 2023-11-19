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Шотландія - Норвегія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 19 листопада 2023, 21:45 - Хэмпден Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Хоратиу Феснич
Рейтинг матчу:
Шотландія
3 - 3
Матч завершено
Норвегія
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Хід матчу
3' Donnum, Aron 10' Ajer, Kristoffer 13' McGinn, John 20' Larsen, Jorgen Strand 33' Ostigard, Leo 45' Berg, Patrick
58' Berge, Sander 59' Armstrong, Stuart 60' Aursnes, Fredrik Вийшов: Elyounoussi, Mohamed 60' Donnum, Aron Вийшов: Thorstvedt, Kristian 70' McLean, Kenny Вийшов: Ferguson, Lewis 70' Brown, Jacob Вийшов: Dykes, Lyndon 70' Armstrong, Stuart Вийшов: Christie, Ryan 79' McGinn, John Вийшов: Jack, Ryan 79' McKenna, Scott 86' Elyounoussi, Mohamed 89' McGregor, Callum Вийшов: Shankland, Lawrence 89' Bobb, Oscar Вийшов: Pedersen, Marcus Holmgren
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Шотландія
29%
Нічия
35%
Норвегія
35%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Scotland have won 5 times, there have been 3 draws while Norway have won 2 times.
  • In UEFA EURO, Qualification, Scotland have 3 successive home wins.
  • Did you know that Scotland scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Norway scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Scotland have lost 3 matches in a row.
  • When playing at home, Scotland have not conceded a goal so far this season.
  • Scotland haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • Norway haven't scored in 1 of their 3 away matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • Scotland's home record this season: 3-0-0.
  • Scott McTominay is Scotland's top scorer with 6 goals. Erling Haaland has scored 6 times for Norway.
  • Lyndon Dykes has assisted the most goals for Scotland with 2. Antonio Nusa is Norway's biggest assister (3).
  • Scotland wins 1st half in 44% of their matches, Norway in 60% of their matches.
  • Scotland wins 44% of halftimes, Norway wins 60%.
  • The winner of their last meeting was Scotland.
  • On their last meeting Scotland won by 1 goals.
  • When Scotland leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Norway leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Scotland is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Norway is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Scotland has better performance than Norway.
  • Norway's performance of the last 5 matches is better than Scotland's.
  • Scotland have lost just 1 of their last 5 games against Norway (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Scotland won 3, Norway won 1, 1 draws.
  • Scotland scores 1 goals in a match against Norway and Norway scores 1.2 goals against Scotland (on average).
  • Average number of goals in meetings between Scotland and Norway is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Scotland and Norway is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA EURO, Qualification.
  • Both teams lost their last match.
  • Scotland scores 2 goals when playing at home and Norway scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Scotland haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шотландія
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Норвегія
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 21:45 Шотландія 3 - 3 Завершено Норвегія
Євро 2024 2024
17.06.2023 - 19:00 Норвегія 1 - 2 Завершено Шотландія
Останні матчі - Шотландія
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 21:45 Шотландія 3 - 3 Завершено Норвегія Н
Євро 2024 2024
16.11.2023 - 19:00 Грузія 2 - 2 Завершено Шотландія Н
Міжнародні товариські матчі 2023
17.10.2023 - 22:00 Франція 4 - 1 Завершено Шотландія П
Євро 2024 2024
12.10.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 0 Завершено Шотландія П
Міжнародні товариські матчі 2023
12.09.2023 - 21:45 Шотландія 1 - 3 Завершено Англія П
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Останні матчі - Норвегія
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 21:45 Шотландія 3 - 3 Завершено Норвегія Н
Міжнародні товариські матчі 2023
16.11.2023 - 19:00 Норвегія 2 - 0 Завершено Фарерські острови В
Євро 2024 2024
15.10.2023 - 21:45 Норвегія 0 - 1 Завершено Іспанія П
Євро 2024 2024
12.10.2023 - 21:45 Кіпр 0 - 4 Завершено Норвегія В
Євро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Норвегія 2 - 1 Завершено Грузія В
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Новини команд
Головні події
McGregor, Callum
Вийшов: Shankland, Lawrence
89'
89'
Bobb, Oscar
Вийшов: Pedersen, Marcus Holmgren
86'
Elyounoussi, Mohamed ГООЛ!
McGinn, John
Вийшов: Jack, Ryan
79'
McKenna, Scott
79'
McLean, Kenny
Вийшов: Ferguson, Lewis
70'
Brown, Jacob
Вийшов: Dykes, Lyndon
70'
Armstrong, Stuart
Вийшов: Christie, Ryan
70'
60'
Aursnes, Fredrik
Вийшов: Elyounoussi, Mohamed
60'
Donnum, Aron
Вийшов: Thorstvedt, Kristian
ГООЛ! Armstrong, Stuart
59'
58'
Berge, Sander
45'
Berg, Patrick
ГООЛ! Ostigard, Leo
33'
20'
Larsen, Jorgen Strand ГООЛ!
ГООЛ! McGinn, John
13'
10'
Ajer, Kristoffer
3'
Donnum, Aron ГООЛ!
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Шотландія
29%
Нічия
35%
Норвегія
35%
Склади команд
28
Clark, Zander
3
Taylor, Greg
16
McKenna, Scott
4
Hendry, Jack
22
Patterson, Nathan
8
McGregor, Callum
4
Mctominay, Scott
23
McLean, Kenny
7
McGinn, John
17
Armstrong, Stuart
18
Brown, Jacob
1
Selvik, Egil
26
Ryerson, Julian
20
Ajer, Kristoffer
55
Ostigard, Leo
15
Bjorkan, Fredrik
16
Berge, Sander
77
Berg, Patrick
8
Aursnes, Fredrik
10
Bobb, Oscar
18
Larsen, Jorgen Strand
15
Donnum, Aron
Стартовий склад
  • 18
    Brown, Jacob
    Форвард
    70
  • 23
    McLean, Kenny
    Півзахисник
    70
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
    79 13
  • 17
    Armstrong, Stuart
    Півзахисник
    70 59
  • 8
    McGregor, Callum
    Півзахисник
    89
  • 4
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 3
    Taylor, Greg
    Захисник
  • 16
    McKenna, Scott
    Захисник
    79
  • 4
    Hendry, Jack
    Захисник
  • 22
    Patterson, Nathan
    Захисник
  • 28
    Clark, Zander
    Воротар
  • 10
    Bobb, Oscar
    Півзахисник
    89
  • 18
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
    20
  • 15
    Donnum, Aron
    Форвард
    60 3
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
    58
  • 77
    Berg, Patrick
    45
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
    60
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
    10
  • 55
    Ostigard, Leo
    33
  • 15
    Bjorkan, Fredrik
  • 1
    Selvik, Egil
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стив Кларк
  • Стаале Солбаккен
Статистика матчу
13
Штрафні
14
14
Фоли
13
2
Удари в отвір
7
1
ЖК
3
2
Блоковано ударів
1
6
Кутові
4
46%
Володіння м'ячем
54%
3
Удари повз
3
4
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Шотландія - Норвегія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
Непоганий матч продемонстрували обидві команди. Рахунок добре відповідає грі, яка відбувалася на полі, команди багато атакували, але й грали досить рівно, от вам і рахунок 3:3. Норвежці хотіли завершити цю кваліфікацію перемогою, а шотландці на останок бажали порадувати фанатів, але маємо ось такий рахунок. Гарний футбол, якісний та цікавий
90+5'
Свисток
Хорациу Фешник дає свисток про завершення матчу
90+4'
Ще одна спроба атаки від господарів, закидання зі своєї половини поля у бік воріт на Дайкса, але Селвік вийшов з воріт та опинився першим на м'ячі
90+2'
Поки господарі контролюють м'яч та намагаються забити переможний гол, але поки для них шлях до воріт Норвегії закритий
90+1'
Заміна
Останню доступну заміну використав Стів Кларк та зняв з гри Макрегора, замість якого випустив на поле Шенкленда
90+1'
Інфо
У другому таймі компенсовано п'ять хвилин
89'
Заміна
Ще одна ротація від Столе Сольбаккена. Останні хвилини цього матчу замість Бобба буде догравати Педерсен
86'
Гоооол!!!
ГОЛ! Рахунок знову стає рівним! І знову Ріерсон прийняв участь! Ріерсон отримує передачу на правому фланзі, обіграє захисника та проривається до карного майданчику, виконує навіс на дальню стійку, де вже очікував Ельюнуссі та спокійно замикає передачу точним ударом головою! За чотири хвилини до закінчення основного часу рахунок знову стає рівним
86'
Шотландці в атаці, спочатку удар Мактомінея був заблокований, а потім після передачі Фергюсана м'яч опинився у руках Селвіка
84'
Спроба атаки від гостей, Ларсен виконував забігання по лівому флангу, але порушив правила у центральній частині
82'
Норвежці продовжили атакувати, але ще одного удару так і не змогли завдати
81'
Небезпечний момент
Ельюнуссі навішує на Торстведта на одинадцятиметрову позначку, той б'є головою, але Кларк виконує чудовий стрибок та витягає м'яч з кута воріт
79'
Жовта картка
Перше попередження в активі господарів. Маккена порушив правила під час розіграшу штрафного суперників
79'
Заміна
Стів Кларк проводить вимушену заміну та знімає з гри травмованого Макгінна, а замість нього на полі з'явився Джек
77'
Досить довго контролюють м'яч гості та грають на чужій половині поля, але поки зуміли лише заробити штрафний після порушення правил від Макгінна проти Ельюнуссі
75'
Гра помітно заспокоїлася і гравці обох команд вже не так активно біжать в свої атаки
73'
Невеличка пауза у грі. Ріерсон отримав ушкодження після зіткнення з Крісті і йому необхідна допомога лікарів
72'
Кутовий
І ще один кутовий у гостей. Навіс з лівого флангу на ближню стійку, Торстведт виграє боротьбу, б'є по воротах, але досить неточно і м'яч летить значно вище воріт
71'
Заміна
Одразу трьох гравців змінює Стів Кларк. Поле покинули Маклін, Браун та Армстронг, а замість них цей матч догравати будуть Фергюсон, Дайкс та Крісті
69'
Небезпечний момент
Ріерсон отримує передачу біля правого кута карного майданчику, чи то пробиває у дальній кут, чи то прострілює на дальню стійку, але в результаті м'яч пролітає неподалік стійки та виходить за межі поля
68'
Інфо
Станом на даний момент, господарі виконали вдвічі більше кутових. На їх рахунку шість корнерів, а у норвежців - три
66'
Кутовий
І ще один кутовий у гостей. Бобб від правого прапорця віддає передачу на Ельюнуссі за межі карного майданчику, той намагається виконати передачу на дальню стійку і спроба невдала, його пас перехоплюють суперники та вибивають м'яч
65'
Кутовий
І знову кутовий у гостей. Навіс з правого флангу, господарі вибивають м'яч, на добиванні Бйоркан, але його удар заблокований
64'
Кутовий
Навіс з правого флангу на ближню стійку, але господарі перші на м'ячі та вибивають його на аут
63'
Норвежці отримали право на перший кутовий в цьому матчі
61'
Заміна
Поки арбітр чекає перегляду VAR, Столе Сольбаккен проводить перші заміни у матчі. Замість Аурснеса на поле вийшов Ельюнуссі, а замість Доннума - Торстведт
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шотландія вперше виходить вперед у сьогоднішньому матчі! Після небезпечної атаки шотландців м'яч опинився біля лівого кутового прапорця, там боротьбу виграв Армстронг та віддав передачу на Макгінна, той стояв на ближній стійці, але пробити не міг і повернув м'яч Армстронгу, той пробиває з меж карного майданчику і м'яч влітає у ближній кут воріт. Рахунок стає 3:2 на користь господарів
59'
Жовта картка
Берге хапає Макгінна у центрі поля та зупиняє півзахисника збірної Шотландії, який вибігав в атаку, зо що Хорациу Фешник показує норвежцю жовту картку
58'
Небезпечний момент
Бобб віддає передачу на Доннума на лівий фланг майже на лінію штрафного майданчику, той вривається у карний, розхитує захисника та б'є у дальній кут, але Кларк у стрибку зупиняє м'яч та забирає його у руки
55'
Небезпечний момент
Небезпечно у воріт гостей, Макгінн виконує простріл з лівого флангу на Армстронга, той б'є головою, але м'яч летить повз ворота
54'
Господарі досить високо пресингують суперника і Браун ледве не спіймав голкіпера норвежців на помилці, коли той вибивав м'яч та заблокував передачу, але м'яч вийшов за межі поля
53'
Кутовий
Армстронг виконує навіс від лівого прапорця на дальню стійку, норвежці вибивають м'яч після чого лунає свисток арбітра про порушення правил в атаці
53'
Досить затяжна атака від господарів, але все що вони змогли з неї витиснути - кутовий
51'
Тепер атака від Норвегії, Бобб обігрався з Берге, але виконати передачу вони так і не зуміли і в результаті Бобб втрачає м'яч після чого порушує правила
50'
Поки шотландці грають з м'ячем, але здебільшого у центрі поля
47'
Кутовий
На початку другої половини зустрічі шотландці заробили право на кутовий. Мактоміней прострілює з лівого флангу на ближню стійку і гості вибивають м'яч
46'
Свисток
Хорациу Фешник дає свисток про початок другого тайму, господарі розвели м'яч з центра поля
Хоча цей матч немає ніякого значення у плані кваліфікації до Євро-2024, проте команди грають дуже віддано. Норвегія грає без своїх лідерів, без Голанда та Едегора, проте й ці одинадцять гравців демонструють чудову гру. Шотландці також не здаються і хоча їм довелося двічі відіграватися, але їм це вдалося. В результаті маємо досить видовищний матч двох команд, які грають досить рівно
45+2'
Свисток
Хорациу Фешник дає свисток про завершення першої половини зустрічі
45+1'
Небезпечний момент
Армстронг пробиває по воротах з лінії штрафного майданчику, м'яч летить у дальній кут, але пролітає поруч зі стійкою
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
45'
Жовта картка
Берг отримує попередження від арбітра за порушення правил на чужій половині поля
44'
Небезпечний момент
Доннум міг робити рахунок 3:2! Чудова позиційна атака від гостей. Бобб віддає передачу на Берге на ліву стійку шотландців, той не мав змоги пробити і віддав передачу на Доннума, нападник пробив по воротах, які не захищав голкіпер, але потрапив у спину захиснику
43'
Гравці збірної Норвегії грають з м'ячем на своїй половині поля та намагаються витягнути суперників подалі від їх воріт
41'
Небезпечний момент
Затяжна атака від норвежців, Берг отримує передачу у півколі карного майданчику та пробиває по воротах, але б'є прямо по центру і м'яч летить прямісінько у руки Кларка
39'
Гості продовжують контролювати м'яч і намагаються створити чергову атаку
37'
Небезпечний момент
Берг виконує стандарт та б'є по воротах, перекидає стінку і м'яч пролітає в декількох сантиметрах від стійки, але все ж таки повз ворота
36'
Проти Ларсена порушили правила неподалік воріт Шотландії і гості заробили право на досить небезпечний штрафний
35'
Норвежці після другого пропущеного голу активно побігли в атаку аби знову вийти вперед, але всі спроби марні і вони не можуть створити щось небезпечне
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шотландія знову зрівнює рахунок! Мактоміней виконує навіс з лівого флангу від кутового прапорця, м'яч підкручується та летить на дальню стійку, ніхто з гравців не дотягується до м'яча і той влучає у стегно Естігора та залітає у сітку воріт. Селвік не встиг навіть зреагувати. Норвежці забивають втретє, але рахунок стає 2:2
32'
Небезпечний момент
Небезпечний простріл з лівого флангу на Брауна, але Аєр встиг перехопити м'яч та перевести його на кутовий
31'
Кутовий
Знову кутовий у шотландців, Мактоміней виконав навіс від лівого прапорця і знову боротьбу виграли гості та вибили м'яч
31'
Мактоміней пробиває з-за меж карного майданчику, але після рикошету від Естігора м'яч виходить на кутовий
30'
Інфо
Станом на 30-ту хвилину команди демонструють паритет у володінні м'ячем
29'
З м'ячем господарі і поки катають його на чужій половині поля
27'
Поки гра відбувається у центрі поля
25'
Гості чудово зуміли перехопити м'яч на чужій половині поля, але дуже швидко його втратили
23'
Кутовий
Ще один кутовий у господарів. Армстронг навішує з лівого флангу на ближню стійку і Ларсен виграє боротьбу та вибиває м'яч
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Норвегія знову виходить вперед! Знову Ріерсон на правому фланзі, але цього разу він виконує прострільну передачу вздовж лінії воріт, на ближній стійці Ларсен, який переправляє м'яч у ворота, Макгрегор намагався завадити, але лише завадив голкіперу зупинити м'яч і той дуже повільно, але опинився за лінією воріт і рахунок стає 2:1 на користь збірної Норвегії
18'
Макгінн виконує навіс з лівого флангу на дальню стійку воріт Норвегії і Селвік чудово грає на виході та у стрибку забирає м'яч у руки
16'
Після того, як господарі зрівняли рахунок вони повернули собі ініціативу і вже вони намагаються створити ще одну атаку, аби покарати суперника за швидкий та зухвалий гол
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шотландія зрівнює рахунок! Макгінн став виконувати пенальті, вичекав паузу та прбив у лівий від себе кут, Селвік стрибав у протилежний. Минуло менше чверті години, а команди вже встигли обмінятися голами
12'
Інфо
Арбітр почекав перегляд VAR, але своє рішення не змінив і це все ж пенальті
11'
Небезпечний момент
Мактоміней пробиває по воротах у ближній кут, його удар заблоковано і на добиванні Макгінн, він б'є по воротах і його удар заблокував Доннум, але після цього пролунав свисток арбітра про фіксацію гри рукою у штрафному майданчику
10'
Жовта картка
Аєр небезпечно грає у підкаті проти Макгінна та збиває його з ніг прямо на лінії карного майданчику на лівому фланзі за що й отримує жовту картку від арбітра
9'
Кутовий
Перший кутовий в матчі виконує Мактоміней та навішує у карний майданчик, першим на м'ячі виявився Берге та вибив м'яч подалі від воріт
8'
Шотландці заробили право на кутовий
6'
Скандинави продовжують контролювати м'яч, господарі помітно грають досить розслаблено
3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Норвегія виходить вперед! Ріерсон отримує передачу на правому фланзі, виконує навіс на одинадцятиметрову позначку, там в падінні намагається пробити Ларсен, але удар невдалий і м'яч відлітає на Доннума. Гравець Тулузи першим дотиком зупиняє м'яч, а другим заганяє його у ближній верхній кут воріт! Перший гол нападника за збірну на офіційному рівні
2'
Перша атака від господарів, але передача на Макгінна виявилося невдачною і гравець не встиг за м'ячем
1'
Свисток
Хорациу Фешник дає свисток про початок поєдинку
Інфо
Судитиме матч арбітр з Румунії Хорациу Фешник
Головний тренер збірної Норвегії: Столе Сольбаккен
На лаві запасних: Фінне, Грегерсен, Вулф, Ветлесен, Дюнгеланд, Ельюнуссі, Мюра, Педерсен, Солбаккен, Страндберг, Торстведт
Інфо
Стартовий склад збірної Норвегії (4-3-3): Селвік - Бйоркан, Естігор, Аєр, Ріерсон - Аурснес, Берг, Берге - Доннум, Ларсен, Бобб
Головний тренер збірної Шотландії: Стів Кларк
На лаві запасних: Гілмор, Дайкс, Джек, Дойг, Келлі, Крісті, Купер, Маккрорі, Портеус, Ралстон, Фергюсон, Шенкленд
Інфо
Стратовий склад збірної Шотландії (4-2-3-1): Кларк - Тейлор, Маккена, Хендрі, Паттерсон - Макгрегор, Мактоміней - Маклін, Макгінн, Армстронг - Браун
Цей матч не має ніякої цінності для обох збірних. Господарі достроково забезпечили собі вихід у фінальну частину Євро-2024 та після семи матчів мають в своєму активі п'ять перемог, одну нічию та одну поразку. Норвегія у свою чергу втратила всі шанси на вихід у груповий етап Чемпіонату Європи 2024 року. Після програшу іспанцям у жовтні скандинави претендували на раунд плей-офф Ліги націй, але втратили й цю можливість. Саме тому цей матч буде більше символічним та спробою довести гостям, що вони ще здатні перемагати, адже після семи матчів в них всього три перемоги і стільки ж поразок
Матч пройде у Глазго (Шотландія) на стадіоні "Гемпден Парк" та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Доброго вечора, любі поціновувачі футболу. До вашої уваги текстова трансляція матчу восьмого, заключного, туру кваліфікації до Чемпіонату Європи 2024 року в групі А між збірними Шотландії та Норвегії
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Анонс матчу Шотландія - Норвегія 19.11.2023, Євро 2024

Поединок між командою Шотландія та командою Норвегія проходитиме в рамках турнира по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройдет на стадіоні Хэмпден Парк.

Дата проведення матчу: 19.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шотландія та командою Норвегія:

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шотландія та Норвегія у попередньому футбольному матчі 19.11.2023 закінчилось с таким счетом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Стив Кларк и Стаале Солбаккен розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шотландія - Норвегія можна подивитися 19.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Шотландія - Норвегія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шотландія
Країна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

Предыдущий поединок команди Шотландія був зіграний проти Норвегія - 19.11.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Норвегія
Країна: Норвегия

Предыдущий матч команди Норвегія був зіграний проти Шотландія - 19.11.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

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