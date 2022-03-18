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Торіно - Дженоа онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 03 вересня 2023, 19:30 - Олимпийский стадион — Гранде-Торино . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Даниеле Киффи
Рейтинг матчу:
Торіно
Турин
До початку
00 : 00 : 00
Дженоа
Генуя
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Торіно
36%
Нічия
24%
Дженоа
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Torino FC and Genoa CFC when Torino FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Torino FC and Genoa CFC is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Torino FC playing at home, Torino FC have won 11 times, there have been 8 draws while Genoa CFC have won 1 times. The goal difference is 31-16 in favour of Torino FC.
  • During the last 42 meetings, Torino FC have won 16 times, there have been 15 draws while Genoa CFC have won 11 times. The goal difference is 56-53 in favour of Torino FC.
  • Genoa CFC's last away win against Torino FC was in 2009.
  • When playing at home, Torino FC have not lost to Genoa CFC in their last 11 encounters.
  • Genoa CFC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Torino FC wins 1st half in 39% of their matches, Genoa CFC in 46% of their matches.
  • Torino FC wins 39% of halftimes, Genoa CFC wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Genoa CFC.
  • On their last meeting Genoa CFC won by 1 goals.
  • When Torino FC leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Genoa CFC leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Torino FC is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Genoa CFC's performance of the last 5 matches is better than Torino FC's.
  • Torino FC have lost just 1 of their last 5 games against Genoa CFC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Torino FC won 3, Genoa CFC won 1, 1 draws.
  • Torino FC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC have won just 1 of their last 5 Serie A games against Torino FC.
  • Torino FC scores 1.6 goals in a match against Genoa CFC and Genoa CFC scores 0.8 goals against Torino FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Torino FC and Genoa CFC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Torino FC and Genoa CFC is 1.2.
  • Torino FC scores 1 goals when playing at home and Genoa CFC scores 1.16 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Торіно
10
Перемог
20
Ігор
4
Перемог
Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
18.03.2022 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершено Торіно
Чемпіонат Італії 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Торіно 3 - 2 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2020/2021
13.02.2021 - 16:00 Торіно 0 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021
16.07.2020 - 20:30 Торіно 3 - 0 Завершено Дженоа
Останні матчі - Торіно
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.08.2023 - 21:45 Мілан 4 - 1 Завершено Торіно П
Чемпіонат Італії 2023/2024
21.08.2023 - 19:30 Торіно 0 - 0 Завершено Кальярі Н
Кубок Італії 2023/2024
14.08.2023 - 22:15 Торіно 2 - 1 Завершено ФералпиСало В
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.06.2023 - 19:30 Торіно 0 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.05.2023 - 16:00 Спеція 0 - 4 Завершено Торіно В
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Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.08.2023 - 21:45 Лаціо 0 - 1 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.08.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 4 Завершено Фіорентина П
Кубок Італії 2023/2024
11.08.2023 - 22:00 Дженоа 4 - 3 Завершено Модена В
Кубок Італії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа П
Кубок Італії 2022/2023
18.10.2022 - 19:00 Дженоа 1 - 0 Завершено СПАЛ В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Торіно
36%
Нічия
24%
Дженоа
40%
LIVE
Трансляція матчу Торіно - Дженоа
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
Інфо
Дженоа до цього програла Фіорентині (1:4) та виграло в Лаціо (1:0)
Інфо
Торіно до цього зіграло внічию з Кальярі (0:0) та програло Мілану (1:4).
Даніеле Кіффі (Падуя, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Олімпійський (Турин, Італія) зіграють туринський Торіно та генуезька Дженоа.
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Анонс матчу Торіно - Дженоа 03.09.2023, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Торіно (Турин) та командою Дженоа (Генуя) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский стадион — Гранде-Торино.

Дата проведення матчу: 03.09.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Торіно (Турин) та командою Дженоа (Генуя):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Дженоа, тоді як команда Торіно залишилася з поразкою . Зіткнення Дженоа та Торіно у попередньому футбольному матчі 18.03.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Торіно - Дженоа можна подивитися 03.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Торіно - Дженоа, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Торіно (Турин)
Рік заснування Торіно (Турин): 1906
Країна: Италия
Тренер: Иван Юрич

Предыдущий поединок команди Торіно був зіграний проти Мілан - 26.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: Дженоа (Генуя)
Рік заснування Дженоа (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Прошедший матч команди Дженоа був зіграний проти Лаціо - 27.08.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Дженоа.

Слідкуйте за результатами матчу Торіно - Дженоа онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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