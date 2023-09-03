Дженоа - Торіно онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Дженоа" - Торіно 13.01.2024, Чемпіонат Італії

між командою "Дженоа" (Генуя) та командою Торіно (Турин) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 13.01.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Дженоа" (Генуя) та командою Торіно (Турин):

між командами закінчився перемогою на користь Торіно, тоді як команда "Дженоа" залишилася з поразкою . Зіткнення Торіно та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 03.09.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Иван Юрич розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)

Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893

Країна: Италия

Тренер: Альберто Джилардино



команди "Дженоа" був зіграний проти "Болонья" - 05.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Торіно (Турин)

Рік заснування Торино (Турин): 1906

Країна: Италия

Тренер: Иван Юрич



команди Торіно був зіграний проти Наполі - 07.01.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Торіно.

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