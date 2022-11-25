Нідерланди - Катар онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Нідерланди та командою Катар проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Bayt Stadium.
Дата проведення матчу: 29.11.2022
Час початку матчу: 17:00
Для здобуття перемоги тренери команд Van Gaal, Louis и Sanchez, Felix розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Предыдущий матч команди Нідерланди був зіграний проти Еквадор - 25.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився нічиєю.
Назва: Катар
Країна: Катар
Тренер: Феликс Санчес Бас
Прошедший матч команди Катар був зіграний проти Сенегал - 25.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Сенегал.
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