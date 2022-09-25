Данія - Франція онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Данія - Франція 25.09.2022, Лига Наций

Поединок між командою Данія та командою Франція проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Паркен.

Дата проведення матчу: 25.09.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Данія та командою Франція:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Данія, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Данія у попередньому футбольному матчі 03.06.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Каспер Хьюлманд и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Данія

Країна: Дания

Тренер: Каспер Хьюмланд



Прошедший матч команди Данія був зіграний проти Хорватія - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Предыдущий поединок команди Франція був зіграний проти Австрія - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Франція.

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