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Франція - Польща онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 04 грудня 2022, 17:00 - Al-Thumama Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хесус Валенсуэла
Рейтинг матчу:
Франція
1 - 0
Оновити
перерыв
Польща
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Хід матчу
31' Tchouameni, Aurelien 44' Олів'є Жиру
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Франція
48%
Нічия
23%
Польща
29%
Прогноз на матч
Останні матчі - Франція
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 17:00 Туніс 1 - 0 Завершено Франція П
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 18:00 Франція 2 - 1 Завершено Данія В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 21:00 Франція 4 - 1 Завершено Австралія В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Данія 2 - 0 Завершено Франція П
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Австрія В
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Останні матчі - Польща
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 21:00 Польща 0 - 2 Завершено Аргентина П
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 15:00 Польща 2 - 0 Завершено Саудівська Аравія В
Чемпіонат світу 2022
22.11.2022 - 18:00 Мексика 0 - 0 Завершено Польща Н
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 19:00 Польща 1 - 0 Завершено Chile В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Уельс 0 - 1 Завершено Польща В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Олів'є Жиру
44'
Tchouameni, Aurelien
31'
Хто переможе?
79 Користувачів зробило свій вибір
Франція
48%
Нічия
23%
Польща
29%
Склади команд
1
Уго Льорис
22
Hernandez, Theo
18
Upamecano, Dayot
19
Рафаель Варан
23
Kounde, Jules
25
Адріен Рабіо
18
Tchouameni, Aurelien
10
Кіліан Мбаппе
8
Антуан Грiзманн
11
Усман Дембеле
9
Олів'є Жиру
1
Войцех Щенсни
2
Cash, Matty
15
Glik, Kamil
14
Kiwior, Jakub
24
Бартош Берешиньскі
10
Гжегож Криховяк
16
Kaminski, Jakub
20
Пьотр Зеліньский
19
Szymanski, Sebastian
29
Frankowski, Przemyslaw
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
    31
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 18
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 16
    Kaminski, Jakub
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 19
    Szymanski, Sebastian
    Півзахисник
  • 29
    Frankowski, Przemyslaw
    Півзахисник
  • 10
    Гжегож Криховяк
    Півзахисник
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 15
    Glik, Kamil
  • 14
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 24
    Бартош Берешиньскі
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дидье Дешам
  • Микневичз, Чзеслав
Статистика матчу
4
Штрафні
6
5
Фоли
4
56%
Володіння м'ячем
44%
2
Удари повз
2
5
Кутові
1
6
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
5
1
Сейви
5
1
ЖК
1
Офсайди
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Трансляція матчу Франція - Польща
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Хороший футбол продемонстрували поляки у першому таймі, але гол Жиру у роздягальню сплутав всі карти підопічні Міхневича. Проте, можемо сподіватися на те, що футболісти збірної Польщі матммуть моменти після перерви.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:0.
44'
Гоооол!!!
Французи відкривають рахунок. Мбаппе блискучою передачею виводить один на один Жиру, який пробив повз голкіпера. Олів'є забиває 52 гол і стає рекордсменом збірної Франції.
43'
На подачу Рабйо з флангу ніхто з його партнерів не відгукнувся.
40'
Поляки відчули, що проти цієї Франції вони можуть грати на рівних.
38'
Небезпечний момент
Оце так момент. Зелінський пробивал метрів з десяти, але Льоріс зіграв блискуче.
Інфо
У французів шість ударів по воротам, а у поляків - чотири.
35'
А ось і відповідь від Франції. Удар Мбаппе у кут воріт парирував Щенсний.
35'
Кеш з гострого кута пробивав в один дотик, але повз ворота. Поляки зараз грають першим номером.
32'
Жовта картка
Перше попередження у матчі отримує Чуамені.
29'
Небезпечний момент
Оце так момент. Дембеле прострілював з флангу, а Жиру з декілької метрів не влучив у порожні ворота. У цьому епізоді варто відзначити помилку Франковського.
28'
Як не дивно саме поляки зараз більше контролюють м'яч, а французи поки що сподіваються на швидкий вихід із захисту.
26'
Варто віддати належне підопічним Міхневича, які при першій нагоді намагаються вибігати в атаку.
24'
Поляки поступово адаптувалися і намагаються нав'язати свою гру.
21'
Левандовський наважився на удар з лівої з-за меж штрафної, але у площину воріт не влучив. Огризнулися поляки.
21'
Дуже багато помилок у поляків в перехідній фазі. Проте, французи поки що за це не карають.
18'
Варто відзначити злагоджений пресинг від футболістів збірної Франції, який дозволяє відразу повертати м'яч під контроль.
16'
Грубо проти Крихов'яка зіграв Рабйо, але без попередженнявід арбітра.
13'
Чуамені здалеку пробивав у кут, але Щенсний на місці. Стає все складніше захищатися полякам з кожною хвилиною.
12'
Мбаппе прострілював з флангу, але удар Дембеле заблокував Шиманський. Французи починають тиснути.
10'
Поки що роботи у голкіперів немає. Ніхто із суперників ризикувати не хоче.
6'
Поляки намагаються агресивно зустрічати своїх суперників. На початку зустрічі підопічні Міхневича моментами застосовують високий пресинг.
4'
Французи з перших хвилин прогнозовано взяли м'яч під власний контроль. Після подачі Грізманна пробивав Варан, але повз ворот.
2'
Грізманн подавав зі штрафного, але ніхто до м'яча дотягнутися не зміг.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
Польща (запасні): Скорупський, Грабара, Беднарек, Бєлік, В'єтеска, Гумний, Гросіцький, Єгджейчик, Журковський, Залевський, Мілік, Пйонтек, Свідерський, Скурас, Шиманський
Інфо
Польща (стартовий склад): Щенсний - Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський, Крихов'як, Камінський, Зелінський, Шиманський, Франковський, Левандовський
Інфо
Франція (запасні): Ареола, Манданда, Верету, Гендузі, Дісасі, Камавінга, Коман, Коло Муані, Конате, Павар, Саліба, Тюран, Фофана
Інфо
Франція (стартовий склад): Льоріс - Ернендес, Упамекано, Варан, Кунде, Рабйо, Чуамені, Дембеле, Мбаппе, Грізманн, Жиру
У першому турі Левандовський не реалізував пенальті у матчі з Мексикою (0:0), але потім виправився і оформив гол плюс пас у матчі із Саудівською Аравією (2:0).Польща у груповому турнірі своєю грою не вразила.
Інфо
Франція впевнено перемогла Австралію (4:1) у першому турі, а потім завдяки дублю Мбаппе розібралася з Данією (2:1). Проте, у заключному турі французи експериментальним складом поступилися Тунісу (0:1).
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 1/8 фіналу ЧС між Польщею та Францією. Гра розпочнеться о 17:00.
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Коментарі(2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
04.12.2022 о 17:23
Naprzód Kadra! Do zwycięstwa!
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Brian Cohen (Дніпро)
04.12.2022 о 17:02
Вперед, Польща!!!
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 2 Portsmouth Portsmouth 0 Завершено 21:00 - Вчора Аргентина Аргентина 2 Австралія Австралія 1 Завершено 19:00 - Вчора Каса Піа Каса Піа 0 Брага Брага 1 Завершено 17:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 3 США США 1 Завершено 17:00 - Вчора Аккрінгтон Стенлі Аккрінгтон Стенлі 1 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 1

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Анонс матчу Франція - Польща 04.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Франція та командою Польща проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Al-Thumama Stadium.

Дата проведення матчу: 04.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Микневичз, Чзеслав розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Польща можна подивитися 04.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Франція - Польща, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команди Франція був зіграний проти Туніс - 30.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Туніс.

Команда гостей

Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич

Предыдущий матч команди Польща був зіграний проти Аргентина - 30.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Польща онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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