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Хорватія - Бразилія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 09 грудня 2022, 17:00 - Education City Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Хорватія
0 - 0
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71'
Бразилія
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Хід матчу
25' Danilo 31' Brozovic, Marcelo
56' Raphinha Вийшов: Santos, Antony 64' Junior, Vinicius Вийшов: Rodrygo
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
34%
Нічия
22%
Бразилія
45%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Хорватія
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Бразилія
Контрольные матчи сборной 2017/2018
03.06.2018 - 17:00 Бразилія 2 - 0 Завершено Хорватія
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
12.06.2014 - 23:00 Бразилія 3 - 1 Завершено Хорватія
Останні матчі - Хорватія
Чемпіонат світу 2022
05.12.2022 - 17:00 Японія 1 - 2 Завершено Хорватія В
Чемпіонат світу 2022
01.12.2022 - 17:00 Хорватія 0 - 0 Завершено Бельгія Н
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 18:00 Хорватія 4 - 1 Завершено Канада В
Чемпіонат світу 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершено Хорватія Н
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 14:00 Саудівська Аравія 0 - 1 Завершено Хорватія В
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Останні матчі - Бразилія
Чемпіонат світу 2022
05.12.2022 - 21:00 Бразилія 4 - 1 Завершено Південна Корея В
Чемпіонат світу 2022
02.12.2022 - 21:00 Камерун 1 - 0 Завершено Бразилія П
Чемпіонат світу 2022
28.11.2022 - 18:00 Бразилія 1 - 0 Завершено Швейцарія В
Чемпіонат світу 2022
24.11.2022 - 21:00 Бразилія 2 - 0 Завершено Сербія В
Міжнародні товариські матчі 2022
27.09.2022 - 21:30 Бразилія 5 - 1 Завершено Туніс В
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Новини команд
Головні події
64'
Junior, Vinicius
Вийшов: Rodrygo
56'
Raphinha
Вийшов: Santos, Antony
Brozovic, Marcelo
31'
25'
Danilo
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Хорватія
34%
Нічия
22%
Бразилія
45%
Склади команд
40
Домінік Ліваковіч
24
Sosa, Borna
32
Gvardiol, Josko
6
Деян Ловрен
88
Juranovic, Josip
77
Brozovic, Marcelo
10
Лука Модрiч
8
Матео Ковачіч
14
Іван Перішич
27
Андрей Крамарич
88
Маріо Пашаліч
1
Alisson
14
Militao, Eder
5
Маркіньйос
6
Тьяго Сілва
6
Danilo
18
Карлос Каземiро
11
Paqueta, Lucas
10
Неймар
22
Raphinha
9
Richarlison
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 14
    Іван Перішич
    Півзахисник
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 88
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
    31
  • 24
    Sosa, Borna
    Захисник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Деян Ловрен
    Захисник
  • 88
    Juranovic, Josip
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
    56
  • 9
    Richarlison
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 11
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 10
    Неймар
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
    25
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Златко Далич
  • Тите
Статистика матчу
9
Штрафні
13
10
Фоли
7
50%
Володіння м'ячем
50%
Удари в отвір
5
2
Удари повз
3
Офсайди
2
5
Сейви
1
Блоковано ударів
2
2
Кутові
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Хорватія - Бразилія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
64'
Заміна
Заміна у збірної Бразилії. Родріго виходить замість Віні Жуніора
63'
Пакета подав з правого флангу до штрафного майданчика Хорватії, але захисники суперника знову виносять м'яч
60'
Соса подав навіс через усе поле на Юрановича, але той не зумів прийняти м'яч і впустив його
56'
Заміна
Заміна у збірної Бразилії. Замість Рафіньї виходить Антоні
54'
Небезпечний момент
Неймар пробиває, увірвавшись до штрафного майданчика Хорватії з м'ячем, але Лівакович знову на місці
51'
Офсайд
Крамарич пробиває впритул із воротарської Бразилії після розіграшу кутового, але Аліссон відбиває. Хорват потрапив до офсайду
48'
Офсайд
Віні Жуніор пробиває впритул після комбінації з Неймаром у штрафному майданчику Хорватії, але Лівакович знову рятує
47'
Небезпечний момент
Лівакович дивом вибиває м'яч ногою з лінії воріт після удару Рішарлісона
46'
Свисток
Другий тайм розпочато!
Обидві команди зіграли у першому таймі дуже обережно, намагалися не ризикувати. Що Бразилія, що Хорватія небезпечних моментів практично не мали. Найкращий гравець першого тайму - Юранович зі збірної Хорватії
Свисток
Перший тайм завершено!
45'
Суддя додає одну хвилину
44'
Лукас Пакет лежить на газоні з гримасою болю. Перішич ударив його по нозі ззаду
41'
Брозович збив Віні Жуніора біля кордону штрафної збірної Хорватії. Суддя дає стандарт
38'
Неймар спробував зробити проникаючий пас у штрафний майданчик Хорватії, але м'яч перехопили захисники суперника
35'
Бразилія закинула м'яч у штрафний майданчик збірної Хорватії, але Юранович відразу ж його виносить
32'
Неймар обіграв Брозовича у центрі поля, а той збив бразильського вінгера з ніг. Суддя дає штрафний
30'
Перишич подає з лівого флангу до штрафної збірної Бразилії, пас виходить занадто сильним і пролітає вище воріт
28'
Гвардіол збиває з ніг Віні Жуніора у центрі поля. Штрафний для Бразилії
25'
Жовта картка
Данило б'є Юрановича ногою в обличчя у боротьбі за м'яч. Суддя дає попередження
23'
Каземіро пробиває з-за меж штрафного, але м'яч влучає в захисника Хорватії і пролітає повз ворота
20'
Небезпечний момент
Віні Жуніор увірвався з м'ячем у штрафний майданчик Хорватії, обігрався у стінку з Рішарлісоном і спробував пробити. Але його удар заблокували
17'
Віні закинув м'яч у штрафний майданчик на голову Рішарлісону, але захисники Хорватії вибивають м'яч
14'
Перішич спробував обіграти Мілітао у штрафному Бразилії та прострілити, але Едер не пропустив його
11'
Офсайд
Неймар отримав подачу за спинами захисників Хорватії, проте опинився в офсайді
8'
Ковачич жорстко грає у центрі поля - суддя дає штрафний Бразилії
5'
Віні Жуніор пробив з-за меж штрафної збірної Хорватії. Лівакович ловить м'яч
Матч розпочато!
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Анонс матчу Хорватія - Бразилія 09.12.2022, Чемпіонат світу

Противостояние між командою Хорватія та командою Бразилія проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч пройдет на стадіоні Education City Stadium.

Дата проведення матчу: 09.12.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Хорватія та командою Бразилія:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Бразилія, тоді як команда Хорватія залишилася з поразкою . Зіткнення Бразилія та Хорватія у попередньому футбольному матчі 03.06.2018 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Златко Далич и Тите розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Хорватія - Бразилія можна подивитися 09.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Хорватія - Бразилія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Предыдущий поединок команди Хорватія був зіграний проти Японія - 05.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Команда гостей

Назва: Бразилія
Країна: Бразилия
Тренер: Тите

Предыдущий поединок команди Бразилія був зіграний проти Південна Корея - 05.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Бразилія.

Слідкуйте за результатами матчу Хорватія - Бразилія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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