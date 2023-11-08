Баварія - Галатасарай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - Галатасарай 08.11.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Галатасарай (Стамбул) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 08.11.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою Галатасарай (Стамбул):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда Галатасарай залишилася з поразкою . Зіткнення Галатасарай та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 24.10.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Buruk, Okan розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Прошедший поединок команди "Баварія" був зіграний проти "Боруссія" - 04.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Галатасарай (Стамбул)

Рік заснування Галатасарай (Стамбул): 1905

Країна: Турция

Тренер: Мустафа Денизли



Предыдущий матч команди Галатасарай був зіграний проти Касімпаша - 03.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Туреччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Галатасарай.

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