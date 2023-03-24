Польща - Чехія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Польща та командою Чехія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Євро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Национальный.
Дата проведення матчу: 17.11.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Польща та командою Чехія:
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Чехія, тоді як команда Польща залишилася з поразкою . Зіткнення Чехія та Польща у попередньому футбольному матчі 24.03.2023 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Михал Пробирж и Ярослав Силхави розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич
Прошедший матч команди Польща був зіграний проти Молдова - 15.10.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Чехія
Країна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы
Прошедший поединок команди Чехія був зіграний проти Фарерські острови - 15.10.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Чехія.
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