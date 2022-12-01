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Хорватія - Бельгія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 01 грудня 2022, 17:00 - Стадион Ахмед бин Али . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Хорватія
0 - 0
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перерыв
Бельгія
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Хід матчу
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
34%
Нічия
32%
Бельгія
34%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Croatia have won 2 times, there have been 1 draws while Belgium have won 3 times. The goal difference is 8-6 in favour of Croatia.
  • Croatia haven't lost in their last 8 games.
  • Croatia wins 1st half in 27% of their matches, Belgium in 36% of their matches.
  • Croatia wins 27% of halftimes, Belgium wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Belgium.
  • On their last meeting Belgium won by 1 goals.
  • When Croatia leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Belgium leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Croatia is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Belgium is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Croatia's performance of the last 5 matches is better than Belgium's.
  • Belgium have lost just 1 of their last 5 games against Croatia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Croatia won 1, Belgium won 3, 1 draws.
  • Croatia scores 0.8 goals in a match against Belgium and Belgium scores 1.2 goals against Croatia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Croatia and Belgium is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Croatia and Belgium is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Croatia scores 1.67 goals when playing at home and Belgium scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хорватія
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Бельгія
Міжнародні товариські матчі 2021
06.06.2021 - 21:45 Бельгія 1 - 0 Завершено Хорватія
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
11.10.2013 - 19:00 Хорватія 1 - 2 Завершено Бельгія
Чемпионат мира FIFA 2012/2013
11.09.2012 - 21:45 Бельгія 1 - 1 Завершено Хорватія
Останні матчі - Хорватія
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 18:00 Хорватія 4 - 1 Завершено Канада В
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершено Хорватія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 0 - 1 Завершено Хорватія В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Австрія 1 - 3 Завершено Хорватія В
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Хорватія 2 - 1 Завершено Данія В
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Останні матчі - Бельгія
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 15:00 Бельгія 0 - 2 Завершено Марокко П
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 21:00 Бельгія 1 - 0 Завершено Канада В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 0 Завершено Бельгія П
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Бельгія 2 - 1 Завершено Уельс В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Польща 0 - 1 Завершено Бельгія В
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Новини команд
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
34%
Нічия
32%
Бельгія
34%
Склади команд
40
Домінік Ліваковіч
24
Sosa, Borna
32
Gvardiol, Josko
6
Деян Ловрен
88
Juranovic, Josip
77
Brozovic, Marcelo
8
Матео Ковачіч
10
Лука Модрiч
14
Іван Перішич
14
Livaja, Marko
27
Андрей Крамарич
1
Тібо Куртуа
32
Леандер Дендонкер
23
Тобі Алдервейрелд
14
Ян Вертонґен
24
Томас Меньє
20
Аксель Вітсель
17
De Bruyne, Kevin
27
Тімоті Кастань
17
Trossard, Leandro
14
Дріс Мертенс
21
Яннік Феррейра Карраско
Стартовий склад
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 14
    Livaja, Marko
    Форвард
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 24
    Sosa, Borna
    Захисник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Деян Ловрен
    Захисник
  • 88
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
  • 17
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 14
    Дріс Мертенс
    Форвард
  • 21
    Яннік Феррейра Карраско
    Півзахисник
  • 24
    Томас Меньє
    Захисник
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Півзахисник
  • 23
    Тобі Алдервейрелд
    Воротар
  • 14
    Ян Вертонґен
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Златко Далич
  • Роберто Мартинес
Статистика матчу
50%
Володіння м'ячем
50%
2
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
3
3
Штрафні
6
1
Кутові
1
3
Офсайди
3
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу Хорватія - Бельгія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Контроль м'яча від Хорватії на чужій половині завершує тайм.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
45'
Здалеку на лівому фланзі Соса пробив значно вище воріт.
42'
Інфо
Канадці забили. 2:1.
41'
Карраско з правого флангу штрафного робив простріл воротарським, і на ближній Мертенс не влучив ногою по м'ячу.
38'
Брозовича відправив на газон у центральному колі Вітсель.
35'
Нікуди не квапиться Бельгія в центрі поля зі своїм розіграшем. А даремно.
33'
Вище воріт пробив Ліввая з дальньої стійки на завершення подачі з лівого флангу.
31'
Мертенс із глибини лівого флангу атаки виконав подачу на Гвардіола до меж чужого воротарського.
28'
Офсайд
Запустили передачу на хід Модричу в офсайд.
26'
На Перішича грали до лівого флангу атаки, але Меньє виштовхнув м'яч на кутовий.
24'
Інфо
Там Марокко вже 2:0 тим часом.
22'
Не вдається Бельгії оминути пресинг суперників навіть на власнй половині.
20'
Чергова хорватська атака в'яжеться в центрі поля.
18'
Офсайд
ПЕНАЛЬТІ СКАСОВАНО! Був офсайд у Ловрена під час подачі Модрича зі штрафного з лівого флангу.
17'
Інфо
VAR!
15'
Небезпечний момент
Пенальті! Карраско почав набивати м'яч у центрі власного штрафного, і його миттєво атакував Крамарич, по ногам якого пройшовся потім Яннік.
13'
Небезпечний момент
Де Брюйне блискавично пробіг від центру поля до чужого штрафного, де зіграв ліворуч на Мертенса, а той пробив над воротами.
11'
Небезпечний момент
Карраско встиг на дальній стійці зупинити простріл із правого флангу штрафного від Мертенса, але пробив у захисника біля ближнього кута.
9'
Мертенс побіг під закидання від центру поля від де Брюйне, але Ловрен м'яч перехопив.
7'
Хорвати будують гру біля центральної лінії.
5'
Інфо
Гол від Марокко в паралельній грі.
4'
Дивовижна рулетка від Карраско на лівому фланзі атаки.
2'
Крамарич зіграв із правого флангу до центру штрафного, але перехопив м'яч Вітсель.
1'
Небезпечний момент
Завантажили м'яч до лівого флангу штрафного від центру поля хорвати, але Перішич пробив повз дальню стійку!
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Міньйоле, Кастеелс, Теате, Фас, Тілеманс, Лукаку, Е. Азар, Т. Азар, Ванакен, Де Кетеларе, Батшуаї, Опенда, Доку, Дебаст.
Бельгія: Куртуа — Дендонкер, Альдервейрельд, Вертонген — Меньє, Вітсель, де Брюйне, Кастань — Троссар, Мертенс, Карраско.
Запасні: Грбич, Івушич, Станишич, Барішич, Ерлич, Маєр, Влашич, Пашалич, Петкович, Будимір, Оршич, Віда, Шутало, Сучич, Якич
Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Крамарич, Лівая, Перішич.
Інфо
Бельгія має грати виключно на перемогу, якщо хоче й надалі брати участь у турнірі в Катарі.
Інфо
Переможець пари вийде до плей-оф із відповідного до результату паралельної гри між Марокко та Канадою місця.
Інфо
Бельгія має три очки за перемогу над Канадою (1:0) та поразку від Марокко (0:2).
Інфо
Хорватія має чотири очки за перемогу над Канадою (4:1) та нічию проти Марокко (0:0).
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи F. На полі стадіону Ахмед бін Алі (Ер-Раян, Катар) зіграють Хорватія та Бельгія.
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Останні матчі
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Анонс матчу Хорватія - Бельгія 01.12.2022, Чемпіонат світу

Поединок між командою Хорватія та командою Бельгія проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведення матчу: 01.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Хорватія та командою Бельгія:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Бельгія, тоді як команда Хорватія залишилася з поразкою . Зіткнення Бельгія та Хорватія у попередньому футбольному матчі 06.06.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Роберто Мартинес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хорватія - Бельгія можна подивитися 01.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Хорватія - Бельгія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Прошедший матч команди Хорватія був зіграний проти Канада - 27.11.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий матч команди Бельгія був зіграний проти Марокко - 27.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Марокко.

Слідкуйте за результатами матчу Хорватія - Бельгія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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