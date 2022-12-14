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Франція - Марокко онлайн трансляція матчу

Чемпіонат світу - 14 грудня 2022, 21:00 - Al Bayt Stadium . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сесар Артуро Рамос
Рейтинг матчу:
Франція
2 - 0
Матч завершено
Марокко
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Хід матчу
5' Hernandez, Theo 21' Saiss, Romain Вийшов: Amallah, Selim 27' Boufal, Sofiane
46' Mazraoui, Noussair Вийшов: Attiat-Allah, Yahya 65' Олів'є Жиру Вийшов: Thuram, Marcus 66' En-Nesyri, Youssef 67' Boufal, Sofiane Вийшов: Aboukhlal, Zakaria 78' Amallah, Selim Вийшов: Ezzalzouli, Abdessamad 79' Усман Дембеле Вийшов: Kolo Muani, Randal 79' Kolo Muani, Randal
Хто переможе?
144 Користувачів зробило свій вибір
Франція
40%
Нічия
24%
Марокко
36%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Франція
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Марокко
Чемпіонат світу 2022
14.12.2022 - 21:00 Франція 2 - 0 Завершено Марокко
Останні матчі - Франція
Чемпіонат світу 2022
14.12.2022 - 21:00 Франція 2 - 0 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 21:00 Англія 1 - 2 Завершено Франція В
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 17:00 Франція 3 - 1 Завершено Польща В
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 17:00 Туніс 1 - 0 Завершено Франція П
Чемпіонат світу 2022
26.11.2022 - 18:00 Франція 2 - 1 Завершено Данія В
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Останні матчі - Марокко
Чемпіонат світу 2022
14.12.2022 - 21:00 Франція 2 - 0 Завершено Марокко П
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 17:00 Марокко 1 - 0 Завершено Португалія В
Чемпіонат світу 2022
06.12.2022 - 17:00 Марокко 1 - 0 Завершено Іспанія В
Чемпіонат світу 2022
01.12.2022 - 17:00 Канада 1 - 2 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
27.11.2022 - 15:00 Бельгія 0 - 2 Завершено Марокко В
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Новини команд
Головні події
Усман Дембеле
Вийшов: Kolo Muani, Randal
79'
ГООЛ! Kolo Muani, Randal
79'
78'
Amallah, Selim
Вийшов: Ezzalzouli, Abdessamad
67'
Boufal, Sofiane
Вийшов: Aboukhlal, Zakaria
66'
En-Nesyri, Youssef
Олів'є Жиру
Вийшов: Thuram, Marcus
65'
46'
Mazraoui, Noussair
Вийшов: Attiat-Allah, Yahya
27'
Boufal, Sofiane
21'
Saiss, Romain
Вийшов: Amallah, Selim
ГООЛ! Hernandez, Theo
5'
Хто переможе?
144 Користувачів зробило свій вибір
Франція
40%
Нічия
24%
Марокко
36%
Склади команд
1
Уго Льорис
22
Hernandez, Theo
24
Ібраїма Конате
19
Рафаель Варан
23
Kounde, Jules
18
Tchouameni, Aurelien
19
Fofana, Youssouf
8
Антуан Грiзманн
10
Кіліан Мбаппе
9
Олів'є Жиру
11
Усман Дембеле
13
Bono
20
Dari, Achraf
26
Saiss, Romain
18
El Yamiq, Jawad
2
Hakimi, Achraf
8
Ounahi, Azzedine
34
Соф'ян Амрабат
40
Mazraoui, Noussair
22
Хакім Зієш
19
En-Nesyri, Youssef
17
Boufal, Sofiane
Стартовий склад
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
    65
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
    79
  • 19
    Fofana, Youssouf
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 22
    Hernandez, Theo
    5
  • 24
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Уго Льорис
    Воротар
  • 22
    Хакім Зієш
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
    66
  • 17
    Boufal, Sofiane
    67 27
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 8
    Ounahi, Azzedine
    Півзахисник
  • 34
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
    46
  • 20
    Dari, Achraf
    Півзахисник
  • 26
    Saiss, Romain
    Півзахисник
    21
  • 18
    El Yamiq, Jawad
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дидье Дешам
  • Regragui, Walid
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
5
Блоковано ударів
1
40%
Володіння м'ячем
60%
12
Штрафні
14
4
Офсайди
2
1
Сейви
6
Удари повз
4
10
Фоли
10
ЖК
1
2
Кутові
2
LIVE
Трансляція матчу Франція - Марокко
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
90+4'
Небезпечний момент
Унахі обіграв захисника збірної Франції в чужому штрафному майданчику і пробив. На жаль, вище воріт
90+3'
Мбаппе увірвався до штрафного майданчика Марокко, однак у нього відразу відібрали м'яч захисники суперника
90'
Суддя додав шість хвилин
90'
Офсайд
Абуклаль отримав м'яч і пробив з межі штрафного, проте раніше він потрапив до офсайду
88'
Офсайд
Хакімі потрапляє до офсайду на правому краю поля
86'
Зієш спробував обіграти Конате на правому фланзі і потрапити до штрафного майданчика Франції, але не зумів
83'
Захисник збірної Франції фолить на своїй половині поля. Штрафний для Марокко
80'
Гоооол!!!
Коло Муані відразу після виходу на заміну добиває удар Мбаппе у порожні ворота
79'
Заміна
Заміна у збірної Франції. Замість Дембеле вийшов Коло Муані
78'
Заміна
Заміна у збірної Марокко. Замість Амалли вийшов Ез Абде
78'
Атіат-Алла знову спробував прострелити у воротарську Францію, але пас вийшов невдалим
76'
Небезпечний момент
Хамдалла відібрав м'яч у Тчуамені, увірвався до штрафного майданчика збірної Франції, однак так і не пробив по воротах
74'
Фофана пробиває з краю воротарського. Однак, м'яч пролітає повз ворота
71'
Дарі штовхнув Маркуса Тюрама біля самого кордону штрафного Марокко. Стандарт для Франції
70'
Небезпечний момент
Мбаппе отримав м'яч від Кунде на межі штрафного майданчика, обіграв захисника Марокко і вдарив. Але влучив у іншого центрбека
68'
Небезпечний момент
Абуклаль ледь не дістав головою до подачі з лівого флангу. Але Льоріс перехоплює м'яч
67'
Заміна
Подвійна заміна у збірної Марокко. Хамдалла та Абуклаль виходять замість Ен-Несірі та Буфала
65'
Заміна
Заміна у збірної Франції. Замість Олів'є Жиру виходить Маркус Тюрам
63'
Буфал прострілює у штрафний майданчик Франції, але Грізманн відпрацьовує в захисті і вибиває м'яч
60'
Офсайд
Грізманн пробиває лонгшот, і м'яч йде повз ворота. Але Мбаппе, який віддав пас на Антуана, потрапив до офсайду
58'
Небезпечний момент
Хакімі отримав м'яч у воротарській Франції після комбінації Марокко, і доки він розвертався, у нього відібрали м'яч
55'
Небезпечний момент
Атіат-Алла небезпечно прострілив у воротарську Франції, обігравши Льоріса, але Конате встигає винести м'яч
52'
Амрабат зрубив Мбаппе у підкаті біля свого штрафного майданчика. Кіліан лежить на полі
50'
Зієш прострілив з правого флангу у штрафний майданчик Франції, але захисники суперника знову вибивають м'яч
48'
Мбаппе отримує м'яч у штрафному майданчику Марокко, у боротьбі із захисником падає і врізається в Буну
46'
Заміна
Заміна у збірної Марокко. Замість Мазрауї вийшов Аттіат-Алла
Свисток
Другий тайм розпочато!
Франція домінувала у перші 20-25 хвилин першого тайму, проте потім збірна Марокко почала створювати шанси у контратаках. Головний момент африканської збірної – влучання у штангу після кутового
Свисток
Перший тайм завершено!
45+3'
Хакімі прострілює у штрафний майданчик Франції з правого флангу, але Конате відразу вибиває м'яч назад
45'
Суддя додає три хвилини
45'
Небезпечний момент
Агерд пробиває через себе з кордону штрафного майданчика Франції після розіграшу кутового. Влучає у штангу
43'
Хакімі спробував пробити зі штрафного збірної Франції, але Кунде встигає заблокувати удар
40'
Кутовий
Агерд в останній момент вибиває м'яч з-під ніг Грізманна у підкаті. Кутовий для Франції
37'
Амрабат на повній швидкості врізався корпусом у корпус Тчуамені. Штрафний для Франції
36'
Небезпечний момент
Мбаппе увірвався до штрафного майданчика Марокко, виграв боротьбу у захисника і вдарив. Але інший центрбек встиг винести м'яч із воріт
33'
Тчуамені вдарив з-за меж штрафного Марокко, але влучив у Жиру
31'
Офсайд
Мазрауї прострілив у штрафний майданчик Франції з лівого флангу, але потрапив до офсайду при отриманні пасу
30'
Амалла штовхнув Жиру, який набирав швидкість на половині поля Марокко. Штрафний для збірної Франції
27'
Жовта картка
Буфал отримує попередження за жорсткий удар коліном у коліно Тео Ернандеса
24'
Конате жорстко фолить на Зієші біля центральної лінії. Суддя призначає штрафний для Марокко
21'
Заміна
Перша заміна у збірної Марокко. Замість капітана Саїсса виходить Амалла
19'
Зієш подав навіс у штрафний майданчик збірної Франції з правого флангу, але Льоріс ловить м'яч
17'
Небезпечний момент
Жиру отримав м'яч за спинами захисників збірної Марокко, добіг до кордону штрафного майданчика і вдарив. Влучив у штангу
16'
Буфаль віддав пас у розріз на Зієша у штрафний майданчик збірної Франції, але Хакім не зумів ударити по воротах
14'
Зієш подає штрафний у воротарську збірну Франції, але захисники суперника виносять м'яч
10'
Унахі пробив по воротах збірної Франції зі штрафного майданчика, але Льоріс відбиває удар
8'
Мбаппе спробував подати до штрафного майданчика Марокко, але захисники суперника перехопили м'яч
5'
Гоооол!!!
Тео Ернандес підбирає м'яч після невдалої подачі від Грізманна до центру штрафного майданчика Марокко, і забиває
3'
Захисники Марокко пасують один одному, намагаючись пройти пресинг збірної Франції
Свисток
Матч розпочато!
Інфо
Стартовий склад збірної Марокко: Буну - Хакімі, Ель-Ямік, Агерд, Саїсс, Мазрауї - Зієш, Унахі, Амбарат, Буфал - Ен-Несірі
Інфо
Стартовий склад збірної Франції: Льоріс - Кунде, Варан, Конате, Ернандес - Тчуамені, Фофана, Грізманн - Дембеле, Жиру, Мбаппе
Доброго вечора, шановні читачі UA-Футбол! Це текстова трансляція півфінального матчу ЧС у Катарі між збірними Франції та Марокко.
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Анонс матчу Франція - Марокко 14.12.2022, Чемпіонат світу

Матч між командою Франція та командою Марокко проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат світу 2022 , матч начнется на стадіоні Al Bayt Stadium.

Дата проведення матчу: 14.12.2022
Час початку матчу: 21:00

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Regragui, Walid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Марокко можна подивитися 14.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат світу. Текстову трансляцію матчу Франція - Марокко, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Предыдущий поединок команди Франція був зіграний проти Англія - 10.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

Команда гостей

Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги

Предыдущий матч команди Марокко був зіграний проти Португалія - 10.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Марокко.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Марокко онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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