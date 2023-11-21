Азербайджан - Україна онлайн трансляція матчу

Матч між командою Азербайджан та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Молодіжна збірна 2025 .
Дата проведення матчу: 26.03.2024
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь між Азербайджан та командою Україна:
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Азербайджан залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Азербайджан у попередньому футбольному матчі 21.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Азербайджан
Країна: Азербайджан
Минулий поєдинок команди Азербайджан був зіграний проти Болгарія - 25.03.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Попередній матч команди Україна був зіграний проти Марокко - 22.03.2024, у рамках чемпіонату Молодіжна збірна 2025 та закінчився перемогою команди Україна.
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