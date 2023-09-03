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Дженоа - Торіно онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 13 січня 2024, 16:00 - Луиджи Феррарис . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Антонио Джуя
Рейтинг матчу:
Дженоа
Генуя
0 - 0
Оновити
8'
Торіно
Турин
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
33%
Нічия
37%
Торіно
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Genoa CFC and Torino FC is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with Genoa CFC playing at home, Genoa CFC have won 10 times, there have been 7 draws while Torino FC have won 5 times. The goal difference is 37-25 in favour of Genoa CFC.
  • During the last 43 meetings, Genoa CFC have won 11 times, there have been 15 draws while Torino FC have won 17 times. The goal difference is 57-53 in favour of Torino FC.
  • Did you know that Genoa CFC scores 40% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Torino FC scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Genoa CFC haven't lost in their last 4 games.
  • Genoa CFC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Genoa CFC haven't scored in 1 of their 9 home matches in Serie A this season.
  • Torino FC haven't scored in 5 of their 9 away matches in Serie A this season.
  • Genoa CFC's home record this season: 3-4-2.
  • Albert Gudmundsson is Genoa CFC's top scorer with 8 goals. Duvan Zapata has scored 4 times for Torino FC.
  • Genoa CFC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Genoa CFC wins 1st half in 44% of their matches, Torino FC in 31% of their matches.
  • Genoa CFC wins 44% of halftimes, Torino FC wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Torino FC.
  • On their last meeting Torino FC won by 1 goals.
  • When Genoa CFC leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Torino FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Torino FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Serie A, Torino FC has better performance than Genoa CFC.
  • Torino FC's performance of the last 5 matches is better than Genoa CFC's.
  • Torino FC have lost just 1 of their last 5 games against Genoa CFC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Genoa CFC won 1, Torino FC won 3, 1 draws.
  • Torino FC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC have won just 1 of their last 5 Serie A games against Torino FC.
  • Genoa CFC scores 0.8 goals in a match against Torino FC and Torino FC scores 1.2 goals against Genoa CFC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Genoa CFC and Torino FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Genoa CFC and Torino FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Genoa CFC scores 1.74 goals when playing at home and Torino FC scores 1.13 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Torino FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Morten Frendrup has assisted the most goals for Genoa CFC with 3. Duvan Zapata is Torino FC's biggest assister (4).
Особисті зустрічі
Дженоа
4
Перемог
21
Ігор
11
Перемог
Торіно
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.09.2023 - 19:30 Торіно 1 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
18.03.2022 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершено Торіно
Чемпіонат Італії 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Торіно 3 - 2 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2020/2021
13.02.2021 - 16:00 Торіно 0 - 0 Завершено Дженоа
Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.01.2024 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.12.2023 - 19:30 Сассуоло 1 - 2 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2023/2024
15.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Монца 1 - 0 Завершено Дженоа П
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Останні матчі - Торіно
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.01.2024 - 16:00 Торіно 3 - 0 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.12.2023 - 19:30 Фіорентина 1 - 0 Завершено Торіно П
Чемпіонат Італії 2023/2024
23.12.2023 - 16:00 Торіно 1 - 1 Завершено Удінезе Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.12.2023 - 21:45 Торіно 1 - 0 Завершено Емполі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.12.2023 - 13:30 Фрозіноне 0 - 0 Завершено Торіно Н
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
33%
Нічия
37%
Торіно
30%
Склади команд
1
Martínez, Josep
22
Хоан Васкес
13
Bani, Mattia
4
De Winter, Koni
3
Martin, Aaron
10
Messias, Junior
47
Мілан Бадель
17
Руслан Малиновський
20
Sabelli, Stefano
11
Gudmundsson, Albert
19
Retegui, Mateo
32
Milinkovic-Savic, Vanja
26
Коффі Джіджі
4
Buongiorno, Alessandro
13
Рікардо Родрігес
19
Bellanova, Raoul
28
Ricci, Samuele
8
Ilic, Ivan
20
Валентіно Лазаро
16
Vlasic, Nikola
91
Zapata, Duvan
9
Антоніо Санабрія
Стартовий склад
  • 11
    Gudmundsson, Albert
    Форвард
  • 19
    Retegui, Mateo
    Форвард
  • 3
    Martin, Aaron
  • 10
    Messias, Junior
    Форвард
  • 47
    Мілан Бадель
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 13
    Bani, Mattia
    Захисник
  • 4
    De Winter, Koni
    Захисник
  • 1
    Martínez, Josep
  • 91
    Zapata, Duvan
    Форвард
  • 9
    Антоніо Санабрія
    Форвард
  • 16
    Vlasic, Nikola
    Півзахисник
  • 19
    Bellanova, Raoul
    Захисник
  • 28
    Ricci, Samuele
    Півзахисник
  • 8
    Ilic, Ivan
  • 20
    Валентіно Лазаро
    Півзахисник
  • 26
    Коффі Джіджі
    Захисник
  • 4
    Buongiorno, Alessandro
    Захисник
  • 13
    Рікардо Родрігес
    Захисник
  • 32
    Milinkovic-Savic, Vanja
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Алберто Жилардино
  • Иван Юрич
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Дженоа" - Торіно
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
5'
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Антоніо Джуа.
Інфо
Стартовий склад Дженоа: Мартінес — Васкес, Бані, де Вінтер — Мартін, Мессіас, Бадель (к), Маліновський, Сабеллі — Гудмундссон, Ретегі. Головний тренер — Альберто Джилардіно.
Інфо
Стартовий склад Торіно: Мілінкович-Савич — Родрігес (к), Буонджорно, Джіджі — Лазаро, Ілич, Річчі, Белланова — Влашич — Санабрія, Сапата. Головний тренер — Іван Юрич.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 20-го туру Серії А Дженоа – Торіно.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Дженоа" - Торіно 13.01.2024, Чемпіонат Італії

між командою "Дженоа" (Генуя) та командою Торіно (Турин) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 13.01.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Дженоа" (Генуя) та командою Торіно (Турин):

між командами закінчився перемогою на користь Торіно, тоді як команда "Дженоа" залишилася з поразкою . Зіткнення Торіно та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Дженоа" - Торіно можна подивитися 13.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Дженоа" - Торіно, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

команди "Дженоа" був зіграний проти "Болонья" - 05.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Торіно (Турин)
Рік заснування Торино (Турин): 1906
Країна: Италия
Тренер: Иван Юрич

команди Торіно був зіграний проти Наполі - 07.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Торіно.

Слідкуйте за результатами матчу "Дженоа" - Торіно онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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