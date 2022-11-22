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Польща - Саудівська Аравія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 26 листопада 2022, 15:00 - Education City Stadium
Головний суддя: Перейра Сампайо, Вилтон
Рейтинг матчу:
Польща
До початку
00 : 00 : 00
Саудівська Аравія
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Польща
39%
Нічия
27%
Саудівська Аравія
33%
Цікаві факти
  • Poland wins 1st half in 10% of their matches, Saudi Arabia in 18% of their matches.
  • Poland wins 10% of halftimes, Saudi Arabia wins 18%.
  • When Poland leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Saudi Arabia leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Poland is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Saudi Arabia is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Poland's performance of the last 5 matches is better than Saudi Arabia's.
  • Poland scores 1 goals when playing at home and Saudi Arabia scores 0.57 goals when playing away (on average).
  • Saudi Arabia's performance of the last 5 matches is better than Poland's.
  • Poland have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Останні матчі - Польща
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 18:00 Мексика 0 - 0 Завершено Польща Н
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 19:00 Польща 1 - 0 Завершено Chile В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Уельс 0 - 1 Завершено Польща В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Польща 0 - 1 Завершено Бельгія П
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Останні матчі - Саудівська Аравія
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 12:00 Аргентина 1 - 2 Завершено Саудівська Аравія В
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 0 - 1 Завершено Хорватія П
Міжнародні товариські матчі 2022
06.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 1 - 0 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2022
26.10.2022 - 17:30 Саудівська Аравія 1 - 1 Завершено Албанія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:00 Саудівська Аравія 0 - 0 Завершено США Н
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Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Польща
39%
Нічия
27%
Саудівська Аравія
33%
Трансляція
Саудівська Аравія: Аль-Оваїс – Абдулхамід, Аль-Амрі, Аль-Болеахі, Аль-Брейк – Аль-Малкі – Аль Наджеї, Канно – Аль-Бурайкан, Аль-Шехрі, Аль-Давсарі.
Польща: Щенсний – Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський – Крихов’як, Бєлік – Зелінський, Франковський – Левандовський, Мілік.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу другого туру Мундіалю у Катарі, в якому Польща зіграє проти Саудівської Аравії.
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Анонс матчу Польща - Саудівська Аравія 26.11.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Польща та командою Саудівська Аравія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч состоится на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 26.11.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Польща - Саудівська Аравія можна подивитися 26.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Польща - Саудівська Аравія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич

Прошедший поединок команди Польща був зіграний проти Мексика - 22.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Саудівська Аравія
Країна: Саудовская Аравия
Тренер: Эрве Ренар

Прошедший поединок команди Саудівська Аравія був зіграний проти Аргентина - 22.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Саудівська Аравія.

Слідкуйте за результатами матчу Польща - Саудівська Аравія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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