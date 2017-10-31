Ювентус - Спортинг онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ювентус (Турин) та командою "Спортинг" (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 13.04.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Ювентус (Турин) та командою "Спортинг" (Лиссабон):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Спортинг" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 31.10.2017 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Массимилиано Аллегри и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший поединок команди Ювентус був зіграний проти Лаціо - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Лаціо.
Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш
Предыдущий матч команди "Спортинг" був зіграний проти Каса Піа - 09.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Спортинг".
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