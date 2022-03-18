Торіно - Дженоа онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Торіно - Дженоа 03.09.2023, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Торіно (Турин) та командою Дженоа (Генуя) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион — Гранде-Торино.

Дата проведення матчу: 03.09.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Торіно (Турин) та командою Дженоа (Генуя):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Дженоа, тоді як команда Торіно залишилася з поразкою . Зіткнення Дженоа та Торіно у попередньому футбольному матчі 18.03.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Торіно - Дженоа можна подивитися 03.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Торіно - Дженоа, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Торіно (Турин)

Рік заснування Торіно (Турин): 1906

Країна: Италия

Тренер: Иван Юрич



Предыдущий поединок команди Торіно був зіграний проти Мілан - 26.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: Дженоа (Генуя)

Рік заснування Дженоа (Генуя): 1893

Країна: Италия

Тренер: Андрей Шевченко



Прошедший матч команди Дженоа був зіграний проти Лаціо - 27.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Дженоа.

Слідкуйте за результатами матчу Торіно - Дженоа онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.