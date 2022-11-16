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Мексика - Польща онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 22 листопада 2022, 18:00 - Stadium 974 . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Крис Бит
Рейтинг матчу:
Мексика
0 - 0
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перерыв
Польща
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Хід матчу
29' Sanchez, Jorge
Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Мексика
34%
Нічия
27%
Польща
39%
Цікаві факти
  • Mexico wins 1st half in 27% of their matches, Poland in 11% of their matches.
  • Mexico wins 27% of halftimes, Poland wins 11%.
  • The winner of their last meeting was Mexico.
  • On their last meeting Mexico won by 1 goals.
  • When Mexico leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Poland leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Mexico is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Poland is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Mexico's performance of the last 5 matches is better than Poland's.
  • In the last 3 meetings Mexico won 1, Poland won 1, 1 draws.
  • Mexico scores 1 goals in a match against Poland and Poland scores 1.33 goals against Mexico (on average).
  • Average number of goals in meetings between Mexico and Poland is 2.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Mexico and Poland is 1.33.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Mexico scores 1.2 goals when playing at home and Poland scores 1.25 goals when playing away (on average).
  • Poland's performance of the last 5 matches is better than Mexico's.
Останні матчі - Мексика
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 21:30 Мексика 1 - 2 Завершено Швеція П
Міжнародні товариські матчі 2022
28.09.2022 - 05:00 Мексика 2 - 3 Завершено Colombia П
Міжнародні товариські матчі 2022
25.09.2022 - 04:00 Мексика 1 - 0 Завершено Peru В
Міжнародні товариські матчі 2022
06.06.2022 - 02:30 Мексика 0 - 0 Завершено Еквадор Н
Міжнародні товариські матчі 2022
03.06.2022 - 05:00 Мексика 0 - 3 Завершено Uruguay П
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Останні матчі - Польща
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 19:00 Польща 1 - 0 Завершено Chile В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Уельс 0 - 1 Завершено Польща В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Польща 0 - 1 Завершено Бельгія П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Польща Н
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Головні події
Sanchez, Jorge
29'
Хто переможе?
89 Користувачів зробило свій вибір
Мексика
34%
Нічия
27%
Польща
39%
Склади команд
13
Гiльермо Очоа
23
Хесус Гальярдо
15
Ектор Морено
3
Montes, Cesar
19
Sanchez, Jorge
24
Chavez, Luis
4
Едсон Альварес
16
Ектор Еррера
10
Vega, Alexis
21
Martin, Henry
22
Ірвінг Лосано
1
Войцех Щенсни
2
Cash, Matty
15
Glik, Kamil
14
Kiwior, Jakub
24
Бартош Берешиньскі
16
Kaminski, Jakub
20
Пьотр Зеліньский
10
Гжегож Криховяк
19
Szymanski, Sebastian
59
Нікола Залевський
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 10
    Vega, Alexis
  • 21
    Martin, Henry
    Форвард
  • 22
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 24
    Chavez, Luis
    Півзахисник
  • 4
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 16
    Ектор Еррера
    Півзахисник
  • 23
    Хесус Гальярдо
    Півзахисник
  • 15
    Ектор Морено
    Захисник
  • 3
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 19
    Sanchez, Jorge
    Захисник
    29
  • 13
    Гiльермо Очоа
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 16
    Kaminski, Jakub
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 10
    Гжегож Криховяк
    Півзахисник
  • 19
    Szymanski, Sebastian
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 15
    Glik, Kamil
  • 14
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 24
    Бартош Берешиньскі
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мартино, Херардо
  • Микневичз, Чзеслав
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
Блоковано ударів
1
8
Штрафні
5
2
Кутові
3
4
Фоли
8
2
Удари повз
1
Офсайди
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Мексика - Польща
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Свисток
Фінальні дві хвилини тайму з м'ячем провели мпксиканці, проте без загострення. Арбітр відправив команди у роздягальні.
45'
Інфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
45'
Щенсний парирував удар підступний Санчеса з-під захисника.
44'
Добре грає "кадра" в обороні. Поляки відбилися від двох подач, а поітм заблокували ще й удар Еррери.
Інфо
Мексиканських фанів на трибунах очевидно більше. Проте режисери крупні плани вболівальників роблять порівну і тих, і тих.
40'
Еррера невдало запустив м'яч у чужу штрафну з центра поля. Вибачається перед партнерами хавбек.
39'
Лосано прострілив у центр, але Шиманьский вибив м'яч на кутовий.
38'
Спокійна гра в центрі поля. Поодинокі випади вперед, але без небезпеки.
33'
Щенсний забрав до рук навіс Мартіна.
30'
Невдало виконали дальній стандарт поляки. М'яч відразу ж був вибитий номінальними господарями.
29'
Жовта картка
Жовта для Санчеса за зрив атаки.
28'
Небезпечний момент
І ще момент мексиканців! Гарне закидання на забігання Гальярдо, але він не зміг переграти Щенсного у ближньому бою. Тонкий був епізод.
26'
Небезпечний момент
Ектор з другої спроби все-таки вдало навісив з правої частини штрафного майданчика, а Вега плечем у боротьбі пробив у правий кут - м'яч пролетів у сантиметрах від стійки!
24'
58% на 42% володіння м'ячем.
20'
Спробували поляки створити позиційну атаку на чужій половині поля, але потужний захисний блок мексиканців змусив "кадру" відійти назад. Згодом ще й м'яч був втрачений.
17'
Залевський відібрав м'яч на своїй частині поля, намагався розігнати контратаку, проте не віддав пас у центр на Левандовського, а буквально пробив в партнера. Роберт цю сильну передачу верхом обробити не зміг.
16'
Правий захисник мексиканців Санчес намагався прорватися правим флангом, проте Крихов'як заблокував йому дорогу. Та і швидкості йому не вистачило.
15'
Зменшили темп команди. Гра у центрі поля.
12'
А мексиканці не відразу подали кутовий, а розіграли його. Згодом навісом вони знайшли Морено, котрий голоовю пробив значно вище воріт.
Інфо
А для Гліка цей матч став 100-м у складі збірної Польщі. Він п'ятий гравець в історії, кому далося це досягнення.
8'
Кутовий
Ще два кутових призвели тільки до болючого зіткнення головами Гліка і Монтеса. Медики на полі.
7'
Левандовський пробив після подачі кутового, але влучив в Санчеса. Арбітр призначив ще один кутовий.
6'
Левандовський прекрасно побачив забігання Камінського у вільну зону, проте мексиканці наздогнали його і відбірали м'яч.
5'
Небезпечний момент
Помилкою Ківьора скористався Лосано, котрий навісив з правого флангу на дальню стійку на партнера, проте Вега не влучив по м'ячу! А міг розстрілювати ворота.
4'
Бойовий старт поєдинку. Багато боротьби і фолів з обох сторін.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Востаннє команди грали між собою в офіційний матчах 42 роки тому. Тоді, на Чемпіонаті світу у Аргентині, поляки перемогли з рахунком 3:1.
Інфо
Обидві команди представляють групу C.
Запасні поляків: Грабара, Скорупський, Беднарек, Бєлік, В'єтеска, Гросіцький, Гумний, Єнджейчмк, Журковський, Мілік, Пйонтек, Свідерський, Скурас, Франковський, Шиманський.
Польща: Щенсний - Берешинський, Глік, Ківьор - Кеш, Камінський, Крихов'як, Шиманський, Залевський - Зелінський - Левандовський.
Запасні мексиканців: Кота, Талавера, Альварадо, Альварес, Антуна, Араухо, Артеага, Х. Васкес, Гвардадо, Гутьєррес, Пінеда, Родрігес, Баррон, Фунес, Р. Хіменес.
Мексика: Очоа - Х. Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо - Еррера, Альварес, Чавес - Лосано, Мартін, Вега.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу першого туру групового етапу Чемпіонату світу, в якому зіграють збірні Мексики та Польщі.
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Коментарі(3)
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Vlad21 (Украина)
22.11.2022 о 18:40
Вся Украина болеет за сборную Польши. Удачи сборной Польши в игре с Мексиканцами.
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0
0
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Vlad21 (Украина)
22.11.2022 о 18:39
А че тут засел сепар-сепар, что блокирует сообщения Украинских болельщиков???
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0
0
Ruslan29041994 (Сумы )
22.11.2022 о 11:27
Польша выиграет
Відповісти
0
0

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Данія Данія 0 Туніс Туніс 0 Завершено 12:00 - Сьогодні Аргентина Аргентина 1 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 2 Завершено 21:00 - Вчора США США 1 Уельс Уельс 1 Завершено 18:00 - Вчора Сенегал Сенегал 0 Нідерланди Нідерланди 2 Завершено 15:00 - Вчора Англія Англія 6 Іран Іран 2

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Анонс матчу Мексика - Польща 22.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Мексика та командою Польща проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Stadium 974.

Дата проведення матчу: 22.11.2022
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Мартино, Херардо и Микневичз, Чзеслав розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мексика - Польща можна подивитися 22.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Мексика - Польща, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мексика
Країна: Мексика
Тренер: Херардо Мартино

Прошедший поединок команди Мексика був зіграний проти Швеція - 16.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Швеція.

Команда гостей

Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич

Предыдущий матч команди Польща був зіграний проти - 16.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Польща.

Слідкуйте за результатами матчу Мексика - Польща онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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