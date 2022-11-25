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Нідерланди - Катар онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 29 листопада 2022, 17:00 - Al Bayt Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Бакари Папа Гассама
Рейтинг матчу:
Нідерланди
1 - 0
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45'
Катар
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Хід матчу
26' Gakpo, Cody
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
40%
Нічия
31%
Катар
28%
Цікаві факти
  • Netherlands have a winning streak of 4 matches.
  • Netherlands haven't lost in their last 17 games.
  • Netherlands have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Netherlands have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Netherlands wins 1st half in 50% of their matches, Qatar in 35% of their matches.
  • Netherlands wins 50% of halftimes, Qatar wins 35%.
  • When Netherlands leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Qatar leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Netherlands is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Qatar is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Netherlands's performance of the last 5 matches is better than Qatar's.
  • Netherlands scores 2 goals when playing at home and Qatar scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in World Cup.
Останні матчі - Нідерланди
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 18:00 Нідерланди 1 - 1 Завершено Еквадор Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 18:00 Сенегал 0 - 2 Завершено Нідерланди В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 0 Завершено Бельгія В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Нідерланди 3 - 2 Завершено Уельс В
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Останні матчі - Катар
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 15:00 Катар 1 - 3 Завершено Сенегал П
Чемпіонат світу 2022
20.11.2022 - 18:00 Катар 0 - 2 Завершено Еквадор П
Міжнародні товариські матчі 2022
09.11.2022 - 19:30 Албанія 0 - 1 Завершено Катар В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 20:00 Chile 2 - 2 Завершено Катар Н
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 20:00 Канада 2 - 0 Завершено Катар П
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Gakpo, Cody
26'
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
40%
Нічия
31%
Катар
28%
Склади команд
44
Андріс Нопперт
6
Натан Аке
4
Вірджил ван Дейк
2
Timber, Jurrien
17
Blind, Daley
21
De Jong, Frenkie
15
De Roon, Marten
22
Dumfries, Denzel
14
Klaassen, Davy
14
Мемфіс Депай
11
Gakpo, Cody
22
Barsham, Meshaal Aissa
17
Mohamad, Ismail
2
Carvalho Deus Correia, Pedro Miguel
16
Khoukhi, Boualem
3
Hassan, Abdelkarim
24
Ahmed, Homam
10
Al Heidos, Hasan
23
Madibo, Assim
11
Hatem, Abdelaziz
19
Abdulla, Almoez Ali Zainalabedeen
15
Afif, Akram
Стартовий склад
  • 14
    Мемфіс Депай
    Форвард
  • 11
    Gakpo, Cody
    Форвард
    26
  • 14
    Klaassen, Davy
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 44
    Андріс Нопперт
    Воротар
  • 19
    Abdulla, Almoez Ali Zainalabedeen
    Форвард
  • 15
    Afif, Akram
    Півзахисник
  • 10
    Al Heidos, Hasan
    Форвард
  • 23
    Madibo, Assim
    Півзахисник
  • 11
    Hatem, Abdelaziz
    Півзахисник
  • 17
    Mohamad, Ismail
    Форвард
  • 2
    Carvalho Deus Correia, Pedro Miguel
    Захисник
  • 16
    Khoukhi, Boualem
    Півзахисник
  • 3
    Hassan, Abdelkarim
    Захисник
  • 24
    Ahmed, Homam
    Захисник
  • 22
    Barsham, Meshaal Aissa
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Van Gaal, Louis
  • Sanchez, Felix
Статистика матчу
64%
Володіння м'ячем
36%
2
Удари в отвір
2
4
Удари повз
1
4
Блоковано ударів
4
Штрафні
11
3
Офсайди
2
Сейви
1
8
Фоли
4
2
Кутові
2
LIVE
Трансляція матчу Нідерланди - Катар
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
41'
Офсайд
Коді Гакпо зіграв не уважно і опинився поза грою. До того ж, Коді пробив вище воріт.
38'
Почали більше володіти м'ячем господарі, але розтягнути захист суперника за рахунок флангової гри у них не виходить.
36'
Після швидкої атаки з правого флангу прострілював Хассан, але Ван Дейк вибив м'яч зі штрафної.
33'
Європейці і після забитого м'яча повністю володіють ініціативою.
30'
Чи зможуть представники Азії зіграти більш активно в атаці? Поки що на це не схоже.
Інфо
Гакпо забиває у третьому матчі поспіль.
27'
Гоооол!!!
Нідерланди відкривають рахунок. Гакпо з-меж штрафної пробив у кут. Провалився захист Катару. Дуже багато вільного простору отримав Коді.
25'
Кутовий
Після подачі з кутового пробивав Хассан, але набагато вище воріт. Господарі турніру сьогодні більше грають вертикально.
23'
Варто відзначити пресинг збірної Нідерландів, який не дозволяє гравцям збірної Катару виходити в атаку.
21'
Де Рон кульгає після зіткнення у центрі поля. Сподіваємося, що все обійдеться без замін.
19'
Кутовий
Після подачі Депая пробивав Классен, але повз ворота.
18'
Повільний темп у нашому матчі. Очікуємо на більш агресивну від Нідерландів.
15'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Депай у стрибку пробивав з кута штрафної, але м'яч пролетів вище воріт.
13'
Классен закидав м'яч у штрафну, але захисник перхопив цю передачу. Шукають підопічні Ван Гала ключі до захисту суперника.
11'
В захисті господарі турніру грають бездоганно, але і Нідерланди поки що не нагнітають.
8'
На початку зустрічі при першій нагоді футболісти збірної Катару намагаються вибігати в атаці, але поки що мало що виходить.
6'
Ісмаїл Мохаммад отримав ушкодження, але вже повернувся на поле.
4'
Відповідь від Нідерландів. Блінд з-меж штрафної пробивав по центру, але голкіпер на місці.
4'
Хасан Аль-Хайдос пробивав з-за меж штрафної, але точно у руки голкіперу. Перша атака від Катару.
3'
Нидерланди прогнозовано грають першим номером, але поки що не поспішають. Підопічні Луї ван Гала намагаються розхитати захист суперника.
Свисток
Гра розпочалася!
Команди вже вийшли на поле. Звучать гімни країн.
Інфо
Нідерланди (запасні): Бейлов, Пасвер, Бергвейн, Бергейс, Вегхорст, Де Врей, Люк де Йонг, Де Лігт, Копмайнерс, Ланг, Маласія, Сімонс, Тейлор, Фрімпонг, Янссен
Інфо
Нідерланди (стартовий склад): Нопперт - Аке, Ван Дейк, Тімбер, Блінд, де Йонг, де Рон, Дамфріс, Классен, Гакпо, Депай
Інфо
Катар (запасні): Хассан, Аль-Шіб, Абдулсаллам, Алааелдін, Аль-Раві, Аль-Хаджрі, Аль-Хадрамі, Ассадалла, Бідіаф, Ваад, Мазід, Мешаал, Мунтарі, Тарек, Ходер
Інфо
Катар (стартовий склад): Баршам - Мохаммад, Педру Мігел, Хухі, Хассан, Ахмед, Хатем, Мадібо, Аль-Хайдос, Афіф, Альмоез-Алі
Інфо
Нідерланди фактично виконали завдання виходу в плей-офф – для цього їм потрібно набрати всього пункт у матчі проти Катару. Господарі турніру можуть боротися лише за свій престиж.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу третього туру ЧС між Катаром та Нідерландами. Гра розпочнеться о 17:00.
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Останні матчі
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Анонс матчу Нідерланди - Катар 29.11.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Нідерланди та командою Катар проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 29.11.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Van Gaal, Louis и Sanchez, Felix розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Катар можна подивитися 29.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Катар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Предыдущий матч команди Нідерланди був зіграний проти Еквадор - 25.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Катар
Країна: Катар
Тренер: Феликс Санчес Бас

Прошедший матч команди Катар був зіграний проти Сенегал - 25.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Сенегал.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Катар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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