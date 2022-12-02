Південна Корея - Португалія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Південна Корея та командою Португалія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Education City Stadium.
Дата проведення матчу: 02.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами Південна Корея та командою Португалія:
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Південна Корея залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Південна Корея у попередньому футбольному матчі 25.05.2019 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Costa, Sergio и Фернанду Сантуш розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Південна Корея
Країна: Южная Корея
Тренер: Пауло Бенту
Прошедший поединок команди Південна Корея був зіграний проти Гана - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Гана.
Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Предыдущий поединок команди Португалія був зіграний проти Уругвай - 28.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Португалія.
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