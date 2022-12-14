Франція - Марокко онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Франція - Марокко 14.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Франція та командою Марокко проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 14.12.2022

Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Regragui, Walid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція

Країна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Предыдущий поединок команди Франція був зіграний проти Англія - 10.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Марокко

Країна: Марокко

Тренер: Валид Реграги



Предыдущий матч команди Марокко був зіграний проти Португалія - 10.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Марокко.

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