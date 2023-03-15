Наполі - Айнтрахт онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Наполі - Айнтрахт 15.03.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 15.03.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Наполі (Неаполь) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Айнтрахт залишилася з поразкою . Зіткнення Айнтрахт та Наполі у попередньому футбольному матчі 21.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти "Аталанта" - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)

Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899

Країна: Германия

Тренер: Оливер Гласнер



Прошедший поединок команди Айнтрахт був зіграний проти Штутгарт - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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