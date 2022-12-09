Хорватія - Бразилія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Хорватія та командою Бразилія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Education City Stadium.
Дата проведення матчу: 09.12.2022
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между командами Хорватія та командою Бразилія:
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Бразилія, тоді як команда Хорватія залишилася з поразкою . Зіткнення Бразилія та Хорватія у попередньому футбольному матчі 03.06.2018 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Тите розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Предыдущий поединок команди Хорватія був зіграний проти Японія - 05.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.
Назва: Бразилія
Країна: Бразилия
Тренер: Тите
Предыдущий поединок команди Бразилія був зіграний проти Південна Корея - 05.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.
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