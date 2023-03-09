Фрайбург - Ювентус онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фрайбург - Ювентус 16.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Europa-Park-Stadion.

Дата проведення матчу: 16.03.2023

Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау) та командою Ювентус (Турин):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ювентус, тоді як команда Фрайбург залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та Фрайбург у попередньому футбольному матчі 09.03.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Штрайх, Кристиан и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау)

Рік заснування Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау): 1904

Країна: Германия

Тренер: Кристиан Штрайх



Предыдущий матч команди Фрайбург був зіграний проти Хоффенхайм - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фрайбург.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)

Рік заснування Ювентус (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший матч команди Ювентус був зіграний проти Сампдорія - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ювентус.

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