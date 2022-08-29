Інгулець - Металіст онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Металіст 11.03.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 11.03.2023

Час початку матчу: 14:02

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Інгулець (Петрово) та командою Металіст (Харьков):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст та Інгулець у попередньому футбольному матчі 29.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Динамо - 04.03.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)

Рік заснування Металлист (Харьков): 2020

Країна: Украина



Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Рух - 05.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

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