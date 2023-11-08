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Баварія - Галатасарай онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 листопада 2023, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Антониу Нобре
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
0 - 0
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перерыв
Галатасарай
Стамбул
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Хід матчу
19' Davies, Alphonso 34' Bardakci, Abdulkerim 40' Musiala, Jamal Вийшов: Томас Мюллер
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
24%
Галатасарай
38%
Цікаві факти
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Bayern Munich have won 4 home matches in a row.
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Galatasaray Istanbul have a winning streak of 7 matches away from home.
  • Galatasaray Istanbul have lost none of their last 10 away matches.
  • Harry Kane has assisted the most goals for Bayern Munich with 2. Davinson Sanchez is Galatasaray Istanbul's biggest assister (2).
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Galatasaray Istanbul have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 53% of their matches, Galatasaray Istanbul in 52% of their matches.
  • Bayern Munich wins 53% of halftimes, Galatasaray Istanbul wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 2 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Galatasaray Istanbul leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Galatasaray Istanbul is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • Bayern Munich scores 2.96 goals when playing at home and Galatasaray Istanbul scores 2.36 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Баварія
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Галатасарай
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 19:45 Галатасарай 1 - 3 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Боруссія 0 - 4 Завершено Баварія В
Кубок Німеччини 23-25
01.11.2023 - 21:45 Саарбрюккен 2 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
28.10.2023 - 16:30 Баварія 8 - 0 Завершено Дармштадт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 19:45 Галатасарай 1 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Майнц 1 - 3 Завершено Баварія В
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Останні матчі - Галатасарай
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
03.11.2023 - 19:00 Галатасарай 2 - 1 Завершено Касімпаша В
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
28.10.2023 - 19:00 Сaykur Rizespor 0 - 1 Завершено Галатасарай В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 19:45 Галатасарай 1 - 3 Завершено Баварія П
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 Галатасарай 2 - 1 Завершено Бешикташ В
Чемпіонат Туреччини 2023/2024
07.10.2023 - 19:00 Антальяспор 0 - 2 Завершено Галатасарай В
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Головні події
Musiala, Jamal
Вийшов: Томас Мюллер
40'
34'
Bardakci, Abdulkerim
Davies, Alphonso
19'
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
24%
Галатасарай
38%
Склади команд
1
Мануель Нойєр
19
Davies, Alphonso
3
Kim, Min-jae
2
Upamecano, Dayot
40
Mazraoui, Noussair
6
Kimmich, Joshua
8
Леон Горецка
10
Лерой Сане
42
Musiala, Jamal
11
Кінгслі Коман
9
Kane, Harry
1
Muslera, Fernando
93
Boey, Sacha
6
Давінсон Санчес
42
Bardakci, Abdulkerim
3
Angelino
34
Лукас Торрейра
23
Каан Айхан
22
Хакім Зієш
7
Akturkoglu, Kerem
14
Zaha, Wilfried
9
Мауро Ікарді
Стартовий склад
  • 9
    Kane, Harry
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
    40
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
    19
  • 3
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 9
    Мауро Ікарді
    Форвард
  • 22
    Хакім Зієш
  • 7
    Akturkoglu, Kerem
    Півзахисник
  • 14
    Zaha, Wilfried
    Форвард
  • 34
    Лукас Торрейра
    Півзахисник
  • 23
    Каан Айхан
    Захисник
  • 93
    Boey, Sacha
    Захисник
  • 6
    Давінсон Санчес
    Захисник
  • 42
    Bardakci, Abdulkerim
    Захисник
    34
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 1
    Muslera, Fernando
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Тухель
  • Buruk, Okan
Статистика матчу
6
Штрафні
6
5
Фоли
4
2
Удари в отвір
1
3
Удари повз
1
Блоковано ударів
5
Кутові
1
Офсайди
2
1
Сейви
2
1
ЖК
1
61%
Володіння м'ячем
39%
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - Галатасарай
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
43'
Небезпечний момент
Ікарді втрачає гольовий момент! Вирвався на ударну позицію під опікою Кіма та не зміг якісно пробити. Ноєр записує в актив важливий сейв.
40'
Заміна
Мюллер замінив травмованого партнера.
39'
Мусіала попросив заміну та присів на газон. М’язова травма.
34'
Жовта картка
Бардакчі порушив правила навіть не в ігровому епізоді, але арбітр не залишив цього без уваги.
30'
Небезпечний момент
Сане без шансів випередив Бое, але вчергове не зміг переграти Муслеру. Такі виходи треба реалізовувати!
28'
Ще один небезпечний удар від гравців Баварії. Цього разу Мусіала випробував свої сили, мʼяч розминувся з дальньою штангою.
22'
Сане ніхто не заважав пробивати з підступів до карного і він цим скористався. Крутив у лівий кут, трохи не влучив.
19'
Жовта картка
Девіс отримав жовту за фол біля центрального кола.
14'
Небезпечний момент
Сане вивели на побачення з воротарем, але він не зміг обвести Муслеру. Відмінний момент втрачено!
10'
У Зієша було достатньо простору, але він вирішив підробити під ліву та пробити. Міг і оригінальніше зіграти.
5'
Кейн гарно приклався з дальньої відстані, Муслера дістав мʼяч з-під поперечки.
3'
Офсайд
Ікарді вискочив віч-на-віч із Ноєром і намагався його перекинути, але Мануель виграв цю дуель. Тільки після цього лайнсмен підняв прапорець.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Антоніу Нобре (Португалія).
Запасні: Перец (в), Ульрайх (в), Гнабрі, Краціг, Лаймер, Мюллер, Павлович, Сарр, Тель, Чупо-Мотінг.
Інфо
Стартовий склад Баварії: Ноєр (к) — Девіс, Кім, Упамекано, Мазраві — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Коман — Кейн. Головний тренер — Томас Тухель.
Запасні: Орду (в), Янкат Їлмаз (в), Гювенч (в), Каратас, Бакамбу, Демірбай, Бариш Їлмаз, Мертенс, Ндомбеле, Нельссон, Олівейра, Тете.
Інфо
Стартовий склад Галатасарая: Муслера (к) — Анхеліно, Бардакчі, Санчес, Бое — Айхан, Торрейра — Заха, Актюркоглу, Зієш — Ікарді. Головний тренер — Окан Бурук.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу групового етапу Ліги чемпіонів Баварія – Галатасарай.
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Анонс матчу "Баварія" - Галатасарай 08.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Галатасарай (Стамбул) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 08.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою Галатасарай (Стамбул):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда Галатасарай залишилася з поразкою . Зіткнення Галатасарай та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Buruk, Okan розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - Галатасарай можна подивитися 08.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - Галатасарай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команди "Баварія" був зіграний проти "Боруссія" - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Галатасарай (Стамбул)
Рік заснування Галатасарай (Стамбул): 1905
Країна: Турция
Тренер: Мустафа Денизли

Предыдущий матч команди Галатасарай був зіграний проти Касімпаша - 03.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Туреччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Галатасарай.

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