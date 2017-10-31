  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ювентус - Спортинг Дивитися онлайн
У тренді

Ювентус - Спортинг онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 13 квітня 2023, 22:00 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
71'
Спортинг
Лиссабон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
20' Goncalo Inacio 24' Адріен Рабіо 44' Войцех Щенсни Вийшов: Маттіа Перін 45' St. Juste, Jeremiah Вийшов: Diomande, Ousmane
62' Chermiti, Youssef Вийшов: Gomes, Arthur 62' Santos, Nuno Вийшов: Reis, Matheus 63' Аркадіуш Мілік Вийшов: Vlahovic, Dusan
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
34%
Нічия
28%
Спортинг
38%
Цікаві факти
  • Juventus Turin haven't lost in their last 6 games.
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Sporting Lisbon haven't lost in their last 11 games.
  • Sporting Lisbon have lost none of their last 9 away matches.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 36% of their matches, Sporting Lisbon in 43% of their matches.
  • Juventus Turin wins 36% of halftimes, Sporting Lisbon wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Sporting Lisbon leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Sporting Lisbon is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Juventus Turin has better performance than Sporting Lisbon.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than Sporting Lisbon's.
  • In the last 3 meetings Juventus Turin won 1, Sporting Lisbon won 1, 1 draws.
  • Juventus Turin scores 1.33 goals in a match against Sporting Lisbon and Sporting Lisbon scores 1.33 goals against Juventus Turin (on average).
  • Average number of goals in meetings between Juventus Turin and Sporting Lisbon is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Juventus Turin and Sporting Lisbon is 1.67.
  • Juventus Turin scores 1.87 goals when playing at home and Sporting Lisbon scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • Sporting Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
Особисті зустрічі
Ювентус
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Спортинг
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
31.10.2017 - 21:45 Спортинг 1 - 1 Завершено Ювентус
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
18.10.2017 - 21:45 Ювентус 2 - 1 Завершено Спортинг
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.04.2023 - 21:45 Лаціо 2 - 1 Завершено Ювентус П
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.04.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Ювентус В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Фрайбург 0 - 2 Завершено Ювентус В
Показати більше
Останні матчі - Спортинг
Чемпіонат Португалії 2022/2023
09.04.2023 - 20:00 Каса Піа 3 - 4 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
05.04.2023 - 22:15 Жил Вісенте 0 - 0 Завершено Спортинг Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
01.04.2023 - 22:30 Спортинг 3 - 0 Завершено Santa Clara В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
12.03.2023 - 22:30 Спортинг 3 - 0 Завершено Боавішта В
Показати більше
Головні події
Аркадіуш Мілік
Вийшов: Vlahovic, Dusan
63'
62'
Chermiti, Youssef
Вийшов: Gomes, Arthur
62'
Santos, Nuno
Вийшов: Reis, Matheus
45'
St. Juste, Jeremiah
Вийшов: Diomande, Ousmane
Войцех Щенсни
Вийшов: Маттіа Перін
44'
Адріен Рабіо
24'
20'
Goncalo Inacio
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
34%
Нічия
28%
Спортинг
38%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
4
Bremer
15
Gatti, Federico
17
Філіп Костіч
25
Адріен Рабіо
5
Мануель Локателлі
11
Хуан Куадрадо
7
Chiesa, Federico
14
Аркадіуш Мілік
22
Анхель Ді Марія
1
Антонiо Адан
3
St. Juste, Jeremiah
25
Goncalo Inacio
19
Coates, Sebastian
47
Esgaio, Ricardo
13
Morita, Hidemasa
28
Goncalves, Pedro
11
Santos, Nuno
10
Edwards, Marcus
79
Chermiti, Youssef
17
Trincao, Francisco
Стартовий склад
  • 7
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 14
    Аркадіуш Мілік
    Форвард
    63
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 17
    Філіп Костіч
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
    24
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 4
    Bremer
    Захисник
  • 15
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
    44
  • 10
    Edwards, Marcus
  • 79
    Chermiti, Youssef
    Форвард
    62
  • 17
    Trincao, Francisco
    Форвард
  • 47
    Esgaio, Ricardo
    Захисник
  • 13
    Morita, Hidemasa
    Півзахисник
  • 28
    Goncalves, Pedro
    Півзахисник
  • 11
    Santos, Nuno
    62
  • 3
    St. Juste, Jeremiah
    Захисник
    45
  • 25
    Goncalo Inacio
    Захисник
    20
  • 19
    Coates, Sebastian
    Захисник
  • 1
    Антонiо Адан
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Массимилиано Аллегри
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
6
Штрафні
7
6
Фоли
6
1
Удари в отвір
3
3
Удари повз
4
3
Сейви
1
1
ЖК
1
45%
Володіння м'ячем
55%
3
Блоковано ударів
1
2
Кутові
6
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - "Спортинг"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
63'
Заміна
62'
Заміна
61'
Декілька хвилин португальці думали, як розіграти штрафний. Це їм не допомогло, удар досить легко був заблокований.
59'
58'
Серія кутових Ювентуса не принесла дивідендів туринцям.
56'
К'єза прорвався до карного з флангу і прострілював на Міліка, м'яч перехопили захисники.
55'
Невеличке затишшя. Команди обмінюються тривалими володіннями, до воріт справа не доходить.
49'
Есгаю приблизно з лінії карного запустив м'яч на трибуни, вкрай невдалий удар.
47'
Періну довелося вступити у гру, щоб перевести м'яч на кутовий після дальнього удару Гонсалвеша.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Максимально обережний перший тайм від обох команд. На жаль, це не допомогло уникнути двох вимушених замін ще до перерви.
45+6'
Свисток
Перерва.
45+5'
Даніло головою пробивав по воротах з подачі Ді Марії. Неточно, до того ж офсайд був у бразильця.
45+4'
Заміна
Уже готова заміна. Сен-Жюст дуже розчарований, що доводиться залишати поле. Замість нього вийде Діоманде.
45+2'
Сен-Жюст, схоже, потягнув задню. У такому разі, ми побачимо заміну вже у перерві.
45+1'
Інфо
Додано чотири хвилини.
45'
Цікаво розвивалася контратака Спортінга, дарма Гонсалвеш самотужки пішов обігрувати Бремера.
43'
Заміна
Польському кіперу Юве стало зле, замість нього у воротах зіграє Перін.
41'
40'
Захисники Спортінга грубо помилилися неподалік від своїх воріт, але Мілік не скористався моментом.
37'
Команди помінялися ролями і зараз уже Спортінг діє першим номером.
33'
Небезпечний момент
Сантуш підхопив м'яч на куті карного та сильно пробив у дальній кут. Якби Локателлі не встиг на лінію, Ювентусу довелося б поновлювати гру з центру поля.
32'
Сен-Жюст відмінну швидкість розвинув і випередив Костича у боротьбі за м'яч. Далі обидва впали, суддя зафіксував фол в атаці.
30'
Гонсалвеш сильно пробив під ближню штангу, Щенсному знову прийшлося сейвити.
28'
Небезпечний момент
Щенсний рятує свою команду! Коатес з близької відстані бив по воротах, але не переграв польського воротаря. А стандарт роізграли чудово «леви».
24'
Жовта картка
Рабіо незграбно пішов у відбір і наступив на ногу супернику. Арбітр все добре бачив, залізне попередження.
23'
Сантуш декілька разів доставив м'яч до карного, але нікому з партнерів не вдалося зачепитися.
20'
Жовта картка
Інасіу в грубому підкаті зрубав Ді Марію, стовідсоткова жовта.
20'
Моріта щільно пробив із дальньої відстані. Тим не менш, Щенсний усе контролював і поглядом провів м'яч за межі поля.
18'
У швидку атаку вибігли б'янконері, але К'єза не зміг прийняти передачу з флангу.
16'
Стріляв на набігаючого Міліка К'єза, але цей пас був надто передбачуваним для голкіпера. Адан накрив м'яч.
12'
Небезпечний момент
К'єза блискуче обробив верхову передачу та другим дотиком пробив у дальній кут. Адан виконав якісний сейв.
10'
Ювентус забрав м'яч під контроль і намагається розхитати оборону суперника в позиційних атаках.
6'
Спроба дальнього удару у виконанні Трінкана також не увінчалася успіхом.
5'
Мілік наважився на удар з-за меж карного. Адану не довелося вступати у гру, м'яч пройшов над поперечкою.
4'
К'єза не пішов на закидання Ді Марії, перспективна атака обірвалася.
3'
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Халіл Умут Мелер (Туреччина).
Запасні: Перін (в), Пінсольйо (в), Бонуччі, Влахович, Кін, Міретті, Паредес, Погба, Ругані, Фаджолі.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Щенсний — Данілу (к), Бремер, Гатті — Костич, Рабіо, Локателлі, Куадрадо — К'єза, Мілік, Ді Марія. Головний тренер — Массімілано Аллегрі.
Запасні: Паулу (в), Ізраель (в), Гомес, Діоманде, Ессугу, Рейс, Рошінья, Танлонго, Александропулос, Бельєрін, Нету, Фатаву.
Інфо
Стартовий склад Спортінга: Адан — Коатес (к), Інасіу, Сен-Жюст — Сантуш, Гонсалвеш, Моріта, Есгаю — Трінкан, Шерміті, Едвардс. Головний тренер — Рубен Аморім.
Колектив Аморіма пройшов у плей-оф Мідтьюлланд і Арсенал, «Стара Синьора» виявилася сильнішою за Нант і Фрайбург.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи Ювентус – Спортінг, який відбудеться на Альянц Стедіум у Турині.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:47 - Сьогодні Феєноорд Феєноорд 1 Рома Рома 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Гент Гент 1 Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 1 Завершено 22:00 - Вчора Мілан Мілан 1 Наполі Наполі 0 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 2 Челсі Челсі 0 Завершено 14:02 - Вчора ФК Львів ФК Львів 1 Шахтар Шахтар 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Ювентус - "Спортинг" 13.04.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Ювентус (Турин) та командою "Спортинг" (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 13.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Ювентус (Турин) та командою "Спортинг" (Лиссабон):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Спортинг" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 31.10.2017 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - "Спортинг" можна подивитися 13.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ювентус - "Спортинг", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший поединок команди Ювентус був зіграний проти Лаціо - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.

Команда гостей

Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Предыдущий матч команди "Спортинг" був зіграний проти Каса Піа - 09.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - "Спортинг" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден