Трансфери Вторая лига 2022/2023
Трансфери Нива Бузовая - Зима 2022/2023
Трансферы футбола
Ушел Офіційно
Даниил Тумко
21 год, Украина
Вратарь
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Сергей Кот
28 лет, Украина
Защитник
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Владислав Шаповал
21 год, Украина
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Ушел Офіційно
Константин Безъязычный
30 лет, Украина
Нападающий
Цена: Неизвестно
Свободный агент
Трансфери Реал Фарма Одесса - Зима 2022/2023
Трансферы футбола
Трансфери Нива Винница - Зима 2022/2023
Трансферы футбола
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