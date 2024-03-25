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Україна - Ісландія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 26 березня 2024, 21:45 - Мейски . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 1
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перерыв
Ісландія
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Хід матчу
21' Haraldsson, Hakon Arnar 30' Gudmundsson, Albert 42' Руслан Малиновський
Хто переможе?
377 Користувачів зробило свій вибір
Україна
73%
Нічия
18%
Ісландія
9%
Цікаві факти
  • Ukraine haven't lost in their last 4 games.
  • Ukraine haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Iceland have a winning streak of 3 matches.
  • Iceland have lost 3 away matches in a row.
  • Ukraine wins 1st half in 33% of their matches, Iceland in 27% of their matches.
  • Ukraine wins 33% of halftimes, Iceland wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Iceland.
  • On their last meeting Iceland won by 2 goals.
  • When Ukraine leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Iceland leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Iceland is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Ukraine has better performance than Iceland.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Iceland's.
  • In the last 4 meetings Ukraine won 1, Iceland won 1, 2 draws.
  • Ukraine scores 0.75 goals in a match against Iceland and Iceland scores 1 goals against Ukraine (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ukraine and Iceland is 1.75.
  • Ukraine scores 1 goals when playing at home and Iceland scores 1.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Україна
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Ісландія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
05.09.2017 - 21:45 Ісландія 2 - 0 Завершено Україна
Молодіжна збірна 2016/2017
11.10.2016 - 19:45 Ісландія 2 - 4 Завершено Україна
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
05.09.2016 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Ісландія
Останні матчі - Україна
Молодіжна збірна 2025
26.03.2024 - 14:00 Азербайджан 0 - 3 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 2025
22.03.2024 - 20:08 Україна 1 - 0 Завершено Марокко В
Євро 2024 2024
21.03.2024 - 21:45 Боснія і Герцеговина 1 - 2 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 2025
21.11.2023 - 20:00 Україна 1 - 0 Завершено Азербайджан В
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Італія Н
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Останні матчі - Ісландія
Євро 2024 2024
21.03.2024 - 21:45 Ізраїль 1 - 4 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
18.01.2024 - 03:00 Гондурас 0 - 2 Завершено Ісландія В
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Ісландія П
Євро 2024 2024
16.11.2023 - 21:45 Словаччина 4 - 2 Завершено Ісландія П
Євро 2024 2024
16.10.2023 - 21:45 Ісландія 4 - 0 Завершено Ліхтенштейн В
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Новини команд
Головні події
Руслан Малиновський
42'
30'
Gudmundsson, Albert ГООЛ!
21'
Haraldsson, Hakon Arnar
Хто переможе?
377 Користувачів зробило свій вибір
Україна
73%
Нічия
18%
Ісландія
9%
Склади команд
23
Андрій Лунін
16
Віталій Миколенко
22
Микола Матвієнко
13
Ілля Забарний
2
Konoplya, Yukhym
14
Brazhko, Volodymyr
8
Руслан Малиновський
10
Mudryk, Mykhailo
7
Sudakov, Georgiy
15
Віктор Циганков
9
Роман Яремчук
12
Valdimarsson, Hakon Rafn
4
Palsson, Victor
5
Сверрір Інгасон
18
Gretarsson, Daniel Leo
3
Thorarinsson, Gudmundur
7
Gudmundsson, Johann
17
Haraldsson, Hakon Arnar
21
Traustason, Arnor
9
Thorsteinsson, Jon Dagur
22
Gudjohnsen, Andri
10
Gudmundsson, Albert
Стартовий склад
  • 9
    Роман Яремчук
    Форвард
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 7
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 14
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 8
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
    42
  • 16
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 13
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 2
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 23
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 22
    Gudjohnsen, Andri
    Форвард
  • 10
    Gudmundsson, Albert
    Форвард
    30
  • 7
    Gudmundsson, Johann
    Форвард
  • 17
    Haraldsson, Hakon Arnar
    Захисник
    21
  • 21
    Traustason, Arnor
    Півзахисник
  • 9
    Thorsteinsson, Jon Dagur
    Півзахисник
  • 4
    Palsson, Victor
    Півзахисник
  • 5
    Сверрір Інгасон
    Захисник
  • 18
    Gretarsson, Daniel Leo
  • 3
    Thorarinsson, Gudmundur
    Півзахисник
  • 12
    Valdimarsson, Hakon Rafn
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ребров, Сергей
  • Аге Харейде
Статистика матчу
3
Штрафні
6
4
Фоли
3
3
Удари повз
66%
Володіння м'ячем
34%
2
Удари в отвір
2
1
Сейви
2
1
ЖК
1
2
Офсайди
1
Блоковано ударів
2
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Україна - Ісландія
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Трансляція
Прогнозовано пустили дичину через утрату концентрації, тож програємо станом не перерву. Але граємо добре та інколи навіть цікаво. Навіть гол забили у відповідь, але офсайд. Не все втрачено, але нічого й фактично не створено.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Кутовий заробив Миколенко прострілом із лівого флангу в суперника.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 2 хв.
45'
Судаков вирізав передачу з лівого флангу на дальній бік штрафного, але Циганков м'яч не дістав.
42'
Жовта картка
Маліновський відмахнувся на лівому фланзі атаки від Гаральдссона.
41'
Офсайд
ГОЛ СКАСУВАЛИ! Офсайд у Циганкова.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Судаков закинув м'яч до правого флангу штрафного, де Циганков у дотик перевів під порожні для Яремчука.
37'
Небезпечний момент
Забарний на ближньому куті воротарського завершував подачу з правого флангу від кута поля, але головою пробив до рук воротаря.
36'
Небезпечний момент
Судаков завів м'яч до правого флангу штрафного на дриблінгу, але удар у ближній парирував воротар.
33'
Циганков дав стінку Мудрику на лівому фланзі штрафного, але той накинув до рук воротаря.
31'
Миколенко не встигав за закиданням до лівого флангу штрафного.
30'
Гоооол!!!
Гол. Альберт потанцював у зоні перед штрафним повз чотирьох наших стійочок, після чого пробив здалеку в правий кут.
27'
Офсайд
Конопля розігнав Яремчука передачею через правий фланг атаки в офсайд.
24'
Маліновський розганяв передачею до правого флангу штрафного Циганкова, але суперники прочитали.
22'
Пас Мудрика з лівого флангу до штрафного забрав воротар.
21'
Жовта картка
Судаков полетів до контратаки через центр поля, але Гаральдссон його одразу збив.
20'
Пресинг від Ісландії на нашій половині.
18'
Дальній постріл із правого флангу від Маліновського пішов повз праву стійку.
17'
Пас Матвієнка від центральної лінії на лівий фланг штрафного пішов до воротаря.
15'
Небезпечний момент
Конопля з правого флангу штрафного підняв м'яч на дальній бік поля, де Миколенко самотній замикав зльоту, але пробив повз ворота.
14'
Небезпечний момент
Торстейнссон виконав закручений удар із лівого кута штрафного, але Лунін парирував у бік від воріт.
13'
Альберта збив Циганков на правому фланзі атаки.
11'
Луніну дістався простріл із правого флангу від Палссона до штрафного.
10'
Траустасона на чужій половині збив Маліновський у боротьбі за відскок.
8'
Суперники забрали м'яч собі, але дають суто вертикальний футбол.
6'
Йоганн отримав зіткнення від Палссона в боротьбі в центрі поля.
4'
Альберта на правому фланзі оборони потягнув за футболку на газон Судаков.
2'
Відскок від прострілу з лівого флангу від Мудрика перед штрафним замикав Судаков, але пробив на трибуни.
2'
Мудрик вибухнув швидкістю на лівому фланзі повз Палссона, але з його прострілу Яремчук не пробив.
1'
Тримаємо м'яч у себе на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ісландію ми обігравали лише одного разу — у 1999 році (1:0), вони нас теж — у 2017 (2:0). Також було дві нічиї по 1:1 — у 1999 та 2016.
Інфо
Ісландія була четвертою в групі з Португалією, Словаччиною, Люксембургом, Боснією і Герцеговиною та Ліхтенштейном.
Інфо
Україна була третьою в групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою.
Інфо
Ісландія до цього обіграла Ізраїль (4:1).
Інфо
Україна до цього обіграла Боснію і Герцеговину (2:1).
Інфо
Хто переможе — поїде на Євро-2024 влітку.
Запасні: Олафссон, Гуннарссон, Сампстерд, Германнссон, Еллертссон, Фіннбогасон, Фіннссон, В. Віллюмссон, Андерссон, Йоганнессон, Оскарссон Глінссон.
Ісландія: Вальдімарссон — Пальссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон — Траустасон, Гаральдссон — Й. Гудмундссон, Торстейнссон — А. Гудмундссон, Гудьйонсен.
Запасні: Бущан, Трубін, Михайліченко, Таловєров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зінченко, Ванат, Бондар, Зубков, Тимчик.
Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Бражко, Маліновський — Циганков, Судаков, Мудрик — Яремчук.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024. На полі стадіону Міський (Вроцлав, Польща) зіграють Україна та Ісландія.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Угорщина Угорщина 2 Косово Косово 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Мальта Мальта 0 Білорусь Білорусь 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Норвегія Норвегія 1 Словаччина Словаччина 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Фінляндія Фінляндія 2 Естонія Естонія 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Грузія Грузія 0 Греція Греція 0

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Анонс матчу Україна - Ісландія 26.03.2024, Євро 2024

Матч між командою Україна та командою Ісландія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Мейски.

Дата проведення матчу: 26.03.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Україна та командою Ісландія:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Ісландія, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Ісландія та Україна у попередньому футбольному матчі 05.09.2017 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ребров, Сергей и Аге Харейде розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Ісландія можна подивитися 26.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Україна - Ісландія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий матч команди Україна був зіграний проти Азербайджан - 26.03.2024, у рамках турніру Молодіжна збірна 2025 та закінчився перемогою команди Україна.

Команда гостей

Назва: Ісландія
Країна: Исландия
Тренер: Хеймир Хадльгримссон

Попередній поєдинок команди Ісландія був зіграний проти Ізраїль - 21.03.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Ісландія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Ісландія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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