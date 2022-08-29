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Інгулець - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 березня 2023, 14:02 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 0
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17'
Металіст
Харьков
Хід матчу
8' Chenbay, Sergey Dmitrovich
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
36%
Нічия
32%
Металіст
32%
Цікаві факти
  • FC Ingulets Petrove have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 29% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Ingulets Petrove have a winning streak of 3 matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't lost in their last 6 games.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 13 games.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Metalist Kharkiv have received 5 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's home record this season: 3-0-4.
  • Oleksandr Kozak is FC Ingulets Petrove's top scorer with 3 goals. Maksym Pryadun has scored 6 times for FC Metalist Kharkiv.
  • FC Ingulets Petrove have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Metalist Kharkiv have not managed to score in their last 9 matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 27% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 19% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 27% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 19%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 9 matches with 0 scored goals.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.88 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 1 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Інгулець
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Вєчиста П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
06.02.2023 - 14:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Македонія Гьорче Петров В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
02.02.2023 - 14:30 Інгулець 1 - 0 Завершено Подбескідзе В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
30.01.2023 - 12:00 Інгулець 1 - 1 Завершено Бероє Н
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металіст 1 - 2 Завершено Рух П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.02.2023 - 11:30 Металіст 3 - 1 Завершено Дордой В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.02.2023 - 15:30 Металіст 3 - 3 Завершено Валмієра Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
21.02.2023 - 10:00 Металіст 1 - 3 Завершено Абдиш-Ата П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 16:30 Металіст 3 - 1 Завершено Тобол В
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Головні події
Chenbay, Sergey Dmitrovich
8'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
36%
Нічия
32%
Металіст
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
    8
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 55
    Максим Ковальов
    Захисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 19
    Володимир Одарюк
    Форвард
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 3
    Malumandsoko, Pathy
    Захисник
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
  • Перика Огньенович
Статистика матчу
1
Штрафні
1
Офсайди
1
1
ЖК
1
Удари в отвір
3
Кутові
1
Сейви
1
1
Фоли
Трансляція
17'
У ці хвилини більше контролюють м'яч харків'яни, але роботи у Паламарчука немає.
15'
Стандарти поки що не приносять користі гостям. До ударів по воротам справа не доходить.
13'
У харків'ян на початку зустрічі суттєві проблеми у перехідній фазі. М'яч до Прядуна майже не доходить.
10'
Темп матчу поки що невисокий. Вся основна боротьба йде у центрі поля.
8'
Жовта картка
Попередження за фол проти Паті отримує Ченбай.
6'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Клименко пробивав з меж штрафної, але переграти голкіпера не зміг. Відзначимо помилку Паті.
5'
Одарюк після зіткнення з Паті впав у штрафній, але легіонер "Металіста" зіграв у м'яч. Порушення правил у цьому епізоді не було.
4'
Газон стадіону "Інгулець" не в найкращому стані, тому футболістам сьогодні непросто буде комбінувати.
3'
На перших хвилинах прогнозовано багато боротьби. Господарі намагаються нав'язати свою гру.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Металіст" (запасні): Костик, Коркішко, Панасенко, Порох, Багачанський, Самуель, Рязанцев, Чідомере, Ніколишин
Інфо
"Металіст" (старт): Єрмолов - Романюк, Мизюк, Паті, Картушов, Ралюченко, Чайковський, Демченко, Бойчук, Наумець, Прядун
Інфо
"Інгулець" (запасні): Білик, Поспєлов, Марусич, Павлов, Коробенко, Мельничук, Головкін, Осипенко, Блізніченко, Кравчук, Резепов, Козиренко
Інфо
"Інгулець" (старт): Паламарчук - Ковальов, Кучеренко, Ченбай, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагієв, Одарюк, Козак, Сітало
Підопічні Ковальця у минулому турі здивували всіх своєю перемогою над "Динамо". Харків'яни поступилися "Руху" і не вразили своєю грою.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 17-го туру УПЛ між "Інгульцем" та "Металістом". Гра розпочнеться о 14:00.
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Анонс матчу Інгулець - Металіст 11.03.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 11.03.2023
Час початку матчу: 14:02

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Металіст (Харьков):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст та Інгулець у попередньому футбольному матчі 29.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Металіст можна подивитися 11.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Динамо - 04.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Рух - 05.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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