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Маккабі - Ювентус онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 жовтня 2022, 19:45 - Самми Офер
Головний суддя: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матчу:
Маккабі
Хайфа
2 - 0
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46'
Ювентус
Турин
Хід матчу
7' Atzili, Omer 24' Анхель Ді Марія Вийшов: Аркадіуш Мілік 27' Cornud, Pierre 42' Atzili, Omer 45' McKennie, Weston
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Маккабі
30%
Нічия
36%
Ювентус
33%
Цікаві факти
  • Juventus Turin haven't won any of their last 7 away matches.
  • Maccabi Haifa FC wins 1st half in 41% of their matches, Juventus Turin in 44% of their matches.
  • Maccabi Haifa FC wins 41% of halftimes, Juventus Turin wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 2 goals.
  • When Maccabi Haifa FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Maccabi Haifa FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • Maccabi Haifa FC's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Maccabi Haifa FC scores 2.31 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.18 goals when playing away (on average).
  • Maccabi Haifa FC have a losing streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Maccabi Haifa FC haven't won any of their last 3 games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than Maccabi Haifa FC's.
  • Juventus Turin have lost just 0 of their last 3 games against Maccabi Haifa FC (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Maccabi Haifa FC won 0, Juventus Turin won 3, 0 draws.
  • Maccabi Haifa FC scores 0.33 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 1.67 goals against Maccabi Haifa FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Maccabi Haifa FC and Juventus Turin is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Maccabi Haifa FC and Juventus Turin is 0.67.
  • Juventus Turin have lost 3 away matches in a row.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Маккабі
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ювентус
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Ювентус 3 - 1 Завершено Маккабі
Останні матчі - Маккабі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Ювентус 3 - 1 Завершено Маккабі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Маккабі 1 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Бенфіка 2 - 0 Завершено Маккабі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 2 Завершено Маккабі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Маккабі 3 - 2 Завершено Црвена Звезда В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Ювентус П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
05.10.2022 - 22:00 Ювентус 3 - 1 Завершено Маккабі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.10.2022 - 21:45 Ювентус 3 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 16:00 Монца 1 - 0 Завершено Ювентус П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Ювентус 1 - 2 Завершено Бенфіка П
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Головні події
45'
McKennie, Weston
ГООЛ! Atzili, Omer
42'
Cornud, Pierre
27'
24'
Анхель Ді Марія
Вийшов: Аркадіуш Мілік
ГООЛ! Atzili, Omer
7'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Маккабі
30%
Нічия
36%
Ювентус
33%
Склади команд
44
Cohen, Joshua
27
Cornud, Pierre
3
Goldberg, Sean
19
Batubinsika, Dylan
15
Sundgren, Daniel
10
Тьяронн Чері
14
Mohamed, Ali
6
Lavi, Neta
7
Atzili, Omer
20
Pierrot, Frantzdy
21
David, Dean
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
19
Bonucci, Leonardo
24
Rugani, Daniele
12
Алекс Сандро
11
Хуан Куадрадо
32
Paredes, Leandro
25
Адріен Рабіо
8
McKennie, Weston
22
Анхель Ді Марія
18
Vlahovic, Dusan
Стартовий склад
  • 7
    Atzili, Omer
    Півзахисник
    42 7
  • 20
    Pierrot, Frantzdy
  • 21
    David, Dean
  • 10
    Тьяронн Чері
    Півзахисник
  • 14
    Mohamed, Ali
  • 6
    Lavi, Neta
  • 27
    Cornud, Pierre
    Захисник
    27
  • 3
    Goldberg, Sean
  • 19
    Batubinsika, Dylan
    Захисник
  • 15
    Sundgren, Daniel
    Захисник
  • 44
    Cohen, Joshua
    Воротар
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
    24
  • 18
    Vlahovic, Dusan
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 32
    Paredes, Leandro
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 8
    McKennie, Weston
    45
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 19
    Bonucci, Leonardo
    Захисник
  • 24
    Rugani, Daniele
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Барак Бахар
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
8
Штрафні
6
5
Фоли
7
4
Удари в отвір
2
3
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
4
Кутові
3
2
Сейви
2
53%
Володіння м'ячем
47%
1
ЖК
1
1
Офсайди
1
Трансляція
Маккабі знову приємно дивує своєю грою. Якщо підопічних Барака Бахара фізично вистачить на весь поєдинок, вони точно заберуть три очки.
45+3'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано дві хвилини.
45'
Небезпечний момент
Душан Влахович міг відквитати один м'яч, але Джош Коен потягнув непростий удар сербського напданика! Варто відзначити також Шона Голдберга, який не виключився з епізоду та завадив добиванню Аркадіуша Міліка.
42'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Маккабі! Омер Ацілі отримав передачу від Францді П'єрро, зробив вигляд, що буде бити в дальній кут, а сам надіслав м'яч у ближній.
42'
Адрієн Рабйо знову уник попередження. Арбітр проігнорував відмашку півзахисника Ювентуса.
35'
Зв'язка П'єра Корню й Омера Ацілі знову загрожує воротам Ювентуса. Ізраїльтянин скористався навісом француза та завдав удару боковими ножицями. М'яч пройшов поруч зі стійкою.
33'
Алекс Сандро розхитав захисника, підпрацював м'яч під праву та пробив по воротах. Удар заблоковано Шоном Голдбергом.
31'
Дін Давід влучив у руку Леонардо Бонуччі, який знаходився у штрафному майданчику. Після невеликої паузи Матеу Лаос продовжив гру.
27'
Жовта картка
П'єр Корню вдарив по ногах Хуана Куадрадо.
24'
Заміна
Погані новини для вболівальників бянконері. Анхель Ді Марія потягнув задню та не зможе продовжити зустріч. Замість нього на поле вийшов Аркадіуш Мілік.
21'
Простріл Даніеля Сундгрена з правого флангу перехопив Даніеле Ругані. Маккабі подасть кутовий.
20'
Адрієн Рабйо фактично зірвав контратаку суперника, але арбітр залишив цей епізод без уваги.
18'
Гравці Ювентуса не змогли якісно скористатись серією кутових біля воріт суперника.
14'
І одразу ж ізраїльтяни вискакують у контратаку. Омер Ацілі зустрівся з м'ячем у фінальній третині, різко змістився з флангу в центр і закручував у дальній кут. Войцех Щенсний в ефектному стрибку парирував удар.
13'
Ділан Батубінсіка бездоганно діє у відборі. Чисто зіграв у підкаті француз, позбавивши Анхеля Ді Марію м'яча.
12'
Небезпечний момент
Щастить Ювентусу! М'яч після удару Тьяррона Чері зі штрафного влучив у перекладину.
11'
Леонардо Бонуччі виконав брудний підкат неподалік від свого карного. Тьяррон Чері готується завдати удару, дистанція до воріт – 26 метрів.
7'
Гоооол!!!
Саммі Офер вибухає від емоцій! Маккабі домігся свого. Омер Ацілі відгукнувся на подачу П'єра Корню та потилицею відправив м'яч у сітку.
4'
Небезпечний момент
Перший небезпечний момент у матчі за Маккабі! Войцеху Щенсному довелося рятувати ворота своєї команди після удару Францді П'єрро головою.
1'
Анхель Ді Марія ввійшов у штрафний і, здавалося, був готовий пробивати по воротах, але відпустив м'яч від себе та дозволив захиснику виконати відбір.
1'
Свисток
Поїхали! Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Маккабі Хайфа: Коен – Корню, Голдберг, Батубінсіка, Сундгрен – Чері, Мохамед, Лаві (к) – Давід, П'єрро, Ацілі.
Запасні: Мішпаті, Фукс, Абу Фані, Арад, Гершон, Еліяху, Леві, Мейр, Менахем, Рукавиця, Сек, Чібота.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Щенсний – Сандро, Ругані, Бонуччі (к), Данілу – Маккенні, Рабйо, Паредес, Куадрадо – Влахович, Ді Марія.
Запасні: Перін, Пінсольйо, Бремер, Гатті, Кін, Костич, Локателлі, Мілік, Міретті, Суле, Фаджолі.
«Стара синьйора» без права на помилку. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Маккабі Хайфа – Ювентус.
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Анонс матчу Маккабі - "Ювентус" 11.10.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Маккабі (Хайфа) та командою "Ювентус" (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Самми Офер.

Дата проведення матчу: 11.10.2022
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Маккабі (Хайфа) та командою "Ювентус" (Турин):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Ювентус", тоді як команда Маккабі залишилася з поразкою . Зіткнення "Ювентус" та Маккабі у попередньому футбольному матчі 05.10.2022 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Барак Бахар и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Маккабі - "Ювентус" можна подивитися 11.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Маккабі - "Ювентус", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Маккабі (Хайфа)
Країна: Израиль

Предыдущий поединок команди Маккабі був зіграний проти "Ювентус" - 05.10.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ювентус".

Команда гостей

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Мілан - 08.10.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Слідкуйте за результатами матчу Маккабі - "Ювентус" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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