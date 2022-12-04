Франція - Польща онлайн трансляція матчу

Матч між командою Франція та командою Польща проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al-Thumama Stadium.
Дата проведення матчу: 04.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Микневичз, Чзеслав розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Прошедший матч команди Франція був зіграний проти Туніс - 30.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Туніс.
Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич
Предыдущий матч команди Польща був зіграний проти Аргентина - 30.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.
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