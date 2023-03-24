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Польща - Чехія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 17 листопада 2023, 21:45 - Национальный . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Польща
0 - 0
Оновити
27'
Чехія
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Хід матчу
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Польща
36%
Нічия
31%
Чехія
33%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Poland have won 3 times, there have been 0 draws while Czech Republic have won 4 times. The goal difference is 9-8 in favour of Czech Republic.
  • Poland haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Poland haven't scored in 0 of their 3 home matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • Czech Republic haven't scored in 2 of their 3 away matches in UEFA EURO, Qualification this season.
  • Poland's home record this season: 2-1-0.
  • Robert Lewandowski is Poland's top scorer with 3 goals. Vaclav Cerny has scored 3 times for Czech Republic.
  • Poland wins 1st half in 41% of their matches, Czech Republic in 33% of their matches.
  • Poland wins 41% of halftimes, Czech Republic wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Czech Republic.
  • On their last meeting Czech Republic won by 2 goals.
  • When Poland leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Czech Republic leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Poland is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Czech Republic is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Czech Republic has better performance than Poland.
  • Czech Republic's performance of the last 5 matches is better than Poland's.
  • Czech Republic have lost just 1 of their last 5 games against Poland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Poland won 1, Czech Republic won 4, 0 draws.
  • Poland scores 0.8 goals in a match against Czech Republic and Czech Republic scores 1.6 goals against Poland (on average).
  • Average number of goals in meetings between Poland and Czech Republic is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Poland and Czech Republic is 1.
  • Poland scores 1.17 goals when playing at home and Czech Republic scores 1.5 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Польща
0
Перемог
3
Ігор
3
Перемог
Чехія
Євро 2024 2024
24.03.2023 - 21:45 Чехія 3 - 1 Завершено Польща
Міжнародні товариські матчі 2018
15.11.2018 - 19:00 Польща 0 - 1 Завершено Чехія
Евро 2011/2012
16.06.2012 - 21:45 Чехія 1 - 0 Завершено Польща
Останні матчі - Польща
Останні матчі - Чехія
Євро 2024 2024
15.10.2023 - 19:00 Чехія 1 - 0 Завершено Фарерські острови В
Євро 2024 2024
12.10.2023 - 21:45 Албанія 3 - 0 Завершено Чехія П
Міжнародні товариські матчі 2023
10.09.2023 - 19:00 Угорщина 1 - 1 Завершено Чехія Н
Євро 2024 2024
07.09.2023 - 21:45 Чехія 1 - 1 Завершено Албанія Н
Міжнародні товариські матчі 2023
20.06.2023 - 19:00 Чорногорія 1 - 4 Завершено Чехія В
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Новини команд
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Польща
36%
Нічия
31%
Чехія
33%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
14
Kiwior, Jakub
5
Bochniewicz, Pawel
5
Ян Беднарек
59
Нікола Залевський
99
Slisz, Bartosz
6
Piotrowski, Jakub
4
Szymanski, Damian
19
Frankowski, Przemyslaw
11
Swiderski, Karol
9
Роберт Левандовскі
36
Stanek, Jindrich
6
Zima, David
14
Brabec, Jakub
3
Holes, Tomas
5
Coufal, Vladimir
23
Sadilek, Michal
22
Soucek, Tomas
21
Doudera, David
17
Provod, Lukas
13
Chytil, Mojmir
9
Kuchta, Jan
Стартовий склад
  • 11
    Swiderski, Karol
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 99
    Slisz, Bartosz
    Півзахисник
  • 6
    Piotrowski, Jakub
    Півзахисник
  • 4
    Szymanski, Damian
    Півзахисник
  • 19
    Frankowski, Przemyslaw
    Півзахисник
  • 14
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 5
    Bochniewicz, Pawel
    Захисник
  • 5
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 13
    Chytil, Mojmir
  • 9
    Kuchta, Jan
    Форвард
  • 17
    Provod, Lukas
    Форвард
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 23
    Sadilek, Michal
  • 22
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 21
    Doudera, David
    Захисник
  • 6
    Zima, David
    Захисник
  • 14
    Brabec, Jakub
    Захисник
  • 3
    Holes, Tomas
  • 36
    Stanek, Jindrich
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Михал Пробирж
  • Ярослав Силхави
Статистика матчу
Удари повз
1
1
Удари в отвір
Штрафні
3
Сейви
1
2
Фоли
1
Офсайди
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Польща - Чехія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
24'
Доудера вішав у ворожу штрафну, але високі польські центрбеки розібралися в ситуації
21'
Поляки зараз більше контролюють гру, але до ударів справа рідко доходить
19'
Інфо
3:2 за ударами на користь Польщі на цю хвилину
18'
Небезпечний момент
Ох як, після навісу з флангу Свідерськи вривався у штрафну і був готовий замикати, але захисники чехів встигли таки винести! А момент був небезпечний!
16'
Інфо
55:45 володіння – на користь Польщі
15'
Поляки не поспішають, довго розігрують на своїй половині – час ще є
13'
Офсайд
Левандовскі в офсайді - судді довго думали, але все-таки запалили прапорець
11'
Франківські по флангу втік і від захисника, але й сам від себе – пропустив м'яч за лицьову
9'
Досить в'язка зараз гра – у центрі поля більше борються команди
7'
Чехи довго не розігрують м'яч - віддають перевагу дальнім закиданням на чужу половину
6'
Полякам треба сьогодні обов'язково вигравати. Це їхній останній матч у групі. У Чехії ще буде гра з Молдовою
3'
Доудера метрів із 20-ти стрільнув - мимо. Активно чехи розпочали
2'
Чехи організував атаку - Провод з лівого флангу сильно прострілив у воротарську, але ніхто до м'яча не дотягнувся. Небезпечно. Потужно Чехія починає!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять на поле команди
Інфо
Стартовий склад збірної Чехії: Станек, Зіма, Голеш, Брабець, Доудера, Цоуфал, Саділек, Хітіл, Провод, Соучек, Кухта
Інфо
Стартовий склад збірної Польщі: Щенсни, Бохневич, Беднарек, Ківер, Франковські, Петровський, Шиманьські, Залевські, Сліш, Свідерські, Левандовські
Ситуація у групі дуже цікава. Обидві команди замагаються за 1-2 місце. Також у темі, як не дивно, Албанія та Молдова
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 21.45. Судитиме італієць Даніеле Орсато
Добрий вечір всім! Відбір Євро-2024, матч Польща - Чехія та текстовий онлайн від UA-Футбол!
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Останні матчі
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Анонс матчу Польща - Чехія 17.11.2023, Євро 2024

Противостояние між командою Польща та командою Чехія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Євро 2024 2024 , матч начнется на стадіоні Национальный.

Дата проведення матчу: 17.11.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Польща та командою Чехія:

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Чехія, тоді як команда Польща залишилася з поразкою . Зіткнення Чехія та Польща у попередньому футбольному матчі 24.03.2023 закінчилось с такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Михал Пробирж и Ярослав Силхави розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Польща - Чехія можна подивитися 17.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Польща - Чехія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич

Прошедший матч команди Польща був зіграний проти Молдова - 15.10.2023, у рамках турнира Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чехія
Країна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Прошедший поединок команди Чехія був зіграний проти Фарерські острови - 15.10.2023, у рамках чемпионата Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Чехія.

Слідкуйте за результатами матчу Польща - Чехія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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