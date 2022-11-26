Франція - Данія онлайн трансляція матчу

26.11.2022 в 10:43 Замашка на диво чи битва аутсайдерів? Туніс - Австралія. Анонс і прогноз матчу другого туру ЧС-2022 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Карфагенськими орлами" та "Австралійськими кенгуру" в рамках Чемпіонату світу з футболу