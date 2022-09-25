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Данія - Франція онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 25 вересня 2022, 21:45 - Паркен
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Данія
2 - 0
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79'
Франція
Хід матчу
34' Dolberg, Kasper 39' Olsen, Andreas
46' Camavinga, Eduardo Вийшов: Fofana, Youssouf 46' Saliba, William Вийшов: Clauss, Jonathan 54' Delaney, Thomas 59' Damsgaard, Mikkel Вийшов: Lindstrom, Jesper 60' Dolberg, Kasper Вийшов: Hojlund, Rasmus 65' Олів'є Жиру Вийшов: Крістофер Нкунку 65' Mendy, Ferland Вийшов: Truffert, Adrien 72' Delaney, Thomas Вийшов: Kjaer, Simon 72' Olsen, Andreas Вийшов: Braithwaite, Martin
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Данія
28%
Нічия
28%
Франція
44%
Цікаві факти
  • France have previously won 7 of 10 matches against Denmark.
  • During the last 10 meetings, Denmark have won 3 times, there have been 1 draws while France have won 6 times. The goal difference is 14-8 in favour of France.
  • France haven't won in their last 4 games.
  • France have lost none of their last 13 away matches.
  • Joakim Maehle has assisted the most goals for Denmark with 2. Christopher Nkunku is France's biggest assister (2).
  • Denmark wins 1st half in 45% of their matches, France in 18% of their matches.
  • Denmark wins 45% of halftimes, France wins 18%.
  • The winner of their last meeting was Denmark.
  • On their last meeting Denmark won by 1 goals.
  • When Denmark leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When France leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Denmark is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When France is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Denmark has better performance than France.
  • Denmark's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • France have lost just 1 of their last 5 games against Denmark (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Denmark won 1, France won 3, 1 draws.
  • Denmark scores 0.6 goals in a match against France and France scores 1.4 goals against Denmark (on average).
  • Average number of goals in meetings between Denmark and France is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Denmark and France is 1.
  • Denmark scores 1.8 goals when playing at home and France scores 1.8 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Данія
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Франція
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Франція 1 - 2 Завершено Данія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
26.06.2018 - 17:00 Данія 0 - 0 Завершено Франція
Останні матчі - Данія
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Хорватія 2 - 1 Завершено Данія П
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Австрія В
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Данія 0 - 1 Завершено Хорватія П
Лига Наций 2022-2024
06.06.2022 - 23:15 Австрія 1 - 2 Завершено Данія В
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Франція 1 - 2 Завершено Данія В
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Останні матчі - Франція
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Австрія В
Лига Наций 2022-2024
13.06.2022 - 21:45 Франція 0 - 1 Завершено Хорватія П
Лига Наций 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Австрія 1 - 1 Завершено Франція Н
Лига Наций 2022-2024
06.06.2022 - 21:45 Хорватія 1 - 1 Завершено Франція Н
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Франція 1 - 2 Завершено Данія П
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Новини команд
Головні події
Delaney, Thomas
Вийшов: Kjaer, Simon
72'
Olsen, Andreas
Вийшов: Braithwaite, Martin
72'
65'
Олів'є Жиру
Вийшов: Крістофер Нкунку
65'
Mendy, Ferland
Вийшов: Truffert, Adrien
Dolberg, Kasper
Вийшов: Hojlund, Rasmus
60'
Damsgaard, Mikkel
Вийшов: Lindstrom, Jesper
59'
Delaney, Thomas
54'
46'
Camavinga, Eduardo
Вийшов: Fofana, Youssouf
46'
Saliba, William
Вийшов: Clauss, Jonathan
ГООЛ! Olsen, Andreas
39'
ГООЛ! Dolberg, Kasper
34'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Данія
28%
Нічия
28%
Франція
44%
Склади команд
1
Каспер Шмейхель
5
Maehle, Joakim
15
Андреас Крістенсен
16
Andersen, Joachim
25
Kristensen, Rasmus
23
П'єр-Еміль Хьойб'єрг
14
Крістіан Еріксен
18
Delaney, Thomas
24
Damsgaard, Mikkel
12
Dolberg, Kasper
11
Olsen, Andreas
23
Альфонс Ареола
13
Upamecano, Dayot
18
Saliba, William
18
Badiashile, Benoit
5
Бенжамен Павар
18
Tchouameni, Aurelien
17
Camavinga, Eduardo
23
Mendy, Ferland
8
Антуан Грiзманн
9
Олів'є Жиру
10
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
    59
  • 12
    Dolberg, Kasper
    Форвард
    60 34
  • 11
    Olsen, Andreas
    Форвард
    72 39
  • 23
    П'єр-Еміль Хьойб'єрг
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Delaney, Thomas
    Півзахисник
    72 54
  • 5
    Maehle, Joakim
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 25
    Kristensen, Rasmus
    Захисник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Воротар
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
    65
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 17
    Camavinga, Eduardo
    46
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
    65
  • 13
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
    46
  • 18
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Каспер Хьюлманд
  • Дидье Дешам
Статистика матчу
11
Кутові
11
46%
Володіння м'ячем
54%
8
Удари в отвір
8
8
Сейви
6
2
Блоковано ударів
2
5
Штрафні
8
7
Фоли
4
Удари повз
6
1
Офсайди
1
1
ЖК
Трансляція
76'
Мехле спрямував м'яч до ауту переведення на правий фланг над головою Брайтвейта.
74'
Андерсена у відборі на чужій половині збив Трюффер.
72'
Заміна
Брайтвейт дограватиме замість Скова-Ольсена.
72'
Заміна
Ділейні замінили на К'єра.
70'
Небезпечний момент
Прямо в Шмейхеля пробив Мбаппе зі скидання головою від Нкунку до центру штрафного!
68'
Мехле зупинив фолом біля центральної лінії Павар.
66'
Небезпечний момент
Мбаппе полетів віч-на-віч від самого центру поля під закидання Грізманна з власної половини, але не переграв Шмейхеля!
65'
Заміна
Трюффер гратиме замість Менді.
65'
Заміна
Нкунку замінив Жиру.
64'
Небезпечний момент
Потужний постріл від Фофана з центральної зони пройшов повз ліву стійку.
63'
Кутовий
Повз дальню стійку головою завершив подачу з кутового з правого флангу Бадьяшиль.
62'
Черговий простріл від Клосса з правого флангу захисник перевів на кутовий.
60'
Заміна
Гейлунн гратиме за Дольберга.
59'
Заміна
Дамсгора замінив Ліндстрьом.
58'
Ареола накрив біля лівого кута власного воротарського просування Скова повз Бадьяшиля.
56'
Мбаппе виконав дальній постріл із лівого флангу над воротами.
54'
Жовта картка
Ділейні збив Мбаппе, який проскочив повз нього до входу до лівого флангу штрафного.
52'
Небезпечний момент
Грізманн на силу низом пробив зі штрафного з лівого флангу, але Шмейхель потягнув м'яч.
51'
Андерсен поклав на газон Жиру перед власним штрафним.
49'
На утримання м'яча грає цими хвилинами Данія.
47'
Грізманн виштовхнув м'яч на Клосса до правого флангу штрафного, але той у підсумку прострілив у захисника.
46'
Заміна
Фофана замінив Камавінгу.
46'
Заміна
Клосс вийшов замість Саліба.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Інфо
Удари (у площину): 10 (6) – 8 (2) / Кутові: 9 – 6 / Офсайди: 1 – 1 / Володіння: 46% – 54%.
На одному диханні минула перша половина гри. Франція мала ініціативу на перших хвилинах, однак потім суперники нарешті отримали можливість виходити до контратак, і проблеми вже почали з'являтись в обороні в гостей. Два м'ячі команда Дешама вже встигла отримати в свої ворота, і тепер не знає, що з цим робити.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
44'
Не пустили м'яч до Грізманна під час подачі з правого флангу на дальню стійку.
42'
Повністю ініціатива зберігається наразі за Данією.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кутовий із правого флангу Еріксен подав до протилежного боку штрафного, де Андресен скинув до центру на Ділейні, а той перевів на Скова до півкола перед штрафним, і вже звідти пішов удар злету в лівий кут!
39'
Небезпечний момент
Подача з кутового з лівого флангу від Еріксена ледь не зайшла в дальній кут, проте Ареола потягнув!
38'
Небезпечний момент
Еріксен зіграв на Мехле до лівого флангу штрафного, але Ареола закрив ворота від удару з гострого кута.
37'
Небезпечний момент
Андреас до рук Ареола головою перевів подачу з кутового з правого флангу.
36'
Сков прострілив із правого флангу, але Бадьяшиль перевів м'яч на кутовий.
35'
Розрізний пас на Мбаппе з правого флангу перехопили захисники.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дамсгор із лівого флангу віддав передачу на ближній кут воротарського, куди ввірвався з ударом у дотик Дольберг!
31'
Випустив за бокову м'яч Павар під час передачі Саліба на правий фланг атаки.
29'
Фол від Дамсгора проти Чуамені перед штрафним Данії.
27'
Господарі тримають м'яч на чужій половині.
25'
Мехле на лівому фланзі чужого штрафного не втік від підкату Саліба.
22'
Кутовий
Ділейні в центрі штрафного завершував подачу з кутового на лівому фланзі, але пробив до рук Ареола.
20'
Небезпечний момент
Еріксен видав діагональ на правий фланг штрафного з центру поля на Скова, але той не пробив Ареола в ближній!
19'
Небезпечний момент
Мехле на дальній стійці ледь не зрізав у власні ворота подачу з лівого флангу від Чуамені!
18'
Небезпечний момент
На кутовий перевів захисник спробу дальнього удару від Камавінги зі зони перед штрафним.
17'
Вище воріт вистрілив Камавінга із зони перед штрафним, після скидання від Чуамені.
15'
Небезпечний момент
Шмейхель забрав до рук постріл від Грізманна в падінні з лівого флангу штрафного, на завершення скидання від Мбаппе.
14'
Гості двічі били з правого флангу штрафного, але влучали в захисників.
13'
Андресен сфолив у атаці проти Ареола під час подачі з лівого флангу.
12'
Простріл від Скова з правого флангу штрафного на кутовий перевів Бадьяшиль.
10'
Кутовий
Шмейхель забрав до рук подачу від кутового з правого флангу від Грізманна.
8'
Небезпечний момент
Мбаппе зачепився за відскок подачі кутового з лівого флангу на дальній кут воротарського, але не зміг пробити Шмейхеля в ближній від себе кут!
7'
Перехопив на кутовий простріл від Менді з лівого флангу захисник.
5'
Пасували на Менді до лівого флангу штрафного, але Расмус його випередив.
4'
Французи потрохи витиснули суперників із власної половини.
2'
Кутовий
Подача кутового з правого флангу від Еріксена пролетіла повз Ділейні в центрі штрафного.
1'
Сков розпочав гру з засильної подачі з правого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Франція вилетить до нижчого дивізіону, якщо втратить очки, а Австрія виграє в Хорватії.
Інфо
Данія вийде в плей-оф із першого місця, якщо переможе, а Хорватія втратить очки.
Інфо
Франція одного разу перемогла, двічі зіграла внічию та двічі програла — п'ять очок та третє місце.
Інфо
Данія за п'ять матчів тричі перемогла та двічі програла — дев'ять очок та друге місце відповідно.
Запасні: Ляфон, Манданда, Варан, Дембеле, Нкунку, Гендузі, Клосс, Верету, Фофана, Коло Муані, Трюффер.
Франція: Ареола — Упамекано, Саліба, Бадьяшиль — Павар, Чуамені, Камавінга, Менді — Грізманн — Жиру, Мбаппе.
Запасні: О. Крістенсен, Роннов, Нельссон, К’єр, Єнсен, Брайтвейт, Біллінг, Стрюгер, Васс, Ліндстрьом, Гейлунн, Ба.
Данія: Шмейхель — Р. Кристенсен, Андерсен, А. Крістенсен, Мехле — Ділейні, Еріксен, Гойб’єрг — Сков-Ольсен, Дольберг, Дамсгор.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Іштван Ковач (Карей, Румунія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1. На полі стадіону Паркен (Копенгаген, Данія) зіграють Данія та Франція.
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Анонс матчу Данія - Франція 25.09.2022, Лига Наций

Поединок між командою Данія та командою Франція проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Паркен.

Дата проведення матчу: 25.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Данія та командою Франція:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Данія, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Данія у попередньому футбольному матчі 03.06.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Каспер Хьюлманд и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Данія - Франція можна подивитися 25.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Данія - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Данія
Країна: Дания
Тренер: Каспер Хьюмланд

Прошедший матч команди Данія був зіграний проти Хорватія - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий поединок команди Франція був зіграний проти Австрія - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Франція.

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