Мексика - Польща онлайн трансляція матчу

Матч між командою Мексика та командою Польща проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Stadium 974.
Дата проведення матчу: 22.11.2022
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд Мартино, Херардо и Микневичз, Чзеслав розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Мексика
Країна: Мексика
Тренер: Херардо Мартино
Прошедший поединок команди Мексика був зіграний проти Швеція - 16.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Швеція.
Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич
Предыдущий матч команди Польща був зіграний проти - 16.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Польща.
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