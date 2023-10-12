Іспанія - Шотландія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Іспанія та командою Шотландія проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 12.10.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Іспанія та командою Шотландія:
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Шотландія, тоді як команда Іспанія залишилася з поразкою . Зіткнення Шотландія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 28.03.2023 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Предыдущий матч команди Іспанія був зіграний проти Кіпр - 12.09.2023, у рамках чемпионата Евро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Шотландія
Країна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк
Прошедший поединок команди Шотландія був зіграний проти Англія - 12.09.2023, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2023 та закінчився перемогою команди Англія.
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