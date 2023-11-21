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Азербайджан - Україна онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 26 березня 2024, 14:00
Рейтинг матчу:
Азербайджан
0 - 3
Оновити
90'+2
Україна
Хід матчу
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Азербайджан
24%
Нічия
19%
Україна
58%
Особисті зустрічі
Азербайджан
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Україна
Молодіжна збірна 2025
21.11.2023 - 20:00 Україна 1 - 0 Завершено Азербайджан
Останні матчі - Азербайджан
Міжнародні товариські матчі 2024
25.03.2024 - 18:00 Азербайджан 1 - 1 Завершено Болгарія Н
Молодіжна збірна 2025
21.11.2023 - 20:00 Україна 1 - 0 Завершено Азербайджан П
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 19:00 Бельгія 5 - 0 Завершено Азербайджан П
Євро 2024 2024
16.11.2023 - 19:00 Азербайджан 3 - 0 Завершено Швеція В
Євро 2024 2024
16.10.2023 - 19:00 Азербайджан 0 - 1 Завершено Австрія П
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Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 2025
22.03.2024 - 20:08 Україна 1 - 0 Завершено Марокко В
Євро 2024 2024
21.03.2024 - 21:45 Боснія і Герцеговина 1 - 2 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 2025
21.11.2023 - 20:00 Україна 1 - 0 Завершено Азербайджан В
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Італія Н
Молодіжна збірна 2025
17.11.2023 - 20:00 Україна 4 - 0 Завершено Люксембург В
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Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Азербайджан
24%
Нічия
19%
Україна
58%
Трансляція
88'
Варфоломєєв кілька разів спробував забити з дальньої дистанції. Одир удар потягнув воротар, інший зовсім не вийшов.
86'
Заміна
Квасниця та Павлюк отримають ігровий час. Волошин і Рубчинський пішли відпочивати.
79'
Заміна
Аббасов замість Ахмадова вийшов.
74'
Заміна
Горбач і Варфоломєєв на полі, Краснопір і Очеретько пішли відпочивати.
73'
Заміна
Хасанзаде замінив Абдурахманова.
73'
Офсайд
Краснопір з добивання відправив мʼяч у сітку, але взяття воріт не було зараховано. Офсайд був у форварда збірної України в момент удару Хланя.
65'
Небезпечний момент
Волошин міг скористатися помилкою воротаря, замкнувши у відкритий кут подачу зі штрафного. Влучив у сітку із зовнішнього боку.
64'
Жовта картка
Маммадов ніби борець повалив Краснопіра на газон.
61'
Заміна
Рзаєв і Алієв вийшли на поле замість Сафарова та Джафарова.
58'
Заміна
Брагару поступився місцем на полі Хланю.
57'
Гоооол!!!
Україна доводить рахунок до розгромного! Блискуча передача Очеретька з глибини, Рубчинський вривається за спину захисника, приймає мʼяч на груди та спрямовує його повз голкіпера.
55'
Україна тримає мʼяч і, відповідно, гру під своїм контролем. Правильну тактику обрали, щоб у суперника не було шансів відігратися.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Ідеальний результат першого тайму. Незважаючи на труднощі, двічі вдалося пройти низький блок азербайджанців і забезпечити собі комфортну перевагу.
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
42'
Жовта картка
Жовту за фол неподалік від карного заробив Еміль Сафаров.
40'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу наші хлопці! Знову комбінація, за якою приємно спостерігати. Особливо вдало зіграв Брагару, який вивів Очеретька на хорошу позицію. Олег також не підвів: холоднокровно прибрав на паузі двох захисників і пробив у протихід Рамазанову.
38'
Ще один напівмомент у збірної України. Краснопір не зміг переграти воротаря, оскільки кут удару був надто гострим.
37'
Небезпечний момент
Батагов протягнув мʼяч аж до штрафного, обстукався з Волошиним і вийшов на удар. Не вийшло акцентовано пробити, на жаль. Шанс забити був хороший.
32'
Небезпечний момент
Браво, Нещерет! Ахундзаде накрутив кількох захисників і вийшов сам на сам, але наш голкіпер не дав себе переграти.
28'
Могли бути проблеми в українців через простріл Валієва на Ахундзаде, але Нещерет бездоганно зіграв на виході, ліквідувавши всю загрозу.
25'
Гоооол!!!
Відкриває рахунок Україна! Відмінно розіграли мʼяч Очеретько та Крупський, а Яцик увірвався з глибини та замкнув простріл. Дуже важливий гол за такої гри.
24'
Волошин трошки додав активності на лівому фланзі, але обидві його спроби завдати удару були заблоковані.
17'
Азербайджан оригінально розіграв кутовий і це могло погано закінчитися для наших хлопців. На щастя, Волошин встиг заблокувати удар.
10'
Вже не вперше Рубчинський і Волошин чудово взаємодіють, у наслідок чого Краснопір опинився на ударній позиції. Не влучив як слід по мʼячу нападник Оболоні, тому його удар став легкою здобиччю для воротаря.
7'
Небезпечний момент
Смоляков класно пробив зі штрафного, але Рамазанов дістав мʼяч із девʼятки.
5'
Україна активна на старті, створює тиск на штрафний майданчик суперника. Втім, поки не вдається довести справу до якісного удару по воротах.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Самігуллін (в), Аббасов, Алієв, Насірлі, Рзаєв, Салянський, Сулеймалі, Рамазанов, Хасанзаде.
Інфо
Стартовий склад Азербайджану: Рамазанов — Ахмадов, Дамадаєв, Гусейнов (к), Маммадов, Курбан Сафаров — Джафаров, Абдурахманов, Еміль Сафаров, Велієв — Ахундзаде. Головний тренер — Самір Алієв.
Запасні: Кінарейкін (в), Вівчаренко, Роман, Крушинський, Павлюк, Варфоломєєв, Квасниця, Горбач, Хлань.
Інфо
Стартовий склад України: Нещерет — Смоляков, Батагов (к), Салюк, Крупський — Яцик, Очеретько — Волошин, Рубчинський, Брагару — Краснопір. Головний тренер — Унай Мельгоса.
Після 5 турів підопічні Мельгоси йдуть без втрат. На пʼяти наступають англійці, які, окрім поразки від України, виграли всі матчі з різницею 23-2.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу відбору на Євро U21 Азербайджан — Україна.
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Останні матчі
Завершено 23:00 - Вчора Comoro Islands Comoro Islands 0 Ангола Ангола 0 Завершено 23:00 - Вчора Болівія Болівія 1 Андорра Андорра 0 Завершено 21:00 - Вчора Кабо-Верде Кабо-Верде 1 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 0 Завершено 20:00 - Вчора Швеція Швеція 1 Албанія Албанія 0 Завершено 19:00 - Вчора Чорногорія Чорногорія 1 Північна Македонія Північна Македонія 0

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Анонс матчу Азербайджан - Україна 26.03.2024, Молодіжна збірна

Матч між командою Азербайджан та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Молодіжна збірна 2025 .

Дата проведення матчу: 26.03.2024
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Азербайджан та командою Україна:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Азербайджан залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Азербайджан у попередньому футбольному матчі 21.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Азербайджан - Україна можна подивитися 26.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Азербайджан - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Азербайджан
Країна: Азербайджан

Минулий поєдинок команди Азербайджан був зіграний проти Болгарія - 25.03.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Попередній матч команди Україна був зіграний проти Марокко - 22.03.2024, у рамках чемпіонату Молодіжна збірна 2025 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Азербайджан - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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