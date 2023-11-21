Україна - Азербайджан онлайн трансляція матчу

між командою Україна та командою Азербайджан проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2025 .
Дата проведення матчу: 21.11.2023
Час початку матчу: 20:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
команди Україна був зіграний проти Італія - 20.11.2023, у рамках Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Азербайджан
Країна: Азербайджан
команди Азербайджан був зіграний проти Бельгія - 19.11.2023, у рамках Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.
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