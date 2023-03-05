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Ювентус - Фрайбург онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 09 березня 2023, 22:00 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сидиропулос, Анастасиос
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
2'
Фрайбург
Фрайбург-в-Брайсгау
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Хід матчу
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
37%
Нічия
32%
Фрайбург
32%
Цікаві факти
  • Juventus Turin have a winning streak of 3 matches.
  • Juventus Turin haven't lost in their last 7 games.
  • SC Freiburg haven't lost in their last 5 games.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • SC Freiburg have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 38% of their matches, SC Freiburg in 40% of their matches.
  • Juventus Turin wins 38% of halftimes, SC Freiburg wins 40%.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When SC Freiburg leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When SC Freiburg is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than SC Freiburg's.
  • Juventus Turin scores 1.77 goals when playing at home and SC Freiburg scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • SC Freiburg's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Both teams didn't score on their last match.
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.02.2023 - 21:45 Ювентус 4 - 2 Завершено Торіно В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 Нант 0 - 3 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.02.2023 - 19:00 Спеція 0 - 2 Завершено Ювентус В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Нант Н
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Останні матчі - Фрайбург
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
04.03.2023 - 16:30 Боруссія 0 - 0 Завершено Фрайбург Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
26.02.2023 - 16:30 Фрайбург 1 - 1 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
18.02.2023 - 16:30 Бохум 0 - 2 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.02.2023 - 16:30 Фрайбург 2 - 1 Завершено Штутгарт В
Кубок Німеччини 2022/2023
07.02.2023 - 19:00 Зандхаузен 0 - 2 Завершено Фрайбург В
Показати більше
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
37%
Нічия
32%
Фрайбург
32%
LIVE
Трансляція матчу "Ювентус" - Фрайбург
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В ефірі
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Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Ювентус: Щенсни, Сандро, Бремер, Даніло, Костіч, Міретті, Локателлі, Рабіо, Куадрадо, Ді Марія, Влаховіч. Фрайбург: Флеккен, Лінгарт, Гінтер, Сілділліа, Гюнтер, Хоффлер, Еггештайн, Кюблер, Гріфо, Гелер, Шаллай.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до перегляду текстову трансляцію матчу Ліги Європи Ювентус - Фрайбург.
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Анонс матчу "Ювентус" - Фрайбург 09.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Ювентус" (Турин) та командою Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 09.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ювентус" - Фрайбург можна подивитися 09.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ювентус" - Фрайбург, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ювентус" (Турин)
Рік заснування "Ювентус" (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команди "Ювентус" був зіграний проти Рома - 05.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау)
Рік заснування Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау): 1904
Країна: Германия
Тренер: Кристиан Штрайх

Прошедший поединок команди Фрайбург був зіграний проти Боруссія - 04.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ювентус" - Фрайбург онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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