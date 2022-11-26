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Франція - Данія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 26 листопада 2022, 18:00 - Stadium 974
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Франція
0 - 0
Оновити
23'
Данія
Хід матчу
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Франція
53%
Нічия
23%
Данія
25%
Цікаві факти
  • France have previously won 7 of 11 matches against Denmark.
  • During the last 11 meetings, France have won 6 times, there have been 1 draws while Denmark have won 4 times. The goal difference is 14-10 in favour of France.
  • France wins 1st half in 22% of their matches, Denmark in 44% of their matches.
  • France wins 22% of halftimes, Denmark wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Denmark.
  • On their last meeting Denmark won by 2 goals.
  • When France leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Denmark leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When France is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Denmark is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Denmark's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • In the last 5 meetings France won 2, Denmark won 2, 1 draws.
  • France scores 1 goals in a match against Denmark and Denmark scores 1 goals against France (on average).
  • Average number of goals in meetings between France and Denmark is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between France and Denmark is 1.2.
  • France scores 2.33 goals when playing at home and Denmark scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Франція
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Данія
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Франція
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Франція 1 - 2 Завершено Данія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
26.06.2018 - 17:00 Данія 0 - 0 Завершено Франція
Останні матчі - Франція
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 21:00 Франція 4 - 1 Завершено Австралія В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Франція П
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Австрія В
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Франція 0 - 1 Завершено Хорватія П
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Австрія 1 - 1 Завершено Франція Н
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Останні матчі - Данія
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 15:00 Данія 0 - 0 Завершено Туніс Н
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Франція В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Хорватія 2 - 1 Завершено Данія П
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Австрія В
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Данія 0 - 1 Завершено Хорватія П
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Новини команд
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Франція
53%
Нічия
23%
Данія
25%
Склади команд
1
Уго Льорис
22
Hernandez, Theo
18
Upamecano, Dayot
19
Рафаель Варан
23
Kounde, Jules
18
Tchouameni, Aurelien
25
Адріен Рабіо
8
Антуан Грiзманн
10
Кіліан Мбаппе
9
Олів'є Жиру
11
Усман Дембеле
1
Каспер Шмейхель
16
Andersen, Joachim
15
Андреас Крістенсен
25
Nelsson, Victor
25
Kristensen, Rasmus
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
14
Крістіан Еріксен
5
Maehle, Joakim
29
Lindstrom, Jesper
21
Андреас Корнеліус
24
Damsgaard, Mikkel
Стартовий склад
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 18
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 21
    Андреас Корнеліус
    Форвард
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 25
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 25
    Nelsson, Victor
    Захисник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дидье Дешам
  • Каспер Хьюлманд
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
2
Блоковано ударів
1
Кутові
Трансляція
21'
Небезпечний момент
На завершення подачі з правого флангу від Дембеле Рабьо перед воротарським головою не переграв Шмейхеля.
19'
Жовта картка
Мбаппе винирнув перед Андреасом під час передачі з правого флангу контратаки до центральної зони, і той під нього підкотився.
17'
Грізманн штовхнув м'яч до центрального входу до штрафного, але до Жиру м'яч не пустили.
15'
Невдала спроба Жиру головою завершити подачу з правого флангу від Дембеле до меж воротарського.
13'
Кутовий
Грізманн подав кутовий із правого флангу на ближню, де Варан головою скидав м'яч на дальню, але Меле був першим на ньому.
11'
Мбаппе отримав удар по ногах зі спини на лівому фланзі атаки від Андерсена.
9'
Повз м'яч ногою махнув Жиру в центрі штрафного на завершення скидання головою від Дембеле, який отримав переведення на дальню віт Тео з лівого флангу.
7'
Еріксен із лівого флангу не зміг спрямувати передачу до ніг Корнеліуса всередині штрафного.
6'
Ударом від півкола перед штрафним Дембеле поцілив у захисника.
4'
Расмус із правого флангу грав до штрафного на Корнеліуса, але віддав супернику в протихід.
3'
Над штрафним зняли захисники Франції подачу Меле з лівого флангу.
1'
Кунде підтисли на правому фланзі захисту суперники, і він віддав пас до ауту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому турі Франція обіграла Австралію (4:1), а Данія зіграла внічию з Тунісом (0:0).
Запасні: О. Крістенсен, Роннов, К’єр, Єнсен, Брайтвейт, Сков Ольсен, Дольберг, Нергор, Стрігер Ларсен, Васс, Вінд, Поульсен, Сков, Ба.
Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон — Р. Крістенсен, Гейб’єрг, Еріксен, Меле — Ліндстрьом, Корнеліус, Дамсгор.
Запасні: Манданда, Ареола, Павар, Дісасі, Гендузі, Коло Муані, Фофана, Верету, Саліба, Коман, Конате, Камавінга, Тюрам.
Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн, Чуамені, Рабьо — Дембеле, Жиру, Мбаппе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Шимон Марциняк (Плоцьк, Польща) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи D. На полі стадіону 974 (Доха, Катар) зіграють Франція та Данія.
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Анонс матчу Франція - Данія 26.11.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Франція та командою Данія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Stadium 974.

Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Франція та командою Данія:

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Данія, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Данія та Франція у попередньому футбольному матчі 25.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Каспер Хьюлманд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Данія можна подивитися 26.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Франція - Данія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший поединок команди Франція був зіграний проти Австралія - 22.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Данія
Країна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Предыдущий поединок команди Данія був зіграний проти Туніс - 22.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Данія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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