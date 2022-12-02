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Південна Корея - Португалія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 02 грудня 2022, 17:00 - Education City Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Tello, Facundo
Рейтинг матчу:
Південна Корея
1 - 1
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перерыв
Португалія
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Хід матчу
5' Рiкарду Орта 27' Кім 36' Kang-in, Lee
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Південна Корея
31%
Нічия
20%
Португалія
49%
Цікаві факти
  • Republic of Korea haven't lost in their last 4 games.
  • Republic of Korea have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Republic of Korea wins 1st half in 55% of their matches, Portugal in 54% of their matches.
  • Republic of Korea wins 55% of halftimes, Portugal wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Republic of Korea.
  • On their last meeting Republic of Korea won by 1 goals.
  • When Republic of Korea leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Portugal leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Republic of Korea is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Portugal is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In World Cup, Republic of Korea has better performance than Portugal.
  • Portugal's performance of the last 5 matches is better than Republic of Korea's.
  • Republic of Korea scores 2.18 goals when playing at home and Portugal scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • In World Cup, Portugal has better performance than Republic of Korea.
  • Portugal have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Південна Корея
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Португалія
Чемпіонат Австралії 2020
25.05.2019 - 16:30 Португалія 1 - 0 Завершено Південна Корея
Останні матчі - Південна Корея
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 15:00 Південна Корея 2 - 3 Завершено Гана П
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 15:00 Уругвай 0 - 0 Завершено Південна Корея Н
Міжнародні товариські матчі 2022
11.11.2022 - 13:00 Південна Корея 1 - 0 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 14:00 Південна Корея 1 - 0 Завершено Камерун В
Міжнародні товариські матчі 2022
23.09.2022 - 14:00 Південна Корея 2 - 2 Завершено Коста-Рика Н
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Останні матчі - Португалія
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 21:00 Португалія 2 - 0 Завершено Уругвай В
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 18:00 Португалія 3 - 2 Завершено Гана В
Міжнародні товариські матчі 2022
17.11.2022 - 20:45 Португалія 4 - 0 Завершено Нігерія В
Лига Наций 2022-2024
27.09.2022 - 21:45 Португалія 0 - 1 Завершено Іспанія П
Лига Наций 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Чехія 0 - 4 Завершено Португалія В
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Новини команд
Головні події
Kang-in, Lee
36'
ГООЛ! Кім
27'
5'
Рiкарду Орта ГООЛ!
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Південна Корея
31%
Нічия
20%
Португалія
49%
Склади команд
1
Seung Gyu, Kim
23
Кім Джін Су
19
Кім
20
Kwon, Kyung-won
95
Moon-hwan, Kim
5
Woo-young, Jung
19
Kang-in, Lee
33
Hwang, In-beom
7
Heung-min, Son
10
Gue-sung, Cho
10
Lee, Jae-sung
99
Costa, Diogo
20
Dalot, Diogo
3
Пепе
66
Silva, Antonio
20
Cancelo, Joao
18
Рубен Невеш
27
Nunes, Matheus
20
Жоау Маріу
17
Vitinha
7
Крiштiану Роналду
21
Рiкарду Орта
Стартовий склад
  • 7
    Heung-min, Son
  • 10
    Gue-sung, Cho
    Форвард
  • 10
    Lee, Jae-sung
    Півзахисник
  • 19
    Kang-in, Lee
    Півзахисник
    36
  • 33
    Hwang, In-beom
    Півзахисник
  • 5
    Woo-young, Jung
    Півзахисник
  • 23
    Кім Джін Су
    Захисник
  • 19
    Кім
    Воротар
    27
  • 20
    Kwon, Kyung-won
    Захисник
  • 95
    Moon-hwan, Kim
  • 1
    Seung Gyu, Kim
    Воротар
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 21
    Рiкарду Орта
    Форвард
    5
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 66
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 20
    Cancelo, Joao
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Costa, Sergio
  • Фернанду Сантуш
Статистика матчу
6
Штрафні
6
5
Фоли
4
47%
Володіння м'ячем
53%
3
Удари в отвір
5
1
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
1
2
Кутові
1
1
Офсайди
2
4
Сейви
2
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Південна Корея - Португалія
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В ефірі
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Трансляція
2'
Штрафной удар - (Португалія)
1'
Штрафной удар - (Південна Корея)
45+2'
Удар Орти був заблокований і м'яч вийшов на кутовий. Після подачі за стандарту португальці кілька разів спробували загострити повторними закиданнями, але не вийшло.
45'
Інфо
Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
44'
Орта пробив з розвороту, проте вийшло просто в руки голкіперу.
43'
Інфо
5:7 статистика за ударами.
42'
Небезпечний момент
Кім потягнув удар Вітіньї з лінії штрафного, а Роналду головою з добивання не влучив у площину!
41'
Матеус здалеку пробив значно вище воріт.
40'
Сон з двійничка пробив з-за меж штрафного - м'яч полетів до рук голкіпера.
38'
Роналду на чужій половині зіграв у дві стіночки, але віддав занадто сильно на Орту - той не зміг увірватися у штрафну.
36'
Жовта картка
Кан Ін Лі побачив перед собою жовте світло за грубий фол на Вітіньї.
36'
Кошта забрав високий навіс з лівого флангу. До речі, не з першої спроби.
35'
Далот здалеку пробив у лівий кут, але Син Гю Кім витягнув м'яч звідти!
30'
Офсайд
Роналду не реалізував убивчий вихід сам на сам з голкіпером - Кім потянув, проте у Кріштіану все одно зафіксували офсайд.
27'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Кутовий приносить результат Південній Кореї! Цікаво, що від спини Роналду м'яч відлітає до Кіма Йон Гвона, і центрбек перевів круглого у ворота!
27'
Корейці виконали стандарт, але Пепе вибив м'яч на кутовий.
23'
М'яч з лівого флангу ледь не дійшов до Роналду - один із Кімів випередив.
20'
Чон подав з лівого флангу проте м'яч не знайшов жодного гравця у корейській футболці.
17'
Корейці забивають після подачі зі стандарту, проте Джин Су Кім заліз в офсайд.
15'
Далот пробив з дуже гострого кута з лівого флангу, але голкіпер париував цей удар. М'яч полетів прямо в Кіма.
13'
Маріу відібрав м'яч на фланзі і прострілив у штрафний, але його пас був перехоплений.
10'
Корейці майже вдічі більше володіють м'ячем під час перших 10 хвилин. Поки це до небезпеки не приводило.
9'
Сон у чужому штрафному намагався заробити кутовий, але втратив м'яч.
Інфо
Другий гол для Орти за Португалію, але перший на Мундіалях. Взагалі цей матч став для ньго дебютним на поточному ЧС.
5'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Португалія забиває швидкий м'яч! Номінальні гості провели швидку контратаку правим флангом: Далот зробив ривок, накрутив опонента і прострілив у ногу Орті - той переправив пас у ворота.
4'
Канселу з правого флангу навісив у руки голкіперу.
3'
Інфо
Спіймали об'єктиви телекамер асистента головного тренера корейців Серхіо Кошту. Саме він замінить сьогодні наставники Паулу Бенту, котрий отримав червону у попередньому матчі.
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Південна Корея - Португалія 02.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Південна Корея та командою Португалія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 02.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Південна Корея та командою Португалія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Південна Корея залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Південна Корея у попередньому футбольному матчі 25.05.2019 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Costa, Sergio и Фернанду Сантуш розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Південна Корея - Португалія можна подивитися 02.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Південна Корея - Португалія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Південна Корея
Країна: Южная Корея
Тренер: Пауло Бенту

Прошедший поединок команди Південна Корея був зіграний проти Гана - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Гана.

Команда гостей

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий поединок команди Португалія був зіграний проти Уругвай - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Південна Корея - Португалія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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