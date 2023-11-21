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Україна - Азербайджан онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 21 листопада 2023, 20:00 . Трансляція: Суспільне: Херсон
Рейтинг матчу:
Україна
До початку
00 : 00 : 00
Азербайджан
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Хто переможе?
113 Користувачів зробило свій вибір
Україна
40%
Нічия
30%
Азербайджан
30%
Прогноз на матч
Останні матчі - Україна
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Італія Н
Молодіжна збірна 2025
17.11.2023 - 20:00 Україна 4 - 0 Завершено Люксембург В
Євро 2024 2024
17.10.2023 - 21:45 Мальта 1 - 3 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 23-25
16.10.2023 - 19:30 Україна 3 - 2 Завершено Англія В
Євро 2024 2024
14.10.2023 - 16:00 Україна 2 - 0 Завершено Північна Македонія В
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Останні матчі - Азербайджан
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 19:00 Бельгія 5 - 0 Завершено Азербайджан П
Євро 2024 2024
16.11.2023 - 19:00 Азербайджан 3 - 0 Завершено Швеція В
Євро 2024 2024
16.10.2023 - 19:00 Азербайджан 0 - 1 Завершено Австрія П
Євро 2024 2024
13.10.2023 - 19:00 Естонія 0 - 2 Завершено Азербайджан В
Міжнародні товариські матчі 2023
12.09.2023 - 19:00 Азербайджан 2 - 1 Завершено Йорданія В
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Хто переможе?
113 Користувачів зробило свій вибір
Україна
40%
Нічия
30%
Азербайджан
30%
LIVE
Трансляція матчу Україна - Азербайджан
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
Інфо
Азербайджан U-21 (стартовий склад): Самігуллін - Хасанов, Гусейнов, Дамадаєв, Сафаров - Джафаров, Рзаєв, Юсіфі, Акхунзаде - Абдуллаєв
Інфо
Україна U-21 (запасні): Фесюн, Павлюк, Дідик, Кучерявий, В'юнник, Смоляков, Варфоломєєв, Скорко, Рубчинський
Інфо
Україна U-21 (стартовий склад): Нещерет - Вівчаренко, Батагов, Салюк, Роман - Бражко, Ярмолюк, Очеретько - Волошин, Краснопір, Квасниця
Підопічні Мельгоси поки що не тврачали очок і мають всі шанси завершити 2023 рік на першому місці у своїй групі. Азербайджан іде останнім у нашій відбірковій групі, але має на один матч менше за решту команд.
У вівторок, 21 листопада, в Мурсії на стадіоні "Ла-Кондоміна" відбудеться матч шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 21 року, у якому зіграють збірні України та Азербайджану. Стартовий свисток грузинського рефері Іраклія Квірікашвілі пролунає о 20:00.
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Анонс матчу Україна - Азербайджан 21.11.2023, Молодіжна збірна

між командою Україна та командою Азербайджан проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2025 .

Дата проведення матчу: 21.11.2023
Час початку матчу: 20:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Азербайджан можна подивитися 21.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Україна - Азербайджан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

команди Україна був зіграний проти Італія - 20.11.2023, у рамках Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Азербайджан
Країна: Азербайджан

команди Азербайджан був зіграний проти Бельгія - 19.11.2023, у рамках Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Азербайджан онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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