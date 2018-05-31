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Україна - Марокко онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 22 березня 2024, 20:00
Рейтинг матчу:
Україна
До початку
00 : 00 : 00
Марокко
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Україна
50%
Нічия
27%
Марокко
23%
Особисті зустрічі
Україна
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Марокко
Збірна України 2017/2018
31.05.2018 - 21:00 Марокко 0 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Україна
Євро 2024 2024
21.03.2024 - 21:45 Боснія і Герцеговина 1 - 2 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 2025
21.11.2023 - 20:00 Україна 1 - 0 Завершено Азербайджан В
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Італія Н
Молодіжна збірна 2025
17.11.2023 - 20:00 Україна 4 - 0 Завершено Люксембург В
Євро 2024 2024
17.10.2023 - 21:45 Мальта 1 - 3 Завершено Україна В
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Останні матчі - Марокко
Кубок Африки 2024
24.01.2024 - 22:00 Замбія 0 - 1 Завершено Марокко В
Кубок Африки 2024
21.01.2024 - 16:00 Марокко 1 - 1 Завершено Конго ДР Н
Міжнародні товариські матчі 2024
11.01.2024 - 17:00 Марокко 3 - 1 Завершено Sierra Leone В
Міжнародні товариські матчі 2023
12.06.2023 - 22:00 Марокко 0 - 0 Завершено Кабо-Верде Н
Міжнародні товариські матчі 2023
28.03.2023 - 22:30 Марокко 0 - 0 Завершено Peru Н
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Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Україна
50%
Нічия
27%
Марокко
23%
Трансляція
Головний тренер збірної України U-21: Унаї Мельгоса
На лаві запасних: Ісенко, Канарейкін, Роман, Пастух, Павлюк, Волошин, Салюк, Квасниця, Яцик, Варфоломєєв, Краснопір
Інфо
Стартовий склад збірної України U-21: Нещерет - Крупський, Слюбик, Батагов, Смоляков - Очеретько, Крушинський, Рубчинський - Брагару, Хлань - Горбач
Матч між збірною України U-21 та Марокко U-23 пройде у Антальї, Туреччина на стадіоні Мардан та розпочнеться о 20:00 за київським часом
Збірна України наразі має неймовірну серію з п'яти поспіль перемог і вона сьогодні проведе контрольний поєдинок перед матчем з однолітками з Азейбарджану, котрий пройде 26 березня. У збірної Марокко не така феєрична серія і за п'ять останніх матчів вони зуміли виграти три поєдинки
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції товариського матчу між збірною України U-21 та представниками з Марокко віком до 23 років
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Останні матчі
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Анонс матчу Україна - Марокко 22.03.2024, Молодіжна збірна

Поєдинок між командою Україна та командою Марокко проходитиме в рамках турніру по футболу: Молодіжна збірна 2025 .

Дата проведення матчу: 22.03.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Україна та командою Марокко:

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Марокко та Україна у попередньому футбольному матчі 31.05.2018 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Марокко можна подивитися 22.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Україна - Марокко, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Боснія і Герцеговина - 21.03.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Марокко
Країна: Марокко
Тренер: Валид Реграги

Попередній матч команди Марокко був зіграний проти Замбія - 24.01.2024, у рамках турніру Кубок Африки 2024 та закінчився перемогою команди Марокко.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Марокко онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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