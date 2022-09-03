Наполі - Лаціо онлайн трансляція матчу

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Лаціо (Рим) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведення матчу: 03.03.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Наполі (Неаполь) та командою Лаціо (Рим):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Лаціо залишилася з поразкою . Зіткнення Лаціо та Наполі у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Прошедший поединок команди Наполі був зіграний проти Емполі - 25.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.
Назва: Лаціо (Рим)
Рік заснування Лацио (Рим): 1900
Країна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий поединок команди Лаціо був зіграний проти Сампдорія - 27.02.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.
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