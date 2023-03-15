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Наполі - Айнтрахт онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 15 березня 2023, 22:00 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
0 - 0
Оновити
5'
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
27%
Нічия
40%
Айнтрахт
33%
Цікаві факти
  • Eintracht Frankfurt haven't won any of their last 5 away matches.
  • The result of the first leg: Eintracht Frankfurt - SSC Napoli 0-2.
  • SSC Napoli wins 1st half in 56% of their matches, Eintracht Frankfurt in 40% of their matches.
  • SSC Napoli wins 56% of halftimes, Eintracht Frankfurt wins 40%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 2 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Eintracht Frankfurt leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Eintracht Frankfurt is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SSC Napoli has better performance than Eintracht Frankfurt.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than Eintracht Frankfurt's.
  • SSC Napoli scores 2.55 goals when playing at home and Eintracht Frankfurt scores 1.65 goals when playing away (on average).
  • Eintracht Frankfurt haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Наполі
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Айнтрахт
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Айнтрахт 0 - 2 Завершено Наполі
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.03.2023 - 19:00 Наполі 2 - 0 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.03.2023 - 21:45 Наполі 0 - 1 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
25.02.2023 - 19:00 Емполі 0 - 2 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Айнтрахт 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
17.02.2023 - 21:45 Сассуоло 0 - 2 Завершено Наполі В
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Останні матчі - Айнтрахт
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.03.2023 - 16:30 Айнтрахт 1 - 1 Завершено Штутгарт Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
05.03.2023 - 18:30 Вольфсбург 2 - 2 Завершено Айнтрахт Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
25.02.2023 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершено Айнтрахт П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Айнтрахт 0 - 2 Завершено Наполі П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Айнтрахт 2 - 0 Завершено Вердер В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
27%
Нічия
40%
Айнтрахт
33%
LIVE
Трансляція матчу Наполі - Айнтрахт
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
Небезпечний момент
Відразу починають з небезпеки господарі. Політано пробив у лівий нижній кут, але Трапп потягнув.
1'
Небезпечний момент
Відразу починають з небезпеки господарі. Політано пробив у лівий нижній кут, але Трапп потягнув.
Запасні гостей: Горц, Рамай, Аларіо, Якич, Чандлер, Аліду, Смолчич, Макс, Туре, Хасебе.
Айнтрахт (Франкфурт): Трапп - Бута, Тута, Н'Діка, Ленц - Роде, Соу - Кнауфф, Гетце, Камада - Борре.
Запасні господарів: Голліні, Ідасяк, Берешинський, Ельмас, Естігор, Гаетано, Жуан Жезус, Лосано, Ндомбеле, Олівера, Сімеоне.
Наполі: Мерет - Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй - Ангісса, Лоботка, Зелінський - Політано, Осімхен, Кварцхелія.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Головний суддя: Ентоні Тейлор (Англія).
Інфо
У першому поєдинку у Німеччині неаполітанці обіграли суперника з рахунком 2:0.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Наполі зіграє проти Айнтрахта (Франкфурт).
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Анонс матчу Наполі - Айнтрахт 15.03.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 15.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Наполі (Неаполь) та командою Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Айнтрахт залишилася з поразкою . Зіткнення Айнтрахт та Наполі у попередньому футбольному матчі 21.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - Айнтрахт можна подивитися 15.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Наполі - Айнтрахт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти "Аталанта" - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Рік заснування Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Країна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Прошедший поединок команди Айнтрахт був зіграний проти Штутгарт - 11.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - Айнтрахт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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