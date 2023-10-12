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Іспанія - Шотландія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 12 жовтня 2023, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
Іспанія
До початку
00 : 00 : 00
Шотландія
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
41%
Нічия
26%
Шотландія
33%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Spain have won 3 times, there have been 1 draws while Scotland have won 1 times. The goal difference is 9-7 in favour of Spain.
  • Scotland have a winning streak of 5 matches in UEFA EURO, Qualification.
  • Did you know that Spain scores 31% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Scotland scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Spain have a winning streak of 4 matches.
  • When playing at home, Spain have not conceded a goal so far this season.
  • Nico Williams has assisted the most goals for Spain with 3. Andy Robertson is Scotland's biggest assister (3).
  • Scotland have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Spain wins 1st half in 54% of their matches, Scotland in 57% of their matches.
  • Spain wins 54% of halftimes, Scotland wins 57%.
  • The winner of their last meeting was Scotland.
  • On their last meeting Scotland won by 2 goals.
  • When Spain leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Scotland leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Scotland is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In UEFA EURO, Qualification, Scotland has better performance than Spain.
  • Spain have lost just 1 of their last 5 games against Scotland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Spain won 3, Scotland won 1, 1 draws.
  • Spain scores 1.8 goals in a match against Scotland and Scotland scores 1.4 goals against Spain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Spain and Scotland is 3.2.
  • Spain scores 3.8 goals when playing at home and Scotland scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Іспанія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Шотландія
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Іспанія
Останні матчі - Іспанія
Евро 2024 2024
12.09.2023 - 21:45 Іспанія 6 - 0 Завершено Кіпр В
Евро 2024 2024
08.09.2023 - 19:00 Грузія 1 - 7 Завершено Іспанія В
Лига Наций 2022-2024
18.06.2023 - 21:45 Хорватія 0 - 1 Завершено Іспанія В
Лига Наций 2022-2024
15.06.2023 - 21:45 Іспанія 2 - 1 Завершено Італія В
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Іспанія П
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Останні матчі - Шотландія
Міжнародні товариські матчі 2023
12.09.2023 - 21:45 Шотландія 1 - 3 Завершено Англія П
Евро 2024 2024
08.09.2023 - 21:45 Кіпр 0 - 3 Завершено Шотландія В
Евро 2024 2024
20.06.2023 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Грузія В
Евро 2024 2024
17.06.2023 - 19:00 Норвегія 1 - 2 Завершено Шотландія В
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Іспанія В
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
41%
Нічия
26%
Шотландія
33%
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Шотландія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Іспанія йде другою з 3 перемогами та 1 поразкою — 9 очок.
Інфо
Шотландія йде першою з п'ятьма перемогами — 15 очок.
Запасні: Келлі, Кларк, Суттар, Купер, Адамс, Гілмор, Армстронг, Браун, Фергюсон, Тейлор, Паттерсон, Маклін.
Шотландія: Ганн — Гікі, Портеус, Гендрі, Маккена, Робертсон — Макгінн, Мактоміней, Макгрегор, Крісті — Дайкс.
Запасні: Аррісабалага, Рая, Сансет, Пау Торрес, Руїс, Сарагоса, Хоселу, Д. Гарсія, Фаті, Субіменді, Гарсія, Навас.
Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Бальде — Гаві, Родрі, Меріно — Ферран Торрес, Мората, Оярсабаль.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сердар Гозібююк (Нідерланди) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A. На полі стадіону Естадіо де-ла-Картуха (Севілья, Іспанія) зіграють Іспанія та Шотландія.
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Анонс матчу Іспанія - Шотландія 12.10.2023, Евро 2024

Матч між командою Іспанія та командою Шотландія проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 12.10.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Іспанія та командою Шотландія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Шотландія, тоді як команда Іспанія залишилася з поразкою . Зіткнення Шотландія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 28.03.2023 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Шотландія можна подивитися 12.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Шотландія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий матч команди Іспанія був зіграний проти Кіпр - 12.09.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Шотландія
Країна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

Прошедший поединок команди Шотландія був зіграний проти Англія - 12.09.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Англія.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Шотландія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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