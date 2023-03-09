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Фрайбург - Ювентус онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 16 березня 2023, 19:45 - Europa-Park-Stadion . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
Фрайбург
Фрайбург-в-Брайсгау
0 - 1
Оновити
перерыв
Ювентус
Турин
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Хід матчу
26' Gulde, Manuel
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Фрайбург
31%
Нічия
36%
Ювентус
33%
Цікаві факти
  • SC Freiburg haven't lost in any of their last 17 home matches.
  • The result of the first leg: Juventus Turin - SC Freiburg 1-0.
  • SC Freiburg wins 1st half in 39% of their matches, Juventus Turin in 35% of their matches.
  • SC Freiburg wins 39% of halftimes, Juventus Turin wins 35%.
  • When SC Freiburg leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When SC Freiburg is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • SC Freiburg scores 1.81 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 1 goals.
  • In UEFA Europa League, SC Freiburg has better performance than Juventus Turin.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than SC Freiburg's.
  • SC Freiburg has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Фрайбург
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ювентус
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Фрайбург
Останні матчі - Фрайбург
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
12.03.2023 - 16:30 Фрайбург 2 - 1 Завершено Хоффенхайм В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Фрайбург П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
04.03.2023 - 16:30 Боруссія 0 - 0 Завершено Фрайбург Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
26.02.2023 - 16:30 Фрайбург 1 - 1 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
18.02.2023 - 16:30 Бохум 0 - 2 Завершено Фрайбург В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.03.2023 - 21:45 Ювентус 4 - 2 Завершено Сампдорія В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.02.2023 - 21:45 Ювентус 4 - 2 Завершено Торіно В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 Нант 0 - 3 Завершено Ювентус В
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Головні події
Gulde, Manuel
26'
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
Фрайбург
31%
Нічия
36%
Ювентус
33%
Склади команд
26
Flekken, Mark
47
Gulde, Manuel
28
Маттіас Ґінтер
21
Kubler, Lukas
30
Gunter, Christian
27
Ніколас Хефлер
8
Максіміліан Еггештайн
25
Sildillia, Kiliann
19
Holer, Lucas
38
Gregoritsch, Michael
42
Doan, Ritsu
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
24
Bremer
15
Gatti, Federico
11
Хуан Куадрадо
44
Fagioli, Nicolo
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
17
Філіп Костіч
9
Vlahovic, Dusan
18
Kean, Moise
Стартовий склад
  • 19
    Holer, Lucas
    Форвард
  • 38
    Gregoritsch, Michael
  • 42
    Doan, Ritsu
    Півзахисник
  • 30
    Gunter, Christian
  • 27
    Ніколас Хефлер
    Півзахисник
  • 8
    Максіміліан Еггештайн
    Півзахисник
  • 25
    Sildillia, Kiliann
    Захисник
  • 47
    Gulde, Manuel
    Захисник
    26
  • 28
    Маттіас Ґінтер
    Півзахисник
  • 21
    Kubler, Lukas
    Захисник
  • 26
    Flekken, Mark
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 18
    Kean, Moise
    Форвард
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 44
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 24
    Bremer
    Захисник
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Штрайх, Кристиан
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
44%
Володіння м'ячем
56%
9
Штрафні
8
6
Фоли
8
2
Удари в отвір
2
2
Удари повз
1
2
Сейви
2
1
ЖК
2
Офсайди
1
3
Блоковано ударів
3
2
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Фрайбург - Ювентус
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play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45'
Гоооол!!!
ГОЛ! - (Ювентус)
44'
Друга жовта
Вторая желтая карточка - (Фрайбург)
44'
Видео помощник арбитра - (Ювентус)
43'
Пенальти - (Ювентус)
42'
Просмотр VAR - (Ювентус)
41'
Сейв - (Фрайбург)
41'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Ювентус)
40'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ювентус)
39'
Кутовий
Угловой удар - (Ювентус)
37'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ювентус)
37'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Фрайбург)
33'
Штрафной удар - (Фрайбург)
32'
Штрафной удар - (Фрайбург)
29'
Офсайд
Вне игры - (Ювентус)
29'
Видео помощник арбитра - (Ювентус)
29'
Просмотр VAR - (Ювентус)
27'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Ювентус)
26'
Жовта картка
Жёлтая карточка - (Фрайбург)
26'
Штрафной удар - (Ювентус)
24'
Штрафной удар - (Фрайбург)
23'
Офсайд
Вне игры Максіміліан Еггештайн - (Фрайбург)
23'
Кутовий
Угловой удар Максіміліан Еггештайн - (Фрайбург)
22'
Сейв - (Ювентус)
22'
Небезпечний момент
Удар по воротам Маттіас Ґінтер - (Фрайбург)
22'
Кутовий
Угловой удар - (Фрайбург)
22'
Сейв - (Ювентус)
22'
Небезпечний момент
Удар по воротам - (Фрайбург)
20'
Офсайд
Вне игры Максіміліан Еггештайн - (Фрайбург)
19'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Фрайбург)
16'
Штрафной удар - (Ювентус)
15'
Сейв - (Фрайбург)
15'
Небезпечний момент
Удар по воротам Мануель Локателлі - (Ювентус)
14'
Штрафной удар - (Ювентус)
12'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ювентус)
12'
Штрафной удар - (Фрайбург)
12'
Штрафной удар - (Фрайбург)
11'
Штрафной удар - (Фрайбург)
11'
Штрафной удар - (Ювентус)
8'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ювентус)
5'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Ювентус)
5'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Фрайбург)
4'
Штрафной удар - (Фрайбург)
2'
Штрафной удар - (Ювентус)
1'
Штрафной удар - (Фрайбург)
1'
Штрафной удар - (Ювентус)
Свисток
Матч начался
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Останні матчі
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Анонс матчу Фрайбург - Ювентус 16.03.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Europa-Park-Stadion.

Дата проведення матчу: 16.03.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау) та командою Ювентус (Турин):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ювентус, тоді як команда Фрайбург залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та Фрайбург у попередньому футбольному матчі 09.03.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Штрайх, Кристиан и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фрайбург - Ювентус можна подивитися 16.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Фрайбург - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау)
Рік заснування Фрайбург (Фрайбург-в-Брайсгау): 1904
Країна: Германия
Тренер: Кристиан Штрайх

Предыдущий матч команди Фрайбург був зіграний проти Хоффенхайм - 12.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фрайбург.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команди Ювентус був зіграний проти Сампдорія - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Слідкуйте за результатами матчу Фрайбург - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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