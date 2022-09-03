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Наполі - Лаціо онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 03 березня 2023, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona
Головний суддя: Лука Дж. Пайретто
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
0 - 1
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83'
Лаціо
Рим
Хід матчу
21' Patric
59' Феліпе Андерсон Вийшов: Педро Родрiгес 63' Osimhen, Victor 67' Матіас Весіно 71' Ірвінг Лосано Вийшов: Маттео Політано 71' Zambo Anguissa, Andre Вийшов: Elmas, Eljif
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
27%
Нічия
33%
Лаціо
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SSC Napoli and Lazio Rome when SSC Napoli is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between SSC Napoli and Lazio Rome is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with SSC Napoli playing at home, SSC Napoli have won 14 times, there have been 6 draws while Lazio Rome have won 5 times. The goal difference is 50-29 in favour of SSC Napoli.
  • During the last 49 meetings, SSC Napoli have won 24 times, there have been 9 draws while Lazio Rome have won 16 times. The goal difference is 82-65 in favour of SSC Napoli.
  • Lazio Rome's last away win against SSC Napoli was in 2015.
  • Last season SSC Napoli won both games against Lazio Rome (4-0 at home and 2-1 away).
  • SSC Napoli have a winning streak of 8 matches in Serie A.
  • In Serie A, SSC Napoli have 9 successive home wins.
  • Did you know that SSC Napoli scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Lazio Rome scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • SSC Napoli have a winning streak of 7 matches.
  • Lazio Rome haven't won any of their last 4 games against SSC Napoli.
  • When playing at home, SSC Napoli have not lost to Lazio Rome in their last 8 encounters.
  • SSC Napoli haven't scored in 0 of their 11 home matches in Serie A this season.
  • Lazio Rome haven't scored in 2 of their 11 away matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli's home record this season: 10-1-0.
  • Victor Osimhen is SSC Napoli's top scorer with 19 goals. Ciro Immobile has scored 9 times for Lazio Rome.
  • Khvicha Kvaratskhelia has assisted the most goals for SSC Napoli with 9. Sergej Milinkovic-Savic is Lazio Rome's biggest assister (8).
  • Kim Min-jae has more yellow cards (4) than any other player at SSC Napoli. Sergej Milinkovic-Savic has collected 7 for Lazio Rome.
  • SSC Napoli have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Lazio Rome have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • SSC Napoli wins 1st half in 58% of their matches, Lazio Rome in 47% of their matches.
  • SSC Napoli wins 58% of halftimes, Lazio Rome wins 47%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 1 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Lazio Rome leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Lazio Rome is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than Lazio Rome.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Lazio Rome's.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 games against Lazio Rome (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 4, Lazio Rome won 1, 0 draws.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Lazio Rome.
  • Lazio Rome have won just 1 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • SSC Napoli scores 2.6 goals in a match against Lazio Rome and Lazio Rome scores 1.2 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and Lazio Rome is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and Lazio Rome is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • SSC Napoli scores 2.57 goals when playing at home and Lazio Rome scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • Lazio Rome haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Наполі
17
Перемог
26
Ігор
5
Перемог
Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 21:45 Лаціо 1 - 2 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
27.02.2022 - 21:50 Лаціо 1 - 2 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
28.11.2021 - 21:45 Наполі 4 - 0 Завершено Лаціо
Чемпіонат Італії 2020/2021
22.04.2021 - 21:45 Наполі 5 - 2 Завершено Лаціо
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
25.02.2023 - 19:00 Емполі 0 - 2 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Айнтрахт 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
17.02.2023 - 21:45 Сассуоло 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.02.2023 - 21:45 Наполі 3 - 0 Завершено Кремонезе В
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.02.2023 - 13:30 Спеція 0 - 3 Завершено Наполі В
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Останні матчі - Лаціо
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.02.2023 - 21:45 Лаціо 1 - 0 Завершено Сампдорія В
Ліга конференцій 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 Клуж 0 - 0 Завершено Лаціо Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Салернітана 0 - 2 Завершено Лаціо В
Ліга конференцій 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Клуж В
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.02.2023 - 21:45 Лаціо 0 - 2 Завершено Аталанта П
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Головні події
Ірвінг Лосано
Вийшов: Маттео Політано
71'
Zambo Anguissa, Andre
Вийшов: Elmas, Eljif
71'
67'
Матіас Весіно ГООЛ!
Osimhen, Victor
63'
59'
Феліпе Андерсон
Вийшов: Педро Родрiгес
21'
Patric
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
27%
Нічия
33%
Лаціо
39%
Склади команд
21
Meret, Alex
17
Olivera, Mathias
4
Kim, Min-jae
13
Амір Ррахмані
22
Di Lorenzo, Giovanni
20
Пьотр Зеліньский
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
77
Kvaratskhelia, Khvicha
9
Osimhen, Victor
22
Ірвінг Лосано
94
Іван Проведель
77
Адам Марушич
4
Patric
13
Алессіо Романьйолі
23
Ельсеїд Хюсай
21
Сергей Мілінковіч-Савіч
5
Матіас Весіно
10
Луїс Альберто
7
Феліпе Андерсон
17
Чіро Іммобіле
20
Маттіа Дзакканьї
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 9
    Osimhen, Victor
    Форвард
    63
  • 22
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
    71
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
    71
  • 17
    Olivera, Mathias
    Захисник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 21
    Meret, Alex
    Воротар
  • 7
    Феліпе Андерсон
    59
  • 17
    Чіро Іммобіле
    Форвард
  • 20
    Маттіа Дзакканьї
    Півзахисник
  • 21
    Сергей Мілінковіч-Савіч
    Півзахисник
  • 5
    Матіас Весіно
    Півзахисник
    67
  • 10
    Луїс Альберто
    Півзахисник
  • 77
    Адам Марушич
    Півзахисник
  • 4
    Patric
    Захисник
    21
  • 13
    Алессіо Романьйолі
    Захисник
  • 23
    Ельсеїд Хюсай
    Захисник
  • 94
    Іван Проведель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Маурицио Сарри
Статистика матчу
58%
Володіння м'ячем
42%
5
Штрафні
10
8
Фоли
5
1
Удари в отвір
3
5
Кутові
3
2
Сейви
1
1
ЖК
1
5
Блоковано ударів
1
3
Удари повз
2
Офсайди
Трансляція
79'
79'
Ще один удар Ельмаса після подачі з кутового, захисник став на шляху м'яча.
76'
Відмінні перспективи були в Наполі у контратаці, але Ельмас повірив у себе й вирішив пробити з дальньої дистанції. Вище воріт, партнери не у захваті від такого рішення.
71'
Заміна
Спалетті реагує. Політано та Ельмас замінили Лосано й Ангісса відповідно.
67'
Гоооол!!!
Лаціо відкриває рахунок! Весіно оформив шедевр. Злету, с відскоком від газону запустив м'яч у ближній кут воріт Мерета. Цей гол треба бачити!
63'
Жовта картка
Осімхен хотів допомогти своїм в обороні та сфолив проти Альберто в центрі поля.
59'
Заміна
Педро вийшов на поле замість Андерсона.
58'
Красиво розіграли господарі: Ді Лоренцо віддав у центр, Осімхен виступив у ролі стовпа, а Зелінський завершив атаку ударом з підступів до карного. Поруч із штангою пройшов м'яч.
57'
Кварацхелія гарно закрутив м'яч зі штрафного, а от із силою удару перестарався.
51'
Олівейра завозився із м'ячем, довелося скидати на Осімхена. Той пробив, але Альберто вже був готовий заблокувати удар.
50'
Із форвардом Наполі все гаразд, він повернувся на поле.
48'
Неприємний момент. Патрік плечем влетів в обличчя Осімхену, а нігерієць досі грає в захисній масці.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
У сьогоднішньому матчі багато тактики та мало гольових моментів. Цілком можливо, що підсумок зустрічі вирішить один єдиний гол.
45+1'
Свисток
Перерва.
41'
Захисники Лаціо спочатку перехопили простріл Осімхена, а потім і заблокували удар Лоботки. Організовано діють в обороні «орли».
40'
Мерет вийшов із воріт і зняв м'яч з голови суперника після подачі Альберто з кутового.
38'
Андерсон прострілив прямо у руки Мерету.
31'
Лоботка десь із 30 метрів запустив м'яч сильно вище воріт.
30'
Лосано сильно навісив, і Проведел, і Осімхен пролетіли повз м'яч. Але було небезпечно.
26'
Ангісса приклався з-за меж карного, м'яч зрикошетив від Мілінковича-Савича та ледь не опустився під перекладину. Проведелу пощастило, буде кутовий.
21'
Жовта картка
Патрік поставив заслін Осімхену.
20'
Чудово вискочив у контратаку Лаціо, але удар Мілінковича-Савича з перспективної позиції був заблокований Кімом.
17'
Зелінський пробив здалеку, Проведел упевнено зафіксував м'яч у руках.
15'
Наполі продовжує тиснути, але поки ніякої конкретики. Не вдається навіть зайти до карного.
10'
Римляни всім складом на своїй половині поля і це допомагає справлятися з позиційними атаками суперника.
5'
Небезпечний момент
Ді Лоренцо врятував свою команду щойно! Весіно зрізав у дальній кут після подачі Альберто зі штрафного, капітан Наполі виніс м'яч фактично з лінії воріт.
3'
Наполі починає з контролю, Лаціо зосереджений на обороні.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Лука Пайретто.
Запасні: Голліні (в), Марфелла (в), Берешинський, Гаетано, Демме, Дзербін, Ельмас, Естігор, Жезус, Зедадка, Ндомбеле, Політано, Сімеоне.
Інфо
Стартовий склад Наполі (4-3-3): Мерет — Олівера, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінський, Лоботка, Ангісса — Кварацхелія, Осімхен, Лосано. Головний тренер — Лучано Спалетті.
Запасні: Адамоніс (в), Максимільяну (в), Антоніо, Башич, Канчелльєрі, Катальді, Лаццарі, Педро, Пеллегріні, Раду, Ромеро, Фарес, Хіла.
Інфо
Стартовий склад Лаціо (4-3-3): Проведел — Хюсай, Романьйолі, Патрік, Марушич — Альберто, Весіно, Мілінкович-Савич — Дзакканьї, Іммобіле, Андерсон. Головний тренер — Мауріціо Саррі.
Неаполітанці йдуть першими та відірвалися від найближчого переслідувача Інтера аж на 18 очок. Лаціо в зоні Ліги чемпіонів, але вся боротьба за топ-4 ще попереду.
Найкращий клуб Італії просто зараз приймає міцний колектив Саррі. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 25-го туру Серії А Наполі — Лаціо.
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Анонс матчу Наполі - Лаціо 03.03.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 03.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Наполі (Неаполь) та командою Лаціо (Рим):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення Лаціо та Наполі у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - Лаціо можна подивитися 03.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Наполі - Лаціо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший поединок команди Наполі був зіграний проти Емполі - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команди Лаціо був зіграний проти Сампдорія - 27.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - Лаціо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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